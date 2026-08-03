Jáminton Campaz podría llegar al fútbol mexicano: así va el mercado de pases de los futbolistas de la selección Colombia

Jáminton Campaz registra 4 asistencias en 13 partidos disputados y una destacada generación de pases clave en la Primera División del fútbol argentino - crédito ESPN

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El mercado de pases vuelve a poner el foco sobre un futbolista de la selección Colombia. Jáminton Campaz, una de las figuras de Rosario Central y mundialista con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo en la Copa del Mundo de 2026, está en la órbita del Club América de México, que ya inició gestiones para intentar incorporarlo en este mercado de fichajes.

De acuerdo con información revelada por ESPN y el periodista César Luis Merlo, el conjunto mexicano busca reforzar su ataque y considera al extremo colombiano como una prioridad. Incluso, los reportes más recientes señalan que América ya presentó una oferta formal para comprar los derechos deportivos del jugador, aunque las conversaciones con Rosario Central continúan y todavía no existe un acuerdo definitivo.

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Los colombiano James Rodríguez y Jaminton Campaz celebran la victoria 3-1 ante Uzbekistán en el Grupo K del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026 - crédito Ashtin Barker/AP Foto

El momento actual de Jáminton Campaz

El interés de las Águilas no es casual. Campaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y viene de aumentar su cotización tras su participación con la selección Colombia en el Mundial de 2026. Durante el certamen, el atacante marcó un gol frente a Uzbekistán en la fase de grupos, convirtiéndose en el primer futbolista de Rosario Central en anotar en una Copa del Mundo mientras pertenecía al club argentino.

Uno de los factores que podría facilitar la operación es la situación contractual del jugador. Campaz termina contrato con Rosario Central en diciembre de este año, por lo que, si no renueva, podrá negociar libremente con cualquier equipo. Ese escenario ha llevado a la dirigencia del club argentino a estudiar una posible venta en este mercado para evitar que el futbolista salga sin dejar ingresos cuando finalice su vínculo.

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El anuncio de César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, y el anuncio de la posible llegada de Jaminton Campaz al América de México - crédito @clmerlo/X

El valor de Jáminton Campaz en el mercado

Según ESPN, la dirigencia del América ya estableció contacto con Rosario Central para conocer las condiciones de una eventual negociación. Aunque inicialmente no existía una propuesta oficial, las versiones más recientes indican que el club mexicano ya presentó una oferta económica y espera avanzar en los próximos días.

El valor de mercado del colombiano estaría cercano a los seis millones de dólares, cifra impulsada por su rendimiento tanto en el fútbol argentino como por su presencia con la selección Colombia en la Copa del Mundo. Además, América pretende acelerar las conversaciones para contar con el atacante una vez finalice la pausa de la Liga MX por la Leagues Cup.

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En caso de concretarse el fichaje, Campaz llegaría a competir por un lugar en las bandas ofensivas del equipo mexicano junto a futbolistas como Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y el también colombiano Óscar Perea, quien fue incorporado recientemente al plantel. Su capacidad para jugar como extremo por ambos costados o como mediocampista ofensivo le ofrece variantes al cuerpo técnico.

El delantero colombiano Óscar Perea se convirtió en el primer refuerzo extranjero del Club América para el torneo Apertura 2026 - crédito @ClubAmerica/X

La carrera de Jáminton Campaz

A sus 26 años, el nacido en Tumaco atraviesa una etapa de madurez futbolística. Con una estatura de 1,64 metros, se caracteriza por su velocidad, el desequilibrio en el uno contra uno y la capacidad para romper líneas defensivas con conducción y regate corto. Ese perfil lo convirtió en una de las principales figuras de Rosario Central desde su llegada en 2023.

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Durante su paso por el conjunto argentino fue protagonista en la conquista de la Copa de la Liga Profesional de 2023 y del campeonato de liga de 2025. En la presente temporada también ha mantenido un rendimiento destacado tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, siendo uno de los jugadores más influyentes en el frente de ataque del equipo.

Antes de consolidarse en Argentina, Campaz militó en Grêmio de Brasil entre 2021 y 2023. Con el club de Porto Alegre disputó partidos en la Serie A y la Serie B, además de conquistar el Campeonato Gaúcho en 2022 y la Recopa Gaúcha en 2023, experiencia que fortaleció su proceso de adaptación al fútbol internacional.

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Su carrera profesional comenzó en Deportes Tolima, donde debutó en la máxima categoría del fútbol colombiano y rápidamente llamó la atención por sus condiciones ofensivas. Con el equipo de Ibagué conquistó el Torneo Apertura de 2018 antes de dar el salto al balompié brasileño.