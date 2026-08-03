Gustavo Petro insistió en fraude electoral a cuatro días de dejar el poder: habló de “oscuridad” en el escrutinio que dio ganador a De la Espriella

El presidente Gustavo Petro se refirió, una vez más, a las denuncias sobre aparente fraude electoral en las elecciones del 21 de junio de 2026 - crédito Presidencia

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El presidente de la República, Gustavo Petro, habló en la tarde del lunes 3 de agosto de 2026 de la “oscuridad” con la que, en su concepto, se han manejado los escrutinios de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026: contienda de la que fue declarado vencedor el abogado Abelardo de la Espriella, para el periodo 2026-2030, con una diferencia de 0,96% frente al senador oficialista Iván Cepeda.

Petro, desde la Casa de Nariño, se refirió además a lo que representó la “burla” de la prensa frente a sus advertencias sobre un presunto fraude y apuntó hacia la Registraduría Nacional del Estado Civil como la responsable de este suceso, que según él no solo ocurrió en esta elección, sino en los comicios regionales del 29 de octubre de 2023, pues no reformó “a tiempo” el camino para estas contiendas.

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“Jurídicamente, se habla de pruebas y evidencias que hay que tomarlas sobre un conjunto para encontrar que efectivamente hubo un fraude electoral y algorítmico sistemático sobre un volumen de votos enorme a favor de Abelardo de la Espriella, sin que mediara la decisión popular”, señaló el presidente, que volvió a encender las redes sociales, apoyado en hallazgos de un colectivo digital.

En su denuncia, el jefe de Estado, que deberá entregar el poder el 7 de agosto, también culpó a los propietarios de la firma Thomas Greg & Sons, los hermanos Bautista, sobre una supuesta manipulación del software electoral, apuntándose a una presunta falta de una auditoría a este sistema, que en su concepto no brindó garantías para el desarrollo de la elección que dio como ganador a De la Espriella.

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Según Gustavo Petro, los formularios E-14 de la segunda vuelta fueron manipulados

Lo anterior, frente a la desaparición del ‘candado hash’ en los formatos E-14 subidos a la plataforma de la Registraduría Nacional del Estado Civil. “Yo fui elegido en un sistema electoral en el que se garantizaba un candado en los documentos que se suben a la plataforma. Pero al quitarle eso cambia absolutamente todo, pues los PDFs se vuelven modificables”, advirtió el gobernante saliente.

“El registrador (Hernán Penagos) mintió a la ciudadanía y al hacer eso se rompieron tratados internacionales firmados por Colombia”, remarcó Petro, que también lanzó fuertes críticas al Consejo de Estado, que negó la demanda de nulidad de la elección que radicaron sectores afines. “La justicia no vela por la Constitución y la ley”, agregó el primer mandatario, en relación con esta determinación.

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“Me extraña que magistrados del Consejo de Estado hayan querido censurarme. Dije que los formularios E-14 que se deben subir a la mesa escrutada sin control ciudadano, he aquí la oscuridad. Nunca se entregó el software a unos expertos. Se mostró que es diferente y se le entregó al Procurador. En Colombia nunca se pudo hacerle una auditoría experta al software", agregó el prtesidente.

Según los registros de Petro, el grupo de 70.000 testigos digitales que se convocaron para revisar las actas de la elección descubrieron que, al menos, 120.000 documentos electorales fueron adulterados. “No pudieron encontrar el fraude los testigos presenciales porque no estaban en la capacidad de hacerlo. No era mirando un conteo en un formulario E-14, que al subirlo era otro”, destacó el presidente.

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Para Gustavo Petro, el ganador de las elecciones presidenciales fue Iván Cepeda

“Nos encontramos ante un problema constitucional profundo, porque estamos ante un presidente ilegítimo, porque el que ganó es Iván Cepeda. Extranjeros hicieron con dinero el fraude que impone un mandatario que no ganó. Adiós soberanía nacional, y somos colonia a partir de las 3:00 p. m. del viernes; perdimos 200 años de historia independiente", dijo Petro, que acusó a Israel de lo sucedido.

“Salgo a ser el jefe de medio país, que me quiere, con la amenaza de que me extraigan, porque se me exige que me porte bien... Pero cómo un demócrata puede aceptar un fraude”, dijo Petro, que señaló que se está configurando un escenario que podría derivar en una guerra civil en Colombia. Y todo porque relacionó crímenes ocurridos en el Cauca con el asesinato del gobernador indígena Julián Gutiérrez.

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A su vez, explicó cómo, a través de un test de rachas, se habrían detectado irregularidades en al menos 1.150 puestos electorales. “Ha sido efectiva esta innovación social”, remarcó el primer mandatario, que fue enfático en decir que “cualquier elección en el mundo puede ser manipulada con este software que lo pueden vender”, al hacer mención a cinco casos en los que hubo ese patrón.