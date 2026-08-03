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Fatiga, distracción y exceso de velocidad: los factores detrás del 90% de los siniestros viales en Colombia, según expertos

Las fallas humanas sumadas a la velocidad excesiva explican la mayoría de los siniestros viales en el país, según expertos en movilidad y cifras oficiales que revelan una tendencia creciente en la mortalidad vial

Tres vehículos dañados por colisión en autopista: un sedán azul oscuro, una camioneta plateada y un SUV blanco, con escombros y fluidos en el asfalto
La fatiga, la distracción y el exceso de velocidad explican cerca del 90% de los siniestros viales en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Cada día, miles de colombianos se enfrentan a una realidad que cobra fuerza en cada kilómetro recorrido: la fatiga, la distracción y el exceso de velocidad explican el 90% de los siniestros viales.

De acuerdo con María Antonieta Reyes, presidenta de Quálitas Colombia, aseguradora especializada en movilidad, estos factores concentran la mayor parte de los accidentes, en un contexto donde la prevención se convierte en una tarea urgente y constante.

Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial confirman la magnitud del problema: en 2024 se registraron 8.271 fallecidos por accidentes de tránsito en el país, una estadística que trasciende los periodos vacacionales y refleja una problemática estructural.

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Revisar antes de salir: la prevención comienza fuera del volante

Según el reporte de la compañía, los errores más frecuentes antes de iniciar un trayecto afectan directamente la seguridad vial. Las omisiones más recurrentes incluyen no realizar una revisión preventiva del vehículo, improvisar la planeación de la ruta y conducir largas distancias sin pausas para el descanso.

Dos automóviles dañados, una ambulancia amarilla, una ambulancia blanca, varias personas, algunos uniformados, sobre una carretera mojada rodeada de vegetación.
La seguridad vial comienza antes de salir, con la revisión de llantas, frenos, fluidos, luces y batería del vehículo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“La seguridad vial empieza antes de encender el motor”, advirtió Reyes a Infobae Colombia, que recomienda poner atención a cinco elementos clave: llantas, frenos, fluidos, luces y batería.

Revisar la presión y el estado de las llantas, comprobar los niveles de aceite y refrigerante, verificar luces y direccionales, y asegurarse del correcto funcionamiento de la batería, reduce de manera significativa los riesgos.

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Las fallas mecánicas que más se presentan en carretera —baterías descargadas, llantas en mal estado, sobrecalentamiento y problemas eléctricos— suelen mostrar señales previas. Detectarlas permite evitar emergencias y costos mayores, tanto materiales como humanos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los siniestros viales son una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 5 a 29 años, con cerca de 1,19 millones de fallecidos cada año en el mundo.

Planear el camino y gestionar la fatiga: el rol del conductor

Vista desde el interior de un coche mostrando las manos de una mujer sobre el volante. Una carretera y montañas se ven a través del parabrisas.
Planear la ruta, anticipar el clima y hacer pausas cada dos horas reduce el riesgo de accidentes de tránsito asociados a la fatiga al volante - Imagen Ilustrativa Infobae

No basta con el estado del vehículo. La forma en que se planifica el viaje y la conducta del conductor son determinantes. Conocer las condiciones de la vía, anticipar el clima y programar pausas cada dos horas son acciones que, según expertos en gestión de movilidad, pueden marcar una diferencia real.

La fatiga al volante está vinculada directa o indirectamente con entre el 20% y el 30% de los accidentes de tránsito. Por esta razón, se recomienda evitar iniciar recorridos largos después de jornadas extenuantes o con pocas horas de sueño, y mantenerse hidratado durante el trayecto.

La prisa, lejos de acortar tiempos, suele aumentar el riesgo. Estudios recogidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) destacan que la distracción, el exceso de velocidad y la fatiga están presentes en cerca del 90% de los incidentes viales. Entre los comportamientos más peligrosos se encuentran el uso del celular, maniobras arriesgadas y la falsa sensación de dominio de la ruta.

Persisten mitos como que la experiencia puede compensar el cansancio, o que los sistemas de seguridad del vehículo corrigen cualquier error humano. La evidencia contradice estas creencias.

Documentos y normas: los imprescindibles para cualquier trayecto

Según Diego Rosell, gerente comercial de Seguros Masivos de Protecta Security, el SOAT protege a las familias de asumir altos costos médicos y de sepelio tras un accidente.
Portar licencia de conducción, documento de identidad, licencia de tránsito, SOAT y revisión técnico-mecánica agiliza la respuesta ante emergencias viales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Antes de arrancar, la presidenta de Quálitas Colombia destacó en charla con este medio la necesidad de portar la licencia de conducción vigente, documento de identidad, licencia de tránsito, Soat al día y revisión técnico-mecánica si corresponde.

También resulta fundamental disponer de la información de la póliza de seguros y los canales de asistencia. En casos de emergencia, tener estos documentos agiliza la respuesta de autoridades y aseguradoras.

Un accidente por una falla prevenible puede tener consecuencias económicas que incluyen reparaciones, atención médica, daños a terceros y pérdida de ingresos. Pero el mayor impacto suele ser humano. Identificar a tiempo problemas en frenos, suspensión o batería no solo evita gastos, sino tragedias.

Radiografía y evolución de la siniestralidad vial

Durante 2026, la mortalidad vial en Colombia aumentó un 19,4% respecto al año anterior. Con base en cifras de la Policía Nacional, 4.079 personas fallecieron en lo corrido del año.

El transporte terrestre en Semana Santa movilizó a 10,8 millones de pasajeros en Colombia, representando un aumento del 7 % con respecto a 2025 - crédito Policía de Tránsito
La Policía Nacional lanzó la campaña No más excusas en la vía ante el aumento de muertes y el incumplimiento de las normas de tránsito - crédito Ditra

La Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó 3.019 muertes a abril, 490 más que en el mismo periodo de 2025. La mayoría de las víctimas son hombres adultos (80,7%) y motociclistas (65,7%), con mayor incidencia en Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca.

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, señaló que el incumplimiento de la revisión técnico-mecánica y la circulación de vehículos sin los documentos reglamentarios están detrás de la mayoría de siniestros. A esto se suma el uso indebido del carril izquierdo, la conducción sin licencia y el irrespeto a normas como semáforos y pasos peatonales.

Ante el incremento de muertes en las vías, la Policía Nacional implementó la campaña No más excusas en la vía. Según el coronel Parra Archila, el objetivo es fortalecer una cultura de autocuidado y responsabilidad, y cambiar la percepción de que respetar las normas solo implica evitar sanciones. “Respetar las normas no evita un comparendo: salva vidas”, afirmó el director de Tránsito y Transporte en declaraciones públicas.

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