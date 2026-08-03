Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores con la revelación del género de su bebé: “No saben la felicidad”

La hermana de Yina confirmó que su hija se llamará Dulce María - crédito @julianacalderon12/IG

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A sus 28 años, Juliana Calderón confirmó su primer embarazo en una transmisión en vivo por TikTok donde, por primera vez, mostró el avance de su vientre y dejó en evidencia que ya tiene varios meses de gestación.

La noticia llegó primero a través de su hermana Yina Calderón, quien la anunció en sus estados de WhatsApp y luego la ratificó en una transmisión en vivo.

“No ocultamos nada, me siento orgullosa diciendo que Juliana está embarazada”, afirmó Yina, quien también contó que se mareó al conocer la novedad. La hermana Leonela Calderón también lo celebró en sus historias de Instagram.

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Juliana Calderón presentó oficialmente al papá de su hija - crédito @julianacalderon12/IG

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, la también empresaria de keratinas —por la que peleó constantemente con Epa Colombia—, llevó a cabo la revelación de género de su bebé, en medio de una evidente emoción familiar por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Calderón estuvo acompañada de su mamá Merly, sus hermanas Leonela y Claudia, además de Yina, que en diferentes publicaciones se mostró emocionada por el evento e incluso, mostró su talento para el canto interpretando algunos temas del género popular.

El momento llegó y la también creadora de contenido se ubicó al frente de la decoración de donde saldrían las serpentinas de colores para conocer el sexo de su bebé y, tomada de la mano del que sería su nueva pareja, conocieron que se trataba de una niña.

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La empresaria confirmó que tendrá una nila y que se llamará Dulce María - crédito @julianacalderon12/IG

En la publicación, Juliana escribió: “No saben la felicidad tan enorme que siente mi alma... Bienvenida, Dulce María... Gracias por hacerlo inolvidable”, confirmando así que el nombre de la pequeña que viene en camino ya está elegido.

La felicidad se apoderó de los padres, así como de la familia, pues en un emotivo beso Juliana y el papá de su hija —del que se desconoce el nombre— celebraron la noticia, mientras tanto, los papás de Juliana y sus hermanas llegaron a abrazarla.

La publicación alcanzó vientos de interacciones de sus seguidores y allegados, con mensajes de los cuales destacó el de Yaya Muñoz, que escribió: “Felicitaciones”. Otros escribieron: “Amiga Dios bendiga el angelito que viene en camino”; “Pues buen gusto para novios si tiene”; “Está hermosa, ese bebé llega con bendiciones por todo lado”; “Ya vi a Yina del alcahueta”, entre otros.

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La empresaria habló de su embarazo y del padre del bebé

Yina Calderón habría compartido al que sería el nuevo amor de su hermana Juliana - crédito @yinacalderontv/IG

Juliana describió la noticia como una bendición que llegó en el momento preciso. “De pronto me sentía muy sola, de pronto me sentía muy mal. Entonces yo creo que en su momento me dio las cosas como debían ser”, expresó durante la transmisión.

La identidad del padre es la principal incógnita. Varios usuarios en redes señalaron a Juan David Tejada, conocido como “el agropecuario” y expareja de Aida Victoria Merlano, pero Juliana lo descartó. Aclaró que mantiene con él una amistad, nada más.

Sobre el tema, fue directa: “El papá de mi hijo lo voy a contar en su momento, cuando él también se sienta bien de contar las cosas, porque no solo depende de mí, sino también de él”.

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Los nombres del bebé y el apoyo familiar

La influencer Juliana Calderón mostró en Instagram la invitación de la revelación de género con una dinámica de predicción para sus invitados - crédito julianacalderon12 / Instagram

La empresaria de keratinas ya había barajado las opciones para cuando naciera su bebé, que en caso de que fuera niña serían Guadalupe o Dulce María, en honor a su devoción por la Virgen de Guadalupe, con quien siente un vínculo especial por haber nacido el 12 de diciembre.

Yina le envió un ramo de flores con una carta en la que le prometió acompañamiento. “Recuerda que no estás sola; siempre contarás conmigo para acompañarte”, escribió. La hermana Claudia Calderón ya le obsequió la primera muda de ropa del bebé.

Juliana también reveló que se hizo cuatro pruebas de embarazo antes de aceptar el resultado.