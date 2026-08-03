Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores con la revelación del género de su bebé: “No saben la felicidad”

Después de los rumores sobre la identidad del padre de la bebé, la hermana menor de Yina Calderón puso fin al misterio. Estuvo acompañada de su familia y la celebración se realizó en la finca de la empresaria de fajas

La hermana de Yina confirmó que su hija se llamará Dulce María - crédito @julianacalderon12/IG

Guardar

A sus 28 años, Juliana Calderón confirmó su primer embarazo en una transmisión en vivo por TikTok donde, por primera vez, mostró el avance de su vientre y dejó en evidencia que ya tiene varios meses de gestación.

La noticia llegó primero a través de su hermana Yina Calderón, quien la anunció en sus estados de WhatsApp y luego la ratificó en una transmisión en vivo.

“No ocultamos nada, me siento orgullosa diciendo que Juliana está embarazada”, afirmó Yina, quien también contó que se mareó al conocer la novedad. La hermana Leonela Calderón también lo celebró en sus historias de Instagram.

PUBLICIDAD

---
Juliana Calderón presentó oficialmente al papá de su hija - crédito @julianacalderon12/IG

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, la también empresaria de keratinas —por la que peleó constantemente con Epa Colombia—, llevó a cabo la revelación de género de su bebé, en medio de una evidente emoción familiar por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Calderón estuvo acompañada de su mamá Merly, sus hermanas Leonela y Claudia, además de Yina, que en diferentes publicaciones se mostró emocionada por el evento e incluso, mostró su talento para el canto interpretando algunos temas del género popular.

El momento llegó y la también creadora de contenido se ubicó al frente de la decoración de donde saldrían las serpentinas de colores para conocer el sexo de su bebé y, tomada de la mano del que sería su nueva pareja, conocieron que se trataba de una niña.

PUBLICIDAD

---
La empresaria confirmó que tendrá una nila y que se llamará Dulce María - crédito @julianacalderon12/IG

En la publicación, Juliana escribió: “No saben la felicidad tan enorme que siente mi alma... Bienvenida, Dulce María... Gracias por hacerlo inolvidable”, confirmando así que el nombre de la pequeña que viene en camino ya está elegido.

La felicidad se apoderó de los padres, así como de la familia, pues en un emotivo beso Juliana y el papá de su hija —del que se desconoce el nombre— celebraron la noticia, mientras tanto, los papás de Juliana y sus hermanas llegaron a abrazarla.

La publicación alcanzó vientos de interacciones de sus seguidores y allegados, con mensajes de los cuales destacó el de Yaya Muñoz, que escribió: “Felicitaciones”. Otros escribieron: “Amiga Dios bendiga el angelito que viene en camino”; “Pues buen gusto para novios si tiene”; “Está hermosa, ese bebé llega con bendiciones por todo lado”; “Ya vi a Yina del alcahueta”, entre otros.

La empresaria habló de su embarazo y del padre del bebé

---
Yina Calderón habría compartido al que sería el nuevo amor de su hermana Juliana - crédito @yinacalderontv/IG

Juliana describió la noticia como una bendición que llegó en el momento preciso. “De pronto me sentía muy sola, de pronto me sentía muy mal. Entonces yo creo que en su momento me dio las cosas como debían ser”, expresó durante la transmisión.

La identidad del padre es la principal incógnita. Varios usuarios en redes señalaron a Juan David Tejada, conocido como “el agropecuario” y expareja de Aida Victoria Merlano, pero Juliana lo descartó. Aclaró que mantiene con él una amistad, nada más.

Sobre el tema, fue directa: “El papá de mi hijo lo voy a contar en su momento, cuando él también se sienta bien de contar las cosas, porque no solo depende de mí, sino también de él”.

Los nombres del bebé y el apoyo familiar

La influencer Juliana Calderón mostró en Instagram la invitación de la revelación de género con una dinámica de predicción para sus invitados - crédito julianacalderon12 / Instagram
La influencer Juliana Calderón mostró en Instagram la invitación de la revelación de género con una dinámica de predicción para sus invitados - crédito julianacalderon12 / Instagram

La empresaria de keratinas ya había barajado las opciones para cuando naciera su bebé, que en caso de que fuera niña serían Guadalupe o Dulce María, en honor a su devoción por la Virgen de Guadalupe, con quien siente un vínculo especial por haber nacido el 12 de diciembre.

Yina le envió un ramo de flores con una carta en la que le prometió acompañamiento. “Recuerda que no estás sola; siempre contarás conmigo para acompañarte”, escribió. La hermana Claudia Calderón ya le obsequió la primera muda de ropa del bebé.

Juliana también reveló que se hizo cuatro pruebas de embarazo antes de aceptar el resultado.

Temas Relacionados

Juliana CalderónRevelación de géneroEmbarazo Juliana CalderónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

María Fernanda Cabal siguió su enfrentamiento contra el uribismo y contra Paloma Valencia: “Doctrinariamente confundida”

La exsenadora advirtió que el partido uribista enfrenta divisiones profundas y que el giro hacia el centro político, según su visión, debilitó la identidad conservadora y alejó a las bases tradicionales

María Fernanda Cabal siguió su enfrentamiento contra el uribismo y contra Paloma Valencia: “Doctrinariamente confundida”

Petro alertó por supuesto plan criminal para decretar conmoción interior tras posesión de Abelardo de la Espriella: “Sabemos de toneladas de explosivos en Cali”

El saliente jefe de Estado aseguró que el 7 de agosto se podrían presentar supuestos ataques terroristas que permitirían al nuevo mandatario otorgarse ‘poderes’ especiales para decretar leyes sin necesidad de aprobación del Congreso

Petro alertó por supuesto plan criminal para decretar conmoción interior tras posesión de Abelardo de la Espriella: “Sabemos de toneladas de explosivos en Cali”

Gustavo Petro salió en defensa de Verónica Alcocer tras escándalo de presunto manejo irregular de dineros: “Solo tiene media casa”

El presidente saliente colombiano no descartó que se inicie una acción judicial, al calificar como una calumnia la denuncia contra la primera dama de la nación

Gustavo Petro salió en defensa de Verónica Alcocer tras escándalo de presunto manejo irregular de dineros: “Solo tiene media casa”

Federico Gutiérrez salió en defensa del retiro espiritual de Abelardo de la Espriella: “Nos quieren hacer creer que ya hasta creer en Dios es pecado”

La actividad se realizó en Puerto Colombia, Atlántico, con el grupo que lo acompañará desde el 7 de agosto, en medio de cuestionamientos

Federico Gutiérrez salió en defensa del retiro espiritual de Abelardo de la Espriella: “Nos quieren hacer creer que ya hasta creer en Dios es pecado”

Otty Patiño habría ‘metido mano’ para evitar la extradición de cabecilla del ELN alias H.H., denunció Ángela María Buitrago, exministra de Justicia: “Una intromisión indebida”

La exjefa de la cartera de Justicia aseguró que se buscó impedir el traslado del señalado integrante del ELN a Estados Unidos, aunque el alto tribunal ya había avalado el procedimiento durante su administración

Otty Patiño habría ‘metido mano’ para evitar la extradición de cabecilla del ELN alias H.H., denunció Ángela María Buitrago, exministra de Justicia: “Una intromisión indebida”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso reveló que tomó importante decisión sobre el alcohol por un llamado de Dios: “Sentí una cosa que me ungió”

Luis Alfonso reveló que tomó importante decisión sobre el alcohol por un llamado de Dios: “Sentí una cosa que me ungió”

Westcol se negó a grabarle un saludo a una seguidora y Luisa Castro se burló: “Dejen de hacer eso”

Jesús Arana sorprendió al revelar las fotografías de su boda frente al mar y las redes se llenaron de mensajes para la pareja

Karol G, Aria Vega, Feid, Charli XCX, The Strokes y más: estos son los lanzamientos destacados de julio

Juan Carlos Vargas puso a sus seguidores a pensar en una reconciliación con Paola Rey: “Doy la vida por ella”

Deportes

Lamine Yamal posó con la bandera de Colombia junto a sus mejores amigos y desató varios rumores

Lamine Yamal posó con la bandera de Colombia junto a sus mejores amigos y desató varios rumores

Fuertes medidas contra las barras tras los disturbios causados por los hinchas de Atlético Nacional: “Ningún niño tiene por qué ver eso”

Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 3 de agosto

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

Video | Así fue la presentación de Colombia para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026