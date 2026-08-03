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Hora y dónde ver el clásico del Oriente entre Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo: inicia la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Seis de los 10 partidos se jugarán entre semana y la fecha se completará en septiembre con los partidos aplazados por diversas situaciones

El partido se jugará en el estadio Américo Montanini, casa del Leopardo - crédito Schneyder Mendoza/Colprensa.
El partido se jugará en el estadio Américo Montanini, casa del Leopardo - crédito Schneyder Mendoza/Colprensa.
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Atlético Bucaramanga recibirá el lunes 3 de agosto a Cúcuta Deportivo en el estadio Américo Montanini, desde las 8:00 p. m., en una nueva edición del clásico del Oriente que abrirá la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2026 y pondrá frente a frente a un local invicto con cuatro puntos y a un visitante que llega último, sin unidades y con una diferencia de gol de -4.

El partido marcará el regreso del clásico a la llamada Ciudad Bonita casi seis años después del último cruce liguero entre ambos en Bucaramanga. Aquel antecedente se jugó el 26 de octubre de 2020 y terminó con triunfo 1-0 del conjunto leopardo gracias a un gol de Jhon Pérez

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La programación también ya tiene confirmada la designación arbitral. La Dimayor nombró al antioqueño Alejandro Moncada como juez principal del encuentro, mientras que en el VAR estará Lisandro Castillo, de Bogotá. La transmisión del encuentro estará a cargo de Win Sports, Win Play y Win + Fútbol.

El último clásico del Oriente por Liga en el estadio de la capital santandereana se jugó en 2020 - crédito Dimayor
El último clásico del Oriente por Liga en el estadio de la capital santandereana se jugó en 2020 - crédito Dimayor

Atlético Bucaramanga afrontará su tercer partido del semestre después de vencer 1-0 a Millonarios en El Campín y empatar 1-1 con Llaneros en el Américo Montanini. El equipo dirigido por Pablo Peirano suma cuatro puntos y se mantiene invicto en el arranque del campeonato.

Cúcuta Deportivo llega con una realidad opuesta. El equipo de Richard Páez solo ha disputado un partido y lo perdió 5-1 ante Once Caldas en Manizales; además, su compromiso de la segunda fecha frente a Internacional de Bogotá fue reprogramado para el 2 de septiembre, por lo que se presentará en Bucaramanga sin puntos y en la última casilla de la tabla.

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El antecedente más reciente entre ambos en Liga fue el empate 2-2 del 27 de enero de 2026 en el estadio General Santander. Para Bucaramanga marcaron Luciano Pons y Kevin Londoño, mientras que Jaime Peralta anotó los dos goles del equipo rojinegro.

Atlético Bucaramanga llega en un mejor momento deportivo que su clásico rival al clásico del Oriente #213 - crédito Schneyder Mendoza/Colprensa.
Atlético Bucaramanga llega en un mejor momento deportivo que su clásico rival al clásico del Oriente #213 - crédito Schneyder Mendoza/Colprensa.

Más allá del momento de cada plantel, el partido conserva el peso de una de las rivalidades tradicionales del fútbol colombiano. Este será el clásico número 212 si se cuentan todas las competiciones, con 67 victorias de Bucaramanga, 69 empates y 75 triunfos de Cúcuta Deportivo.

En los cruces por Liga, el registro también expone una diferencia mínima. El duelo de este lunes será el número 186 del campeonato, con 61 victorias del Atlético Bucaramanga, 60 empates y 64 del Cúcuta.

Para este compromiso, Bucaramanga formaría con Cristopher Fiermarín; José Ortiz, Carlos Romaña, José García, Freddy Hinestroza; Fabry Castro, Flores, Batalla, Jhon Freddy Salazar, Fabián Sambueza; y Luciano Pons.

Cúcuta, por su parte, alinearía con Federico Abadía, Diego Calcaterra, Víctor Mejía, Hernán Lopes, Sebastián Tamara, Juan Diego Ceballos, Kevin Andrey Londoño, Mauricio Duarte, Lucas Ríos, Léider Berdugo y Jaime Peralta.

Estos son los partidos de la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

-crédito Lina Gasca/Colprensa
La Liga BetPlay II-2026 tendrá varios partidos aplazados en su tercera jornada - crédito Lina Gasca/Colprensa

Lunes 3 de agosto

Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo

  • Estadio: Américo Montanini - Bucaramanga.
  • Hora: 8:00 p. m.
  • TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play.

Martes 4 de agosto

Llaneros FC vs. Fortaleza FC

  • Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé - Villavicencio.
  • Hora: 4:10 p. m.
  • TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play.

Deportes Tolima vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Manuel Murillo Toro - Ibagué.
  • Hora: 6:15 p. m.
  • TV: Win + Fútbol y Win Play.

Millonarios FC vs. Deportivo Pasto

  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín - Bogotá.
  • Hora: 8:20 p. m.
  • TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play.

Miércoles 5 de agosto

Internacional de Bogotá vs. Jaguares FC

  • Estadio: Metropolitano de Techo - Bogotá.
  • Hora: 6:15 p. m.
  • TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play.

Once Caldas vs. América de Cali

  • Estadio: Palogrande - Manizales.
  • Hora: 8:30 p. m.
  • TV: Win + Fútbol y Win Play.

Martes 15 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe

  • Estadio: por confirmar.
  • Hora: por confirmar.
  • TV: por confirmar.

Domingo 27 de septiembre

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

  • Estadio: Deportivo Cali - Valle del Cauca.
  • Hora: 8:10 p. m.
  • TV: Win + Fútbol y Win Play.

Martes 29 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Alianza Valledupar FC

  • Estadio: por confirmar.
  • Hora: por confirmar.
  • TV: por confirmar.

Miércoles 30 de septiembre

Atlético Nacional vs. Junior FC

  • Estadio: Atanasio Girardot - Medellín.
  • Hora: 8:00 p. m.
  • TV: Win + Fútbol y Win Play.

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