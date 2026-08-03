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Hallan un cuerpo dentro de costales en Pereira: autoridades investigan posible vínculo con el crimen organizado

La víctima, cuya identidad será confirmada por Medicina Legal, fue hallada atada de pies, manos, cintura y cuello, en el tercer caso similar registrado en el Eje Cafetero durante el 2026

Un cuerpo envuelto en costales fue hallado en la variante Condina de Pereira el 2 de agosto de 2026 y el caso mantiene en alerta a las autoridades - crédito X
Un cuerpo envuelto en costales fue hallado en la variante Condina de Pereira el 2 de agosto de 2026 y el caso mantiene en alerta a las autoridades - crédito X
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Un cuerpo envuelto en costales fue encontrado en la variante Condina, avenida de Pereira, durante la mañana del 2 de agosto de 2026, en un hecho que mantiene en alerta a las autoridades por la reiteración de este tipo de hallazgos en el área metropolitana.

Según confirmó la Policía Metropolitana de Pereira, es el tercer caso similar en lo que va del año, generando preocupación entre los habitantes de la región. El hallazgo se produjo en la variante Condina, vía que conecta la comuna Cuba con el corregimiento de Tribunas, a la altura de la entrada hacia Altagracia.

Residentes de la zona reportaron la presencia de un costal sospechoso, lo que motivó la movilización de unidades de la Policía Metropolitana y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Los agentes acordonaron el área y dieron inicio a las inspecciones técnicas judiciales.

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Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X
La Policía Metropolitana de Pereira confirmó que este hallazgo en la variante Condina es el tercer caso similar registrado en 2026 en el área metropolitana - crédito red social X

Según el comunicado oficial de la Policía, el cadáver estaba envuelto en material plástico blanco y negro y atado con lazo en manos, pies, cintura y cuello, aunque no presentaba desmembramiento. La inspección técnica se realizó en el lugar, mientras la investigación se orienta a esclarecer la identidad de la víctima y las circunstancias de la muerte.

Identidad preliminar y contexto judicial

La información preliminar indica que la víctima podría ser Yors Sebastián Zapata, un hombre que no figuraba como desaparecido y que tenía varias anotaciones judiciales como indiciado en diferentes delitos. La plena identificación y las causas de la muerte quedarán a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme a los protocolos técnico-científicos.

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La Policía Metropolitana de Pereira señaló que “la información inicial da cuenta de un cuerpo amarrado de pies, manos, cintura y cuello, sin signos de desmembramiento”. De acuerdo con las autoridades, la investigación también contempla posibles vínculos con disputas entre estructuras criminales dedicadas al microtráfico en la región, específicamente la organización conocida como Cordillera.

Repetición de casos en 2026

Levantamiento de cuerpo
El cuerpo fue encontrado en la vía que conecta la comuna Cuba con el corregimiento de Tribunas, a la altura de la entrada hacia Altagracia - crédito Colprensa

Durante el presente año, el área metropolitana de Pereira ha registrado otros dos casos de cuerpos hallados en bolsas o costales, lo que refuerza la hipótesis de una posible conexión entre los hechos.

Uno de los casos ocurrió en zona rural de Dosquebradas, donde ciudadanos alertaron sobre un cuerpo dentro de una bolsa. En junio, en el sector de Llano Grande, fue hallado otro cadáver en avanzado estado de descomposición, posiblemente desmembrado, lo que llevó a las autoridades a analizar la relación con disputas de organizaciones delincuenciales.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, manifestó que se mantienen desplegadas todas las capacidades investigativas e hizo referencia a una confrontación entre bandas criminales que operan en la región. Ochoa explicó que las disputas por el control del microtráfico y el desfinanciamiento de estructuras como Cordillera podrían estar detrás de estos hechos.

Avance de las investigaciones y llamado a la ciudadanía

El cuerpo fue hallado en la madrugada del sábado, pero pasadas las 8 de la mañana se conoció que las unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento e inspección del cuerpo en la parte alta del parque - credito Fiscalía General de la Nación
Residentes de la zona reportaron un costal sospechoso y la Policía Metropolitana de Pereira y el CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica judicial - credito Fiscalía General de la Nación

Las primeras indagaciones avanzan en la recolección de elementos materiales probatorios.

La Policía Nacional activó sus protocolos judiciales y de inteligencia, al tiempo que se mantiene la coordinación con la administración municipal para ofrecer una recompensa por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables. El canal habilitado para reportar datos relevantes es la línea 323 273 46 87, garantizando absoluta reserva para quienes colaboren.

La institución reiteró que la ciudadanía puede aportar información a través de los canales oficiales, lo que podría resultar determinante para el esclarecimiento de este y otros hechos similares. Los investigadores realizan entrevistas, revisan reportes de personas desaparecidas y analizan elementos técnicos y científicos recolectados en los sitios de hallazgo.

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