Hallan sin vida en su casa de Itagüí a mujer que no llegó a trabajar: ofrecen $50 millones de recompensa

Los compañeros de trabajo de la mujer notaron algo fuera de lo normal, avisaron a su hija y horas después ella encontró el cuerpo en el baño de su vivienda - crédito Alcaldía de Itagüí / X

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La extraña ausencia de una mujer en su trabajo llevó a que su cadáver fuera encontrado en el baño de su casa en Itagüí (Valle de Aburrá). El crimen habría sido cometido por un hombre que, según las primeras versiones, entró con ella a la vivienda la noche anterior y luego salió con rumbo desconocido.

El hallazgo ocurrió en una vivienda de la calle 39 con carrera 49, en el barrio San José del municipio de Itagüí y la víctima fue identificada como Arelis María Bertel Hernández, oriunda de Valencia (Córdoba), que trabajaba en el Instituto Colombiano del Dolor en el área de oficios varios.

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Según el diario local Q’hubo Medellín, sus compañeros de trabajo advirtieron que no era habitual que faltara a su jornada laboral. Tras varias horas sin lograr comunicarse con ella, contactaron a su hija hacia las 8:20 a. m. del miércoles 29 de julio de 2026.

Horas después, la hija se dirigió hasta la vivienda de su madre, donde pidió apoyo de una empresa de cerrajería para abrir la puerta. Al ingresar al inmueble encontró a Arelis tirada en el baño, con señales de violencia.

El caso generó alerta entre las autoridades que ofrecieron una millonaria recompensa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cuerpo tenía dos heridas de arma blanca

Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hicieron la inspección técnica del cadáver y establecieron que la mujer tenía dos heridas de arma blanca: una en el abdomen y otra en la espalda, a la altura del cuello.

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Ante la gravedad de los hechos se pronunció Rafael Andrés Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, que explicó que la central recibió una llamada en la que se informó sobre una mujer herida dentro de una residencia. Cuando llegaron los organismos de socorro y la Policía Nacional, la encontraron sin signos vitales.

El funcionario dijo que se activó la ruta de investigación con el CTI, las especialidades de la Policía Nacional y las capacidades tecnológicas disponibles para ubicar al responsable. También afirmó que toda la institucionalidad acompaña a la familia y trabaja en la judicialización del caso.

Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $50 millones por información que permita la captura del presunto responsable, según informó el alcalde Diego Torres.

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La Alcaldía ofreció hasta $50 millones por información para individualizar al presunto responsable - crédito Alcaldía de Itagüí / X

Las primeras líneas de investigación apuntan a un hombre que habría ingresado con Arelis a la vivienda hacia las 9:00 p. m. del martes 28 de julio. De acuerdo con las versiones iniciales y con registros de cámaras de seguridad de la zona, el sujeto salió del inmueble en la madrugada del miércoles.

Vecinos del sector contaron a la publicación que la mujer vivía sola en esa casa desde hacía dos años y que la última vez que la vieron con vida fue durante la tarde del martes 28.

Entre tanto, Leidy Yohana Castaño Vanegas, secretaria de Familia de Itagüí, aseguró que la administración no recibió denuncias ni activaciones de ruta en años anteriores por parte de la víctima o de su entorno. Debido al registro de una nueva fatalidad en el municipio, la funcionaria pidió a la comunidad denunciar y usar la línea 123 Mujer Metropolitana para que las instituciones puedan intervenir a tiempo.

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Los allegados de Arelis también señalaron al medio que ella nunca les mencionó una pareja o expareja con la que tuviera conflictos. Por eso, para su círculo cercano, las circunstancias del homicidio siguen siendo un misterio mientras las autoridades intentan establecer si se trató de un feminicidio o de un intento de hurto.

Los casos de violencia de género preocupan a las autoridades y la comunidad - crédito Luisa González/Colprensa

Cabe mencionar que el fatal ataque se suma a un aumento de los asesinatos de mujeres en Antioquia. Según las autoridades departamentales, durante 2026 se han reportado 70 casos, frente a 66 del 2025.