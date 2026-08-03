Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Hallan sin vida en su casa de Itagüí a mujer que no llegó a trabajar: ofrecen $50 millones de recompensa

La Alcaldía anunció una millonaria recompensa para ubicar e individualizar al presunto responsable del ataque a puñaladas, mientras que la Fiscalía y la Policía avanzan con la ruta investigativa y acompañan a la familia en el proceso

Los compañeros de trabajo de la mujer notaron algo fuera de lo normal, avisaron a su hija y horas después ella encontró el cuerpo en el baño de su vivienda - crédito Alcaldía de Itagüí / X
Guardar

La extraña ausencia de una mujer en su trabajo llevó a que su cadáver fuera encontrado en el baño de su casa en Itagüí (Valle de Aburrá). El crimen habría sido cometido por un hombre que, según las primeras versiones, entró con ella a la vivienda la noche anterior y luego salió con rumbo desconocido.

El hallazgo ocurrió en una vivienda de la calle 39 con carrera 49, en el barrio San José del municipio de Itagüí y la víctima fue identificada como Arelis María Bertel Hernández, oriunda de Valencia (Córdoba), que trabajaba en el Instituto Colombiano del Dolor en el área de oficios varios.

PUBLICIDAD

Según el diario local Q’hubo Medellín, sus compañeros de trabajo advirtieron que no era habitual que faltara a su jornada laboral. Tras varias horas sin lograr comunicarse con ella, contactaron a su hija hacia las 8:20 a. m. del miércoles 29 de julio de 2026.

Horas después, la hija se dirigió hasta la vivienda de su madre, donde pidió apoyo de una empresa de cerrajería para abrir la puerta. Al ingresar al inmueble encontró a Arelis tirada en el baño, con señales de violencia.

El caso generó alerta entre las autoridades que ofrecieron una millonaria recompensa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El caso generó alerta entre las autoridades que ofrecieron una millonaria recompensa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cuerpo tenía dos heridas de arma blanca

Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hicieron la inspección técnica del cadáver y establecieron que la mujer tenía dos heridas de arma blanca: una en el abdomen y otra en la espalda, a la altura del cuello.

PUBLICIDAD

Ante la gravedad de los hechos se pronunció Rafael Andrés Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, que explicó que la central recibió una llamada en la que se informó sobre una mujer herida dentro de una residencia. Cuando llegaron los organismos de socorro y la Policía Nacional, la encontraron sin signos vitales.

El funcionario dijo que se activó la ruta de investigación con el CTI, las especialidades de la Policía Nacional y las capacidades tecnológicas disponibles para ubicar al responsable. También afirmó que toda la institucionalidad acompaña a la familia y trabaja en la judicialización del caso.

Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $50 millones por información que permita la captura del presunto responsable, según informó el alcalde Diego Torres.

La Alcaldía ofreció hasta $50 millones por información para individualizar al presunto responsable - crédito Alcaldía de Itagüí / X
La Alcaldía ofreció hasta $50 millones por información para individualizar al presunto responsable - crédito Alcaldía de Itagüí / X

Las primeras líneas de investigación apuntan a un hombre que habría ingresado con Arelis a la vivienda hacia las 9:00 p. m. del martes 28 de julio. De acuerdo con las versiones iniciales y con registros de cámaras de seguridad de la zona, el sujeto salió del inmueble en la madrugada del miércoles.

Vecinos del sector contaron a la publicación que la mujer vivía sola en esa casa desde hacía dos años y que la última vez que la vieron con vida fue durante la tarde del martes 28.

Entre tanto, Leidy Yohana Castaño Vanegas, secretaria de Familia de Itagüí, aseguró que la administración no recibió denuncias ni activaciones de ruta en años anteriores por parte de la víctima o de su entorno. Debido al registro de una nueva fatalidad en el municipio, la funcionaria pidió a la comunidad denunciar y usar la línea 123 Mujer Metropolitana para que las instituciones puedan intervenir a tiempo.

Los allegados de Arelis también señalaron al medio que ella nunca les mencionó una pareja o expareja con la que tuviera conflictos. Por eso, para su círculo cercano, las circunstancias del homicidio siguen siendo un misterio mientras las autoridades intentan establecer si se trató de un feminicidio o de un intento de hurto.

crédito archivo Luisa González/Colprensa
Los casos de violencia de género preocupan a las autoridades y la comunidad - crédito Luisa González/Colprensa

Cabe mencionar que el fatal ataque se suma a un aumento de los asesinatos de mujeres en Antioquia. Según las autoridades departamentales, durante 2026 se han reportado 70 casos, frente a 66 del 2025.

Temas Relacionados

FeminicidioArelis María Bertel HernándezMujer asesinadaViolencia de géneroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Sinuano Noche hoy 2 de agosto

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

Resultado Sinuano Noche hoy 2 de agosto

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: representante del Centro Democrático pidió al presidente electo derogar las Áreas de Reserva Temporal de Recursos Naturales

La carta de Ana Ligia Mora afirma que el Decreto 0044 de 2024 afecta cerca de 120.000 hectáreas con restricciones que pueden prorrogarse hasta cinco años o más

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: representante del Centro Democrático pidió al presidente electo derogar las Áreas de Reserva Temporal de Recursos Naturales

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

Los dobletes de Yeison Guzmán, Daniel Rosero, Kevin Ángulo y la anotación de Luis Quiñones certificaron el histórico resultado para el equipo caleño

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

Secuestraron al director musical de Los Bacanes del Sur: hombres armados lo subieron a una camioneta con rumbo a El Tambo

Las autoridades informaron que el caso ocurrió en la vereda Cajete, donde los responsables también se llevaron tres vehículos tras interceptar al artista, mientras comandos del Gaula y Goes iniciaron búsquedas en corredores viales

Secuestraron al director musical de Los Bacanes del Sur: hombres armados lo subieron a una camioneta con rumbo a El Tambo

ONU condena asesinato de líder indígena Nasa en Valle del Cauca y pide reforzar la protección de la comunidad

El organismo internacional instó a las autoridades a fortalecer la coordinación institucional, garantizar justicia para las víctimas y adoptar medidas que eviten nuevos hechos de violencia contra el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe

ONU condena asesinato de líder indígena Nasa en Valle del Cauca y pide reforzar la protección de la comunidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Karol G, Aria Vega, Feid, Charli XCX, The Strokes y más: estos son los lanzamientos destacados de julio

Karol G, Aria Vega, Feid, Charli XCX, The Strokes y más: estos son los lanzamientos destacados de julio

Juan Carlos Vargas puso a sus seguidores a pensar en una reconciliación con Paola Rey: “Doy la vida por ella”

Un mal olor en una sala de cine obligó a los fans de ‘Spiderman New Day’ a evacuar: el autor no alcanzó a llegar al baño

Paola Jara compartió cómo mantiene la comunicación con Jessi Uribe en la distancia: han recurrido a la tecnología

Ryan Castro y Feid sorprendieron a los habitantes del Pedregal en Medellín con una breve presentación

Deportes

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

Video | Así fue la presentación de Colombia para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Teófilo Gutiérrez confirma su retiro: fecha, precios de boletería y detalles de su partido de despedida

El difícil momento que atraviesa Eduardo Vilarete: el histórico goleador será operado tras diagnóstico de cáncer

Jugador del Independiente Medellín confesó que no ha terminado el bachiller y ya es profesional en el fútbol