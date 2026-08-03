Estas son las grasas que no deben desaparecer por completo de las comidas del día: cuidado con las dietas de Internet

El cuerpo necesita grasas para funciones vitales, la clave está en elegir el tipo y la cantidad adecuadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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A través de las redes sociales se han viralizado algunas dietas que pueden llegar a ser peligrosas para la salud, teniendo en cuenta que piden restringir el consumo de alimentos necesarios para el cuerpo con el fin de “bajar de peso”. Sin embargo, esto representa un riesgo porque algunos de esos productos son indispensables para el correcto funcionamiento del organismo.

De acuerdo con los especialistas en nutrición, las grasas en la dieta no deben desaparecer por completo del plato, porque aportan energía, facilitan la absorción de vitaminas A, D, E y K y apoyan el funcionamiento normal del cuerpo.

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Y es que las grasas, aceites y lípidos deben formar parte de la dieta diaria porque cumplen funciones necesarias en el organismo. La recomendación de los especialistas es priorizar las grasas insaturadas y moderar o limitar las saturadas y las trans dentro de una alimentación balanceada.

En medio de las conversaciones sobre alimentación saludable, ha ganado fuerza la idea de reducir al máximo aceites y grasas para comer mejor. Sin embargo, eliminarlos por completo puede dejar por fuera nutrientes necesarios.

Carolina Betancourt, directora científica de Alianza Team, lo resumió de la siguiente manera: “Los aceites, las grasas y los lípidos hacen parte de la alimentación diaria. El punto no es evitarlos, sino entender qué tipo se está consumiendo y en qué proporción. Ese conocimiento permite tomar decisiones más informadas en la cocina y en la mesa”.

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Eliminar las grasas no es del todo saludable, según expertos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Qué grasas conviene priorizar en la dieta

No todas las grasas cumplen el mismo papel, debido a que algunas aportan energía y otras participan en procesos como la absorción de vitaminas, por lo que conviene diferenciarlas antes de retirarlas del menú.

Las grasas insaturadas están presentes en alimentos como aceites vegetales, pescados, aguacate, semillas y frutos secos. Dentro de este grupo se encuentran los omega-3, ácidos grasos que el cuerpo no produce por sí solo y que debe obtener a través de la alimentación.

Cabe mencionar que Health Canada, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y las autoridades regulatorias de Australia y Nueva Zelanda coinciden en que estas grasas cumplen funciones relevantes en el organismo dentro de una alimentación balanceada.

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La eliminación total no es la respuesta, este es el equilibrio recomendado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuáles son las grasas que deben moderarse o limitarse

Las grasas saturadas suelen estar presentes en carnes, mantequilla, lácteos enteros y algunos aceites vegetales, como palma y coco. Los hallazgos del Estudio Colombiano de Perfiles Nutricionales (Copen) señalan que en el territorio nacional su consumo es excesivo.

Por eso, la recomendación es moderar su ingesta y promover mejores decisiones de consumo dentro de una alimentación balanceada, aunque no se plantea eliminarlas por completo.

Del mismo modo, se explicó que las grasas trans requieren mayor atención y que pueden originarse cuando los aceites líquidos se someten a altas temperaturas o a procesos que los transforman en grasas más estables.

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Sobre estas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda limitar su consumo dentro de la alimentación diaria.

El peligro de eliminar nutrientes vitales por seguir tendencias alimentarias mal entendidas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El foco no es eliminar las grasas sino elegir mejor los alimentos

Las directrices alimentarias del Gobierno de Estados Unidos y la FDA han señalado en diferentes oportunidades que la recomendación actual no es quitar las grasas por completo de la dieta. La pauta es reducir el consumo de grasas saturadas y priorizar fuentes de mejor calidad, como las insaturadas.

Betancourt agregó lo siguiente para pedirle a la comunidad que cuiden de su alimentación sin dejarse llevar por las tendencias: “El cuerpo necesita grasas para funcionar correctamente, y la conversación no debería ser si consumirlas o no, sino cómo encontrar el balance adecuado dentro de la alimentación diaria. Eliminar un nutriente sin entender su rol puede llevar a decisiones con efectos contrarios a los que se buscan”.

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