El histórico arquero mexicano Memo Ochoa está de vacaciones en Cartagena: así le dio la bienvenida el alcalde Dumek Turbay

El arribo de Memo Ochoa a Cartagena desató entusiasmo entre locales y turistas, convirtiendo la estadía del arquero mexicano en un acontecimiento que resaltó el magnetismo internacional de la ciudad y la hospitalidad con la que acoge a los grandes nombres del deporte - crédito PrimerTiempo.CO / Facebook

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Las emblemáticas murallas de Cartagena siguen atrayendo a figuras internacionales del deporte. Guillermo “Memo” Ochoa, portero reconocido de la selección mexicana, eligió este destino para pasar unos días de descanso, lo que generó atención entre visitantes y habitantes.

El arribo del futbolista no pasó inadvertido para las autoridades locales. Fue el propio Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, quien celebró públicamente la visita del deportista. “Las grandes estrellas del fútbol mundial siguen eligiendo a #Cartagena como su destino preferido para descansar. La leyenda del arco mexicano, @yosoy8a, disfruta por estos días de nuestra Heroica. ¡Bienvenido!”, expresó el mandatario en sus redes.

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Durante su estadía, el guardameta fue visto recorriendo el Centro Histórico, donde fue recibido con muestras de afecto y reconocimiento. El registro de su paseo se viralizó rápidamente, gracias a un video difundido en redes sociales.

El arquero mexicano Memo Ochoa pasó sus vacaciones en Cartagena - crédito PrimerTiempo.CO / Facebook

Un grupo de raperos locales decidió homenajear al portero con una canción improvisada en la que se escuchan versos como: “Y a mi lugar para Cartagena... le canto a Memo Ochoa, le ponemos el don, el mejor arquero de México y toda la selección. Que Dios lo bendiga... no hay arquero como él. Que viva Colombia y México, cabrón”.

El ambiente festivo y la espontaneidad del reconocimiento marcan la experiencia del futbolista en Cartagena. “Viva Memo Ochoa, pla, pla. Viva Memo Ochoa, viva Memo Ochoa, pla, pla”, concluyeron los artistas, sellando un recibimiento distintivo que solo la Heroica sabe brindar.

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Otro futbolista internacional en Cartagena

La llegada de Julio Enciso a Cartagena de Indias se convirtió en uno de los temas más comentados a mediados de julio de 2026. El futbolista, figura de la selección paraguaya durante la Copa Mundial, decidió pasar unos días junto a su esposa, Melissa Cardona, en esta ciudad colombiana. La visita fue confirmada públicamente por el alcalde Dumek Turbay, quien no tardó en dar la bienvenida al deportista en sus plataformas digitales, subrayando la relevancia internacional que representa su presencia para la ciudad.

El alcalde se mostró feliz por la visita de uno de los referentes del Mundial 2026 - crédito Dumek Turbay / X

El mensaje del alcalde, en el que calificó a Enciso como “uno de los mejores talentos emergentes de este FIFA World Cup 2026”, puso en relieve la preferencia del jugador por Cartagena como destino de descanso. La publicación obtuvo amplia repercusión en redes sociales, donde se compartieron imágenes de la pareja recorriendo diversos puntos turísticos, lo que incrementó la atención de residentes y visitantes.

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Enciso aprovechó el receso tras el Mundial para disfrutar de unas vacaciones antes de volver a los entrenamientos y compromisos deportivos del resto de la temporada.

Cartagena, destino de turistas internacionales

Según datos de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la ciudad recibió 457 mil turistas extranjeros durante el primer semestre de 2026. Esta cifra la coloca en el tercer lugar del ranking nacional, únicamente superada por Bogotá, con 869 mil visitantes, y Medellín, con 568 mil. El flujo constante de viajeros confirma la posición de Cartagena como uno de los destinos más solicitados del país.

La esposa de Julio Enciso es colombiana - crédito Melissa Cardona / Instagram

Gran parte del atractivo de la ciudad radica en su arquitectura colonial, visible en la Ciudad Amurallada, donde las calles empedradas y los balcones coloridos conservan siglos de historia. El imponente Castillo de San Felipe representa una de las fortalezas militares más emblemáticas de la época española y atrae a miles de curiosos cada mes. La conservación de estos monumentos le valió a Cartagena el reconocimiento como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

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El ambiente cultural de la ciudad también es un imán para los visitantes. El barrio Getsemaní ha sido destacado por su arte urbano, música en vivo y una vida nocturna llena de energía. Las plazas coloniales se transforman en escenarios abiertos de baile, teatro y manifestaciones artísticas locales.