Yhormar Hurtado, del América de Cali, respondió a la demanda de Inter de Bogotá por haberlo alineado de manera irregular: “Un equipo no va a ser tan bobo”

Yhormar Hurtado tuvo un breve paso por Always Ready después de jugar con Deportes Tolima - crédito América de Cali

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En la zona mixta, tras la goleada por 7-0 de América de Cali sobre Boyacá Chicó, Yhormar Hurtado rompió el silencio sobre la demanda interpuesta por Internacional de Bogotá, que lo señala por presunta alineación indebida en el inicio de la Liga BetPlay. El futbolista aseguró que el tema ya estaba resuelto con el club y rechazó los rumores que circularon en medios: “Pueden demandar lo que quieran, ya se habló con la Dimayor y ellos tienen todo claro”.

Hurtado explicó que prefirió mantenerse alejado de las declaraciones públicas. Contó que recibió llamadas de la prensa, pero optó por no responder hasta tener certezas sobre el manejo del caso en instancias administrativas. “He estado callado... no me gusta estar hablando tanto. Prefiero demostrar en la cancha”, expresó.

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El jugador detalló que el asunto de su inscripción ya estaba acordado entre las partes antes del inicio del torneo. Según su versión, el club tenía conocimiento pleno de su situación contractual y la transferencia se realizó conforme a las normas.

América de Cali se amparó en un parágrafo del reglamento para habilitar la inscripción de Yhorman Hurtado - crédito América de Cali

Se mostró confiado en que no habrá consecuencias: “Un equipo no va a ser tan bobo de inscribir a alguien sabiendo que los va a afectar después. Ya todo se había hablado. Como fue una transferencia, por eso se pudo. Donde no hubiera sido una transferencia, ahí sí hubiera habido problema y América no me hubiera escrito”.

Hurtado insistió en que el trámite de su pase se hizo en regla y que la dirigencia estaba al tanto de cada paso. “Ellos se encargaron de hacer eso... ya ellos tienen todo claro”, reiteró.

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Además de referirse a la demanda, Hurtado expresó su molestia con ciertos comentarios realizados por periodistas. Señaló que las afirmaciones sin fundamento le han causado dolor personal.

El lateral derecho ha jugado dos partidos como titular en el arranque de la Liga BetPlay II-2026 con América de Cali - crédito América de Cali

“De verdad que por ahí también hablaron muchas cosas. No sé si ustedes se dieron de cuenta de una periodista, la verdad que me tiene dolido en lo que habla. No se pueden decir esas cosas cuando uno no sabe las cosas”, manifestó. Destacó que, aunque aceptó errores en su juventud, le resulta injusto ser señalado sin pruebas. “Una periodista que, con todo respeto, habla... no sabe qué es lo que está hablando”, agregó.

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Hurtado compartió una autocrítica sobre su vida profesional y sus aprendizajes fuera del campo. Reconoció que en el pasado cometió errores, especialmente durante su juventud, cuando tuvo acceso a grandes sumas de dinero.

Relató: “Cuando uno está ganando mucho dinero, a veces no está como bien la cabeza planteada, pero bueno, yo ahora estoy más maduro”. Aclaró que su presente es distinto y que se esfuerza por mantener la estabilidad emocional y profesional.

Así va América de Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

15 Goles en 26 partidos para Yeison Guzmán con la camiseta de América - crédito América de Cali

América de Cali: 6 puntos / +9 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Águilas Doradas: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Deportes Tolima: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Independiente Medellín: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Once Caldas: 4 puntos / +4 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Llaneros FC: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Fortaleza FC: 4 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Atlético Nacional: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 1 partido jugado. Deportivo Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Millonarios FC: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Deportivo Pereira: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Alianza FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado. Junior FC: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Deportivo Pasto: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 1 partido jugado. Jaguares FC: 0 puntos / -5 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Boyacá Chicó: 0 puntos / -7 diferencia de gol / 1 partido jugado.