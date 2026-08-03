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Tras su visita a Cuba, Gustavo Petro se consolidó como el presidente colombiano con más viajes internacionales: cuántos hizo en total

El mandatario terminó en La Habana un ciclo internacional que lo tuvo 259 días fuera del país, con reuniones, apuestas diplomáticas y varios choques con otros jefes de Estado

El presidente colombiano cerró su agenda internacional con una visita a La Habana, Cuba - crédito REUTERS/Norlys Perez
El presidente colombiano cerró su agenda internacional con una visita a La Habana, Cuba - crédito REUTERS/Norlys Perez
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A vísperas de culminar su periodo, el presidente de Colombia Gustavo Petro acumuló 85 viajes internacionales durante su periodo presidencial entre el 7 de agosto de 2022 y el 2 de agosto de 2026.

La última visita del mandatario colombiano ocurrió en La Habana (Cuba) que realizó entre el 31 de julio y el primero de agosto del año en curso.

La gira por el país centroamericano incluyó encuentros con connacionales en la isla, visitas a sitios históricos como el monumento al político cubano José Martí y una reunión con Miguel Díaz-Canel en la que se abordaron las relaciones entre ambas naciones.

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Gustavo Petro cerró su agenda internacional en La Habana con una visita de 48 horas y una reunión con Miguel Díaz-Canel - crédito Ramon Espinosa/REUTERS
Gustavo Petro cerró su agenda internacional en La Habana con una visita de 48 horas y una reunión con Miguel Díaz-Canel - crédito Ramon Espinosa/REUTERS

He solicitado como presidente de Colombia al gobierno de Estados Unidos que se respete la diversidad de los pueblos (...) el mundo necesita de un diálogo de civilizaciones que con trato respetuoso busque la solución consensuada a los principales problemas de la humanidad”, dijo Petro en una intervención pública.

Ese último desplazamiento sirve como punto de partida para revisar el peso de la política exterior durante su mandato.

Recuento de viajes de Petro

En el balance general de sus salidas al exterior, el presidente saliente de Colombia registró 85 salidas internacionales, según información recopilada por El Espectador.

En comparación con sus antecesores, el dirigente progresista superó los 60 trayectos que realizó Iván Duque en el periodo 2018 - 2022, respectivamente.

Petro es cuestionado por su posible viaje al Caribe en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el Cauca - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro pasó 259 días fuera de Colombia entre 2022 y 2026 - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Ese contraste alimentó el debate político durante el gobierno. Incluso, desde la oposición impulsaron proyectos de ley para limitar las salidas del presidente, aunque ninguno prosperó en su totalidad.

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A su vez, se conoció que Petro, de los 1.461 días de mandato, fueron 259 días los que permaneció fuera de Colombia, lo que corresponde al 18% de su periodo presidencial, respectivamente.

En cuanto a los destinos con mayor presencia del jefe de Estado, Estados Unidos fue el destino más frecuente, con 10 visitas, seguido de Venezuela y Brasil con seis cada uno, Francia con cinco, México y Ecuador con cuatro, según datos revelados por el portal La Silla Vacía.

Por regiones, el mandatario priorizó América Latina, con 16 países visitados. Después aparecen Europa, con nueve estados; tres países de Medio Oriente; China y Japón en Asia; y Egipto como único destino africano.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El gobierno de Petro impulsó en foros internacionales la lucha contra el cambio climático, la paz total y un cambio en la política mundial de drogas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El mismo medio ubicó a 2023 como el año con más desplazamientos, con 25 viajes y 89 días fuera de Colombia. Mientras que 2026 fue el de menor registro con seis viajes y 24 días en el exterior.

Antes de su viaje oficial a Cuba, el presidente Petro había asistido a Estados Unidos para presidir el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a Italia y la Ciudad del Vaticano para reunirse con el papa León XIV, y a Panamá por la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las prioridades de la política exterior de Petro

La agenda internacional de Gustavo Petro tuvo en la diplomacia uno de sus ejes de gobierno, ya que se destaca el fortalecimiento de lazos con países africanos y con China, así como los trámites para el ingreso de Colombia a la Ruta de la Seda.

Durante su administración, Colombia obtuvo respaldo para ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y para ejercer la presidencia rotatoria de ese organismo en junio de 2026.

Ese esfuerzo se concentró en dos temas fundamentales: la lucha contra el cambio climático y la paz total, con un cambio en la política mundial de drogas, según recalcó el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a La Silla Vacía.

Uno de los puntos polémicos de su política en el exterior fue su discusión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump - crédito Juan Cano/Presidencia de Colombia
Uno de los puntos polémicos de su política en el exterior fue su discusión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump - crédito Juan Cano/Presidencia de Colombia

No obstante, la agenda exterior de Gustavo Petro también estuvo marcada por posiciones frente a conflictos y gobiernos extranjeros.

Entre ellos, se contempla la ruptura de relaciones con Israel y el gobierno de Benjamín Netanyahu por Gaza, el impasse con el presidente Donald Trump (Estados Unidos) a comienzos de 2025 y la guerra arancelaria con Daniel Noboa en Ecuador.

A ese listado se sumaron señalamientos a Nayib Bukele (El Salvador) y referencias a la elección de José Antonio Kast en Chile.

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