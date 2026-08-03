El colombiano Gustavo Puerta volvió a los entrenamientos con Racing de Santander en España: hay rumores de traspaso

Gustavo Puerta tiene opciones de ser transferido a Alemania, Italia o Inglaterra - crédito Real Racing

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Gustavo Puerta volvió este lunes a los entrenamientos de Racing de Santander después de sus vacaciones ampliadas tras el Mundial 2026, en un regreso que coincide con los rumores sobre una posible salida antes del inicio de la temporada 2026/27 de Primera División en España.

El equipo cántabro ya completa cuatro semanas de pretemporada y tiene programados dos amistosos este viernes: uno ante Sporting de Gijón y otro frente al Deportivo Alavés. El debut oficial será el 16 de agosto ante Villarreal en los Campos de Sport de El Sardinero.

Puerta y Jorge Salinas, figura de la sub-19 de España, fueron los últimos futbolistas en reincorporarse al plantel. El club había mostrado fotografías del regreso del colombiano tras un periodo de descanso que se extendió por su participación en la Copa del Mundo.

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Gustavo Puerta fue uno de los incluidos en el XI ideal de los jugadores revelación del Mundial 2026 - crédito Real Racing Santander

La versión oficial del Racing de Santander quedó recogida también en su sitio web. El club explicó: “La principal novedad de la sesión matinal del cuadro cántabro fue la vuelta de Gustavo Puerta y Jorge Salinas, que vieron ampliadas sus vacaciones de verano tras haber disputado -respectivamente- el Mundial de México y Estados Unidos con la Selección de Colombia y el Campeonato de Europa Sub-19 con España, que se alzó con el título”.

El centrocampista colombiano vuelve al club después de una Copa del Mundo en la que fue una de las apariciones jóvenes más destacadas. Fue titular en el mediocampo de la Selección Colombia y respondió con solidez en los cinco partidos del equipo, hasta los octavos de final.

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Gustavo Puerta está avaluado en 20 millones de euros luego del Mundial 2026 - crédito Real Racing Santander

Colombia quedó eliminada por Suiza en esa instancia tras empatar 0-0 y caer 4-3 en la tanda de penaltis. Además, Puerta fue titular en todos los encuentros de la selección durante el torneo.

Ese rendimiento alimentó el interés de otros equipos europeos. El volante tendría una oferta del 16 millones de euros del Bologna, mientras que su cotización se acerca a 20 millones de euros. Medios europeos también han ubicado al jugador en el radar de Porto, Atalanta, Bologna y Lazio.

Tras lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol español, el mediocampista Gustavo Puerta fijó su próximo objetivo: llegar a un “club grande” y disputar torneos europeos, según declaraciones a El Espectador.

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“Mi objetivo y sueño es jugar en un club grande. Quiero seguir jugando y dándole continuidad a lo que estoy haciendo. Quiero ser protagonista y poder jugar competencias europeas como Champions o la Europa League. Sueño con ganarlas como casi lo consigo en Leverkusen. Quiero darle continuidad a lo que vengo haciendo y hasta ganar algo con Colombia. Sería un sueño”, aseguró.

Jhon Lucumí, la novela colombiana en el mercado de fichajes de Italia

La transferencia de Jhon Lucumí a la Juventus para la temporada 2026-2027 quedó trabada por una diferencia de 8 millones de euros entre lo que exige el Bologna y la última propuesta del club de Turín. El defensor central de la selección Colombia tiene definida su salida y prioriza ese destino por encima de otras opciones en Italia y del exterior.

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Jhon Lucumí tuvo la promesa del CEO del Bologna de que saldría en este periodo de fichajes - crédito Albert Gea/REUTERS

Según el periodista Nicola Schira, el equipo dueño de sus derechos pretende una oferta cercana a 25 millones de euros, mientras que la Juventus fijó su propuesta más reciente en 17 millones de euros. La expectativa entre las partes es acercar posiciones con un acuerdo en 22 millones de euros.

El club italiano Como, que disputará la Uefa Champions League la próxima temporada, y equipos del fútbol de Turquía aparecen entre los interesados, aunque el jugador mantiene su preferencia por la Vecchia Signora. Además, el Sunderland de la Premier League también manifestó interés desde la temporada anterior.

En la operación también sigue de cerca el Deportivo Cali, que recibiría el 5% del monto final por el Mecanismo de Solidaridad de la FIFA. En el último Mundial, Lucumí jugó los cinco partidos de Colombia y solo salió al final del tiempo suplementario ante Suiza para permitir el ingreso de un cobrador.

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