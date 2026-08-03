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Abelardo de la Espriella ya tiene su propio partido político de derecha: CNE aprobó personería jurídica de Defensores de la Patría

La sala plena del organismo electoral aprobó el reconocimiento con seis votos a favor y uno en contra, tras concluir que la agrupación cumplió los requisitos constitucionales y legales exigidos para ese estatus

El CNE aprobó la personería jurídica de Defensores de la Patria con seis votos a favor y uno en contra - crédito Fernando Vergara/AP
El CNE aprobó la personería jurídica de Defensores de la Patria con seis votos a favor y uno en contra - crédito Fernando Vergara/AP
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó con seis votos a favor y uno en contra la personería jurídica para el movimiento Defensores de la Patria, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Esta decisión permite que el nuevo partido político participe formalmente en la vida política del país.

La Sala Plena del CNE consideró que la agrupación ciudadana cumplió los requisitos constitucionales y legales para este reconocimiento. Según el fallo, la votación obtenida por la fórmula presidencial de De la Espriella en las elecciones de 2026 fue clave para acreditar el “respaldo popular significativo” exigido por la Constitución Política de Colombia.

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“La solicitud presentada por el Grupo Significativo de ciudadanos Defensores de la Patria satisface los presupuestos constitucionales, legales y jurisprudenciales exigidos para el reconocimiento de personería jurídica”, dice el documento oficial.

En respuesta a la decisión, el organismo electoral ordenó la inscripción del partido en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, junto a sus estatutos, plataforma ideológica y lista de afiliados. Además, el director nacional provisional del nuevo movimiento dispone de diez días hábiles para presentar los nombres de quienes ocuparán los cargos de dirección y administración del partido.

La Sala Plena del CNE concluyó que Defensores de la Patria cumplió los requisitos constitucionales y legales para obtener personería jurídica - crédito CNE/Captura de pantalla
La Sala Plena del CNE concluyó que Defensores de la Patria cumplió los requisitos constitucionales y legales para obtener personería jurídica - crédito CNE/Captura de pantalla

De una parte, la votación obtenida por la fórmula presidencial inscrita por dicha agrupación en las elecciones de 2026 acredita, con especial intensidad, el respaldo popular significativo exigido por el artículo 108 de la Constitución Política, conforme a la doctrina fijada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-316 de 2021″, señaló el CNE.

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La magistrada Alba Lucía Velázquez fue la única en votar en contra y argumentó que la aprobación de la personería jurídica significó un cambio en la interpretación de una regla constitucional.

Ella sostuvo que el movimiento no cumplía explícitamente con los requisitos definidos en el artículo 108 de la Constitución y que se aplicó de manera indebida una excepción prevista para estos casos.

Considero que la sala plena al aprobar la personería de Defensores de la Patria cambió una regla constitucional. El artículo 108 de la Constitución establece los requisitos de manera expresa por los cuales una organización política puede acceder a una personería jurídica y en el caso de firmes por la patria no cumple con ese requisito. Entonces, aplicó indebidamente también una excepción que existe respecto del otorgamiento de las personerías jurídicas”, señaló la magistrada.

El CNE ordenó inscribir a Defensores de la Patria en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos junto con sus estatutos, plataforma ideológica y afiliados - crédito Charlie Cordero/Reuters
El CNE ordenó inscribir a Defensores de la Patria en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos junto con sus estatutos, plataforma ideológica y afiliados - crédito Charlie Cordero/Reuters

En contraste, el estratega de campaña Carlos Suárez celebró la decisión, calificando el hecho como el nacimiento de una “democracia moderna creada por el Pueblo en las urnas”. Suárez expresó que la evolución política es “inevitable” y dio la bienvenida al “Siglo 21 de la Política en Colombia”.

Habemus Partido. Democracia moderna creada por el Pueblo en las urnas. La evolución es inevitable: bienvenidos al Siglo 21 de la Política en Colombia”, señaló el estratega en su cuenta de X.

Lo que implica la personería jurídica para Defensores de la Patria

Con la personería jurídica, el partido Defensores de la Patria podrá acceder a financiación estatal y otorgar avales para las próximas elecciones regionales, previstas para octubre de 2027. Este reconocimiento marca la segunda ocasión en el siglo XXI en que un movimiento ciudadano alcanza la Presidencia y obtiene personería jurídica, luego de lo logrado por Álvaro Uribe en 2002.

La personería jurídica permitirá a Defensores de la Patria acceder a financiación estatal y otorgar avales para las elecciones regionales de 2027 - crédito Nathalia Angarita/Reuters
La personería jurídica permitirá a Defensores de la Patria acceder a financiación estatal y otorgar avales para las elecciones regionales de 2027 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El movimiento de De la Espriella llegó a la contienda presidencial tras presentar cerca de cinco millones de firmas ante la Registraduría, lo que permitió validar su candidatura a través del comité promotor Defensores de la Patria. En la segunda vuelta, la fórmula presidencial de este movimiento recibió 12,9 millones de votos.

El otorgamiento de la personería jurídica permite al partido integrarse plenamente al sistema político colombiano, gestionar recursos y avalar candidatos propios en futuros comicios. Esta decisión representa un punto de inflexión para la agrupación fundada por De la Espriella, quien también contó con el respaldo del partido Salvación Nacional para su campaña presidencial.

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