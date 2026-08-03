Iván Cepeda agradeció a Gustavo Bolívar por las supuestas pruebas del fraude electoral en las presidenciales: “La autoridad competente debe examinar”

Iván Cepeda se pronunció tras denuncias de Gustavo Bolívar sobre presunto fraude electoral el 21 de junio - crédito Colprensa

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El senador electo del Pacto Histórico, Iván Cepeda, reconoció públicamente la labor de los más de 70.000 testigos digitales que participaron en la verificación de los comicios del pasado 21 de junio de 2026, donde Abelardo de la Espriella se consagró como el nuevo presidente de Colombia.

A través de su cuenta de X, Cepeda expresó: “Quiero agradecer a @GustavoBolivar y a más de 70.000 testigos digitales que han elaborado una rigurosa investigación sobre los resultados electorales”.

El excandidato presidencial subrayó la importancia del trabajo realizado por este grupo, destacando la recopilación y análisis detallado de la información relacionada con los resultados. Cepeda hizo un llamado a la autoridad electoral para que examine “con imparcialidad nuestras demandas de nulidad”.

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El senador electo insistió en la necesidad de que las instituciones actúen sin sesgos al evaluar los recursos presentados por el Pacto Histórico. Su mensaje refuerza la demanda de garantías en el proceso de revisión, subrayando la participación activa de la ciudadanía en la defensa de la integridad electoral.

Iván Cepeda agradeció a testigos digitales y pidió imparcialidad en revisión electoral - crédito @IvanCepedaCast/X

Estas fueron las pruebas del presunto fraude electoral del 21 de junio que publicó Gustavo Bolívar

El exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, difundió en su cuenta de X una nueva serie de denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema electoral colombiano.

Bajo el título Las pruebas del fraude, parte II, Bolívar expuso modificaciones implementadas por la Registraduría Nacional en la gestión digital de los formularios E-14, documentos fundamentales para la consolidación de los resultados electorales.

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Bolívar detalló que, hasta los comicios de 2022, la Registraduría subía los formularios E-14 a su plataforma en una sola secuencia visual que permitía verificar datos clave.

“Podíamos ver datos del puesto de votación, votación de candidatos y firmas de jurados”, explicó el exsenador, señalando que esta integración facilitaba el control social y la autenticidad de los registros.

Sin embargo, aseguró que desde 2023 se implementó un cambio sustancial: “La Registraduría decidió subir las actas E-14 en dos bloques. Uno con información de puesto de votación y votación de candidatos y aparte, muy grave, las firmas de jurados”.

Gustavo Bolívar denunció cambios en el manejo de los formularios E-14 y alertó sobre vulnerabilidad electoral - crédito @GustavoBolivar/X

Para Bolívar, esta separación dificulta la comprobación cruzada y habilita la posibilidad de manipulación posterior, ya que las firmas pueden ser asociadas a cualquier acta modificada sin dejar evidencia visible para la ciudadanía.

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A la fragmentación de los archivos se suma, según Bolívar, la eliminación de los candados digitales y la metadata en los documentos subidos a la plataforma oficial.

“No sabemos cuándo se genera el archivo, ni la hora en que se crea, ni la hora y la fecha en que se modifica”, advirtió. El exfuncionario compartió imágenes que muestran la diferencia entre los archivos antes y después de la reforma, ilustrando la pérdida de información técnica esencial para la trazabilidad y transparencia del proceso.

Bolívar argumentó que la supresión de estos elementos deja al sistema electoral “expuesto a cambios de última hora sin dejar huella”.

Desde su perspectiva, el control de la gobernanza de los datos electorales permanece en manos privadas desde hace más de veinte años, en contravía de lo ordenado por una sentencia del Consejo de Estado.

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Gustavo Bolívar revivó la hipótesis de fraude en las elecciones del 21 de julio y defendió a Iván Cepeda como ganador - crédito @GustavoBolivar/X

El exsenador también respondió a quienes cuestionan la veracidad de sus denuncias señalando que, durante las elecciones de 2022, cuando Gustavo Petro resultó electo presidente, la metadata permitía verificar la integridad de los archivos y detectar eventuales manipulaciones. “Por eso descubrimos el fraude de las 4 curules al Senado en 2022”, puntualizó.

Según Bolívar, tras ese episodio las autoridades eliminaron la metadata y separaron las firmas de los jurados, lo que a su juicio habilitó la vulnerabilidad del sistema.

“Para entrar a saco al sistema y modificarlo con algoritmos que los testigos digitales estudiaron y se asombrarán de los hallazgos encontrados”, sostuvo.

Bolívar invitó a la ciudadanía a seguir una transmisión por YouTube Live, donde representantes de los testigos digitales presentarían públicamente los resultados de sus investigaciones sobre el presunto fraude en los comicios del 21 de junio. “Nos vemos esta noche a las 8:00 pm para que sean ellos quienes le cuenten al país cómo se hizo el fraude”, concluyó.

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