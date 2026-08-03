Exentrenador de la Liga de Atletismo de Santander abusó de siete menores según la justicia: fue condenado a 30 años de prisión

Giovanny Vega Blanco fue condenado a 30 años de prisión por acceso carnal violento y acto sexual violento agravados contra siete menores de edad en Bucaramanga - crédito Fiscalía

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El entrenador de atletismo Giovanny Vega Blanco recibió una condena de 30 años de prisión tras ser hallado culpable de agresión sexual contra siete adolescentes en Bucaramanga.

La sentencia también le prohíbe ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.

El fallo judicial responde a hechos que ocurrieron entre 2014 y 2022, periodo en el cual las víctimas, jóvenes de entre 15 y 17 años, formaban parte del club deportivo dirigido por el ahora condenado.

Durante el proceso de formación, las menores fueron sometidas a abusos sexuales y a constantes humillaciones verbales y psicológicas.

El caso se conoció luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas que demostraron el patrón de violencia ejercido. De acuerdo con la investigación, Vega Blanco utilizaba su posición como entrenador y su trayectoria deportiva para intimidar a las jóvenes y evitar que denunciaran los hechos.

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El proceso judicial acreditó que Giovanny Vega Blanco ejerció abuso psicológico y verbal con expresiones humillantes que causaron afectaciones psicológicas graves - crédito Captura de Pantalla X

Los testimonios recopilados revelaron que la mayoría de las víctimas vivían en condiciones de vulnerabilidad. Además de los abusos sexuales, soportaron maltrato psicológico mediante expresiones humillantes, lo que ocasionó graves daños emocionales.

El juez de conocimiento declaró a Vega Blanco responsable de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambos delitos agravados. La decisión es de primera instancia, lo que significa que aún quedan recursos legales disponibles para la defensa.

Durante la audiencia, el fiscal explicó: “Dado que la violencia física, psicológica, económica y sexual ejercida por Giovanni Vega Blanco, dada la notoria asimetría y el ejercicio de poder ejecutado dentro de los entornos escolar, deportivo y el domicilio en los que estaba inmersa, generó un ambiente de coacción determinante, incluso al punto de ponerla en condiciones de inferioridad que le impidieron dar su libre consentimiento. Esto por cuanto él era el cuidador de la menor y aprovechó su estatus frente a la misma para abusar la física, psicológica y sexualmente. Como quiera que la intimidaba exigiéndole esfuerzos excesivos en los entrenamientos, al no acceder a sus pretensiones, la sobrecargaba en los entrenos. Asimismo, la amenazaba diciéndole que ella no tenía familia ni nada, que estaba sola, sometiéndola con intimidaciones físicas por ser tan agresivo en el escenario deportivo y académico”.

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La condena señaló que Giovanny Vega Blanco usó su posición como entrenador, cuidador y su experiencia en el atletismo para intimidar a las víctimas - crédito Fiscalía

Denuncias, testimonios y la investigación judicial

El caso cobró fuerza en 2022, cuando familiares de atletas y el entonces presidente de la Liga de Atletismo de Santander, Juan Gabriel Henao, presentaron múltiples denuncias ante la Fiscalía contra el entrenador. La investigación recogió más de 30 testimonios, entre víctimas directas y compañeros que relataron episodios de maltrato físico y psicológico.

Entre quienes alzaron la voz figuran Martha Jazmín Guerrero, María Alejandra Salas, Ximena Restrepo y Geraldine Medina, quienes narraron ante las autoridades momentos de acoso y tocamientos indebidos durante entrenamientos y competencias. El ente investigador confirmó que las afectadas tenían entre 15 y 17 años al momento de los hechos.

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Las declaraciones citadas por el diario El Tiempo recogen el testimonio de una joven que describió la presión psicológica ejercida por el entrenador: “En los entrenamientos fue bastante exigente y era muy grosero cuando no hacíamos los tiempos que él quería. A mí me decía que tenía las mejores nalgas del estadio y me decía a mí y a otra compañera que las nalgas de nosotros estaban muy buenas, y cuando pasábamos nos decía que ahí iban los dos mejores culos del estadio”, relató.

Giovanny Vega Blanco fue enviado a la cárcel por abuso sexual a menores de edad.

Otra de las víctimas relató que Vega la obligaba a acompañarlo a hacer compras y la hostigaba con preguntas sobre su vida íntima, bajo la insinuación de que debía agradecerle por no cobrarle los entrenamientos. “Me decía que yo tenía que ser agradecida porque él no me estaba cobrando los entrenamientos”, compartió la joven.

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El entrenador aprovechaba momentos de privacidad para realizar tocamientos, siempre procurando mantener el secreto de sus acciones. Una denunciante recordó que, tras una lesión, Vega se ofreció a darle masajes en el baño: “Me soltaba el sostén, pero era la espalda, entonces no le vi problema, pero sí me sentí incómoda. En una ocasión, me bajó la licra con los calzones y me estaba tocando, me masajeaba las nalgas (...) Él escuchaba que venía alguien y me subía rápido la licra y los calzones y hacía como que no pasaba nada”.