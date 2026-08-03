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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras los partidos de la fecha 2: cuatro equipos con puntaje perfecto

El torneo colombiano de arranque tiene aplazados dos partidos y la goleada en contra del Boyacá Chicó en su debut ante América de Cali sacudió las posiciones

El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty
El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty
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Se jugaron nueve de los 10 partidos de la la fecha 2 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026, dejando a cuatro equipos con puntaje perfecto y varios que aun no suman su primer punto en el segundo semestre del fútbol colombiano. Cúcuta Deportivo vs. Internacional de Bogotá es el único duelo pendiente.

América de Cali goleó 7-0 a Boyacá Chicó en el estadio Pascual Guerrero y quedó como líder de la Liga con 6 puntos. El equipo dirigido por David González marcó con dobletes de Yeison Guzmán, Danny Rosero y Kevin Angulo, más un tanto de Luis Quiñones. La goleada permitió que los Diablos Rojos asuman el liderato.

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Deportivo Pasto volvió a perder este domingo en el estadio Libertad: cayó 1-2 ante Águilas Doradas por la Liga BetPlay, pese a que se había adelantado en el marcador y terminó condicionado por la expulsión de Matías Pisano. El cuadro antioqueño que sumó varias caras nuevas comienza de buena manera y es segundo por diferencia de gol.

Tolima vs. Junior
Deportes Tolima y Junior de Barranquilla jugarán el duelo de mayor importancia en la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

Deportes Tolima remontó y venció 1-2 a Alianza en Valledupar con un gol de Jorge Cabezas Hurtado en el minuto 92, en un partido de Liga en el que el equipo dirigido por Sebastián Oliveros sostuvo el invicto, sumó 6 de 6 y se sacudió de la eliminación en Copa Colombia a manos del Deportes Quindío.

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Independiente Medellín venció 1-0 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot con un gol de Diego Moreno a los 92′, tras una revisión del VAR que validó la anotación por una posible mano. El cuadro poderoso tendrá como único frente los torneos nacionales, tras la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Vasco da Gama.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

En el segundo semestre del fútbol profesional colombiano volverán los cuadrangulares semifinales para definir al campeón de la estrella de Navidad. Se jugarán 20 fechas en la fase todos contra todos y los ocho mejores clasificarán a la siguiente instancia. La gran final está programada para el primer fin de semana de diciembre.

  1. América de Cali: 6 puntos / +9 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Águilas Doradas: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  3. Deportes Tolima: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  4. Independiente Medellín: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  5. Once Caldas: 4 puntos / +4 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  6. Atlético Bucaramanga: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  8. Fortaleza FC: 4 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  9. Atlético Nacional: 3 puntos / +3 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  10. Deportivo Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  11. Millonarios FC: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  12. Deportivo Pereira: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  13. Independiente Santa Fe: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  14. Alianza FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  15. Internacional de Bogotá: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  16. Junior FC: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  17. Deportivo Pasto: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  18. Cúcuta Deportivo: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  19. Jaguares FC: 0 puntos / -5 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  20. Boyacá Chicó: 0 puntos / -7 diferencia de gol / 1 partido jugado.

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