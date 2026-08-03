Sicarios asesinaron a un hombre en el parqueadero de un exclusivo centro comercial en Envigado: se había acabado de bajar de un carro blindado

Un sicario acabó con la vida de un hombre en el parqueadero del centro comercial Viva Las Palmas, en Envigado, durante la mañana del lunes 3 de agosto - crédito Ricardo Vásquez, secretario de Seguridad de Envigado

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Un hombre fue asesinado en la mañana del lunes 3 de agosto en el parqueadero del centro comercial Viva Las Palmas, en el sector Alto de Las Palmas, municipio de Envigado. El ataque ocurrió hacia las 8:45 a. m., cuando la víctima descendía de una camioneta blindada para asistir a una cita.

Testigos señalaron que, en ese momento, dos sicarios se aproximaron y uno de ellos abrió fuego, acabando con la vida del hombre en el acto. El secretario de Seguridad local, Ricardo Vásquez, confirmó que “la víctima fue abordada por dos sicarios, quienes atentan contra su vida”.

Las primeras versiones indican que los agresores habrían llegado en motocicleta y, tras disparar, huyeron rápidamente del lugar. Además, se encontró un carro particular abandonado en la glorieta de Sancho Paisa, el cual podría estar vinculado al escape de los responsables y se investiga si fue hurtado previamente para cometer el crimen.

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Al parecer el hombre habría sido citado en el lugar y allí dos sicarios le dispararon - crédito Medellín Oscura / Facebook

Unidades del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional acudieron al sitio para realizar la inspección judicial y recolectar pruebas. La Policía también utiliza tecnología y revisa cámaras de seguridad del centro comercial para identificar a los atacantes.

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada oficialmente, aunque el medio El Colombiano, informó que sería un hombre de entre 45 y 50 años dedicado a la exportación de aguacates. Los investigadores trabajan para esclarecer tanto la identidad como los móviles detrás de este homicidio.

El hecho ha generado conmoción en la comunidad de Envigado. Hasta el momento, no se registran capturas relacionadas con el caso y las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis mientras continúan las indagaciones.

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Aún no se conoce la identidad de la víctima que se transportaba en una camioneta blindada - crédito Mi Oriente Noticias

Ricardo Vásquez, secretario de Seguridad de Envigado, ofreció detalles sobre el hecho: “En la mañana de hoy se presenta un caso en el sector de la vía Las Palmas, en un mall comercial donde un ciudadano que pretendía ingresar a su vehículo personal, un vehículo blindado, es abordado por dos sicarios, los cuales atentan contra su vida.” Vásquez también señaló que la reacción inmediata de la policía permitió localizar el vehículo utilizado por los agresores y recopilar evidencia clave para la investigación.

Al referirse a las pruebas recabadas, Vásquez afirmó: “De igual manera, hay bastantes pruebas técnicas, video, huellas, testigos presenciales, con los cuales esperamos que las autoridades judiciales y policiales logren un esclarecimiento pronto de este delito.” El funcionario subrayó la importancia de estos elementos para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables.

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Reducción de homicidios en el Área Metropolitana

El balance oficial de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con corte al 1 de julio de 2026, evidenció una mejora sustancial en los índices de homicidios respecto al mismo periodo del año anterior. El consolidado reveló que, mientras en 2025 se contaron 228 víctimas entre los diez municipios del área, en 2026 la cifra bajó a 195, lo que representa una reducción del 14%.

El sicariato se presentó sobre las 8:45 a. m. en el centro comercial Viva Las Palmas de Envigado - crédito Centro comercial Viva Las Palmas

En Medellín, el descenso fue aún más notorio. La capital del departamento cerró el primer semestre con 33 homicidios menos que en 2025, al pasar de 166 a 133 casos, es decir, una disminución del 20%. Este comportamiento positivo también se observó en Barbosa, que reportó seis casos menos y una reducción del 67%; en Bello, donde hubo tres muertes violentas menos; y en Envigado, que pasó de cinco asesinatos a dos, una baja del 60%.

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Variaciones en otros municipios y proyecciones para 2026

Otros municipios como La Estrella y Girardota también mostraron descensos, cada uno con un caso menos que el año anterior. Sin embargo, no todas las localidades presentaron mejoría. En Itagüí, los homicidios aumentaron de seis a nueve, lo que equivale a un incremento del 150%, atribuido principalmente a la actividad del grupo delincuencial El Ajizal.

Las estadísticas permiten proyectar un cierre de año alentador. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín (SISC), la tasa anual de homicidios podría ubicarse en 10,07, lo que implicaría una reducción de 2,49 frente a la cifra registrada en 2025. El panorama general muestra avances, aunque persisten desafíos puntuales en algunas zonas del Área Metropolitana.

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