Terror en Caldas: sujeto confesó que mató a su pareja, abusó del cadáver y violó a las dos menores de edad que estaban en la casa

Ciudadanos de Anserma (Caldas) piden justicia por el feminicidio de María Mercedes y el abuso sexual de sus hijas menores de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Un delincuente identificado como Robinson Eduardo Arenas Posada y conocido como alias Matasiete o El Nene, tendrá que cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta responsabilidad en el crimen de una mujer y la agresión sexual contra las dos hijas menores de edad en Anserma (Caldas).

En medio de la audiencia, el procesado aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación hechos ocurridos el 27 de julio de 2026 que dejaron como víctima fatal a María Mercedes Ortiz Carvajal, de 42 años.

La decisión judicial se produjo después de que un fiscal de la Seccional Caldas le imputara los delitos de feminicidio, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, estas tres conductas agravadas, y hurto calificado.

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Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron en la vivienda de la víctima, donde se produjo una discusión. De acuerdo con la investigación, Arenas Posada la habría atacado con un objeto contundente que le causó lesiones que provocaron su muerte en el lugar.

El ente judicial indicó que después de matarla, el procesado presuntamente realizó actos de violencia sexual contra el cuerpo de la mujer. Las labores investigativas también indican que luego se dirigió a la habitación en la que estaban las dos hijas menores de edad de la víctima, las intimidó y las sometió a vejámenes sexuales.

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El criminal no solo mató a su pareja, sino que violó a sus dos hijas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El procesado aceptó los cargos por feminicidio, abuso sexual agravado y hurto

En las audiencias que se realizaron, el procesado aceptó los hechos imputados y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La decisión lo mantiene privado de la libertad mientras avanza el proceso por los delitos atribuidos.

El material probatorio recopilado por la investigación estableció además que, tras la agresión, el hombre presuntamente se apoderó de un teléfono celular de la víctima y de dinero en efectivo antes de abandonar el lugar. Ese elemento sustentó la imputación por hurto calificado.

Cabe mencionar que el hombre fue capturado por orden judicial en la vereda Puente Umbría, sector La Ye, en Belén de Umbría (Risaralda).

Familiares de las víctimas exigen justicia - crédito Colprensa

La Fiscalía ya había procesado al criminal por un caso de abuso sexual ocurrido en Cali

Arenas Posada ya había sido judicializado en 2021 por otro caso de violencia sexual. De acuerdo con el reporte del diario La Patria, los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2020 en el barrio Lleras Camargo, en la parte alta de Siloé, en Cali (Valle del Cauca).

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En ese expediente, la Fiscalía señaló que alias Matasiete habría abusado sexualmente de otra menor de edad, al aprovechar la confianza que le había otorgado la familia de la víctima.

En esa investigación anterior, fue la madre de la menor la que presentó una denuncia ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) local. A partir de esa actuación, los investigadores recolectaron elementos como el reporte de los médicos que atendieron a la menor.

Esas evidencias permitieron inferir la autoría del imputado en ese brutal ataque.

El delincuente tenía antecedentes de abuso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo identificar abuso sexual en los niños, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf)

Existen indicadores físicos como: dolor, golpes o heridas en la zona genital o anal; ropa interior rasgada o manchada; dificultad al sentarse o al caminar.

Cambios de comportamiento: pérdida de apetito; resistencia a bañarse; rechazo a los adultos; problemas en el colegio; miedo a dormir; agresividad.

Indicadores para tener en cuenta: rechazo a cualquier tipo de afecto como un abrazo; conductas sexuales; lenguaje inapropiado.

Recuerde que las entidades de salud públicas y privadas tienen la obligación de garantizar la atención integral, inmediata y gratuita, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

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