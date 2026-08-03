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Cadavid reaccionó a críticas a Paloma Valencia por decir que el Centro Democrático no es partido de derecha: “El país necesita soluciones”

Los argumentos del senador antioqueño se desmarcaron de la controversia que, en su concepto, no le ayudan a los intereses de los ciudadanos, y se enfocaron en una de las problemáticas que, en su concepto, deben culminar a partir del 7 de agosto

El senador argumentó que los colombianos necesitan soluciones, no discusiones ideológicas y expuso su firme compromiso de derogar la ley de Paz Total en el Congreso - crédito @hernancadavidm/X

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En medio de la controversia por las declaraciones de la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, que afirmó en un encuentro en Medellín (Antioquia) que el Centro Democrático no es un partido de derecha, Hernán Cadavid, que hace parte de la bancada del partido en el legislativo, expresó su postura y destacó, antes de entrar en controversia, cuáles son los retos que deben unir al oficialismo.

A través de sus redes sociales, el congresista sostuvo que el país necesita soluciones y no más discusiones ideológicas, y reveló que la derogación de la ley de Paz Total, impulsada por el presidente saliente, Gustavo Petro, será uno de sus primeros desafíos en el presente periodo legislativo: en el que su colectividad ha anunciado su respaldo a iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Hernán Cadavid - Paloma Valencia
El senador Hernán Cadavid se refirió, de manera indirecta, a la polémica que salpica a la excongresista y excandidata presidencial Paloma Valencia - crédito @hernancadavidma/Instagram - Colprensa

Vamos a eliminar la ley de paz total. Vamos a derogar ese instrumento nefasto que este Gobierno ha utilizado, que lo único que causó fue empoderamiento de las estructuras delincuenciales”, destacó el congresista, que dio el salto de la Cámara al Senado, que además fue claro en plantear cuál debe ser la prioridad de cara a los electores que confiaron en las ideas que representa el Centro Democrático.

Los argumentos de Hernán Cadavid contra la ley de Paz Total

El senador dijo que los colombianos “no necesitan más discusiones ideológicas” y afirmó que su compromiso en el Senado será, en consecuencia, quitarles el estatus político a los grupos armados ilegales. También asoció esa norma con el aumento de secuestros y homicidios, el crecimiento de grupos armados ilegales y las dificultades para avanzar en una política de seguridad durante 2022-2026.

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El senador sostuvo que esa ley ha incidido en el deterioro de la seguridad, pues habló de 28.000 hombres en armas en el país y de un aumento de secuestros y homicidios. Además, aseguró que esa situación impide avanzar en una política efectiva de seguridad y dijo que el país estaba en mitad de 2026 con el mismo número de masacres que en la totalidad de 2025, con más de 71 casos confirmados.

El también abogado analizó con el abogado y empresario Santiago Vélez por qué la mayoría de los ciudadanos ya no se identifican con los rótulos de izquierda, derecha o centro - crédito @SantiagoVelezP/X

Esta reacción del congresista surgió después de que Valencia dijera en un evento en la capital antioqueña la frase que desató todo un torbellino político. Aunque posteriormente Valencia respondió a los señalamientos en redes sociales y quiso precisar en su argumento que buena parte de la ciudadanía no se identifica con las categorías de derecha, izquierda o centro, la controversia tomó vuelo.

La defensa de Paloma Valencia y su definición del Centro Democrático

Para respaldar esa idea citó, justamente, al estratega Carlos Suárez, asesor principal del presidente electo Abelardo de la Espriella, para reforzar su posición. “Aquí está Carlos Suárez el asesor de campaña, diciendo que el Tigre es independiente y no tiene que rotularse con esas etiquetas de izquierda y derecha”, escribió la mujer, que fue blanco de varios influenciadores abelardistas.

Paloma Valencia respondió a críticas y reafirmó la visión ideológica del Centro Democrático - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia respondió a críticas y reafirmó la visión ideológica del Centro Democrático - crédito @PalomaValenciaL/X

En efecto, en su diálogo virtual con el abogado y empresario Santiago Vélez, expresó su deseo de que no se encasille su posición política y, de esa misma manera, la de su asesorado. “No quiero ser de derecha, no quiero ser de izquierda y no quiero ser de centro”, indicó Suárez, que también se refirió a la identificación del propio De la Espriella. “El Tigre es independiente”, agregó en dicho diálogo.

Antes de citar estas afirmaciones, la exsenadora ya había intentado precisar el alcance de sus palabras sobre el partido. “Decir que el Centro Democrático no es de derecha no significa que sea de centro y mucho menos de izquierda”, remarcó la política caucana, que definió al partido a partir de otros ejes programáticos, como una colectividad que cree en la seguridad, la libertad económica y la política social.

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