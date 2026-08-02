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Emergencia en la Autopista Sur: incendio forestal cerca del peaje de Chusacá provoca baja visibilidad, bomberos en el lugar

Las unidades oficiales y voluntarias llegaron tras la primera alerta en el corredor vial del sur, y el personal de San Antonio se movilizó como apoyo para reforzar las labores de control

Las unidades oficiales y voluntarias llegaron tras la primera alerta en el corredor vial del sur, y el personal de San Antonio se movilizó como apoyo para reforzar las labores de control - crédito Bomberos Cundinamarca

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La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informó la tarde del domingo 2 de agosto de 2026 sobre la atención de un incendio forestal en la autopista Sur, a la altura del peaje de Chusacá en sentido Girardot - Bogotá.

El evento ha generado alerta entre las autoridades y conductores, ya que puede haber reducción de visibilidad en la vía debido al humo, lo que obliga a extremar precauciones al transitar por el sector.

Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha llegaron al sitio para atender la emergencia, mientras que los Bomberos Voluntarios de San Antonio se desplazaban para reforzar el operativo y apoyar las labores de control y extinción del fuego.

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La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca reportó un incendio forestal en la autopista Sur, a la altura del peaje de Chusacá, en sentido Girardot-Bogotá - crédito Bomberos Cundinamarca
La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca reportó un incendio forestal en la autopista Sur, a la altura del peaje de Chusacá, en sentido Girardot-Bogotá - crédito Bomberos Cundinamarca

Según la Delegación Departamental de Bomberos, durante la jornada se han recibido varios reportes de incendios forestales en diferentes zonas de Cundinamarca, lo que ha exigido un despliegue especial de recursos y personal para atender los focos activos y prevenir su propagación.

Las causas de los incendios no han sido esclarecidas, pero las condiciones climáticas de la región en esta temporada suelen favorecer la ocurrencia de emergencias de este tipo.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores que transitan por la Autopista Sur, especialmente en el tramo cercano al peaje de Chusacá, a conducir con precaución y estar atentos a las indicaciones de los organismos de emergencia y tránsito.

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El humo del incendio forestal en la autopista Sur puede reducir la visibilidad en la vía y elevar el riesgo para los conductores - crédito Bomberos Cundinamarca
El humo del incendio forestal en la autopista Sur puede reducir la visibilidad en la vía y elevar el riesgo para los conductores - crédito Bomberos Cundinamarca

Rutas alternas

Para evitar el paso por el peaje de Chusacá en la autopista Sur (vía Bogotá-Girardot), las principales alternativas de ruta son:

  • Ruta La Mesa: desde Girardot, tome el desvío hacia Anapoima, continúe por La Mesa y Mosquera, e ingrese a Bogotá por la Calle 13.Vía secundaria: Si se presentan cierres totales en la vía principal por Silvania, una opción es tomar el desvío por Mesitas del Colegio, conectando con Soacha o Bosa según el tráfico local.
  • Ruta vía Sibaté: otra alternativa es tomar la vía hacia Sibaté y continuar hacia Bogotá, aunque esta ruta depende del flujo vehicular y condiciones locales.
  • Las autoridades recomiendan especialmente la ruta por La Mesa para tráfico pesado o general que viene del sur del país.
El humo en la autopista Sur, sentido Girardot-Bogotá, puede reducir la visibilidad mientras equipos de Soacha y San Antonio trabajan en el control de la emergencia y las autoridades piden seguir indicaciones - crédito Bomberos Cundinamarca
El humo en la autopista Sur, sentido Girardot-Bogotá, puede reducir la visibilidad mientras equipos de Soacha y San Antonio trabajan en el control de la emergencia y las autoridades piden seguir indicaciones - crédito Bomberos Cundinamarca

Informe de Bomberos de Cundinamarca advierte un fuerte aumento de incendios forestales

Un informe emitido por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca reveló un alarmante aumento de incendios forestales en el departamento durante los meses de junio y julio de 2026. El documento, basado en datos suministrados por los cuerpos de bomberos que atendieron las emergencias, indica que la situación se agravó considerablemente de un mes a otro, tanto en el número de casos como en la extensión del área afectada.

Según el reporte, en junio se registraron 17 incendios forestales en 10 municipios, con un saldo de 23 hectáreas afectadas. Sin embargo, durante julio la cifra se disparó a 149 incendios forestales en 27 municipios, con un área devastada de 414,05 hectáreas. Este incremento representó más de ocho veces el número de incendios y casi veinte veces la superficie impactada en comparación con el mes anterior.

El informe destaca que estos datos corresponden únicamente a los eventos reportados y atendidos hasta la fecha de corte, por lo que las cifras podrían variar si se presentan nuevas emergencias o se actualiza la información. La Delegación Departamental de Bomberos subrayó la importancia de mantener la vigilancia y la capacidad de respuesta en el territorio, especialmente ante las condiciones climáticas que favorecen la propagación de incendios en zonas rurales y de cobertura vegetal.

En Tocancipá, la emergencia en la vereda Tibitoc fue contenida en un 99%, restando puntos calientes en zonas de difícil acceso - crédito Jorge Emilio Rey/X
El informe de Bomberos de Cundinamarca registró un salto de 17 a 149 incendios forestales entre junio y julio de 2026 y un aumento de 23 a 414,05 hectáreas afectadas - crédito Jorge Emilio Rey/X

El documento también señala que la información será actualizada oportunamente en caso de registrarse modificaciones relevantes en los datos. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad y a los gobiernos municipales para reforzar las acciones de prevención, control y sensibilización sobre el riesgo de incendios forestales, dado el impacto ambiental, social y económico que generan estos eventos extremos en la región.

En desarrollo..

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