Nueva medida del Gobierno Petro permitiría a millones de hogares colombianos pagar menos en la factura de energía: cuánto se ahorrarían

Los usuarios del servicio de energía en en Colombia están aburridos de los altos costos en el precio del recibo de luz - crédito @Dumek_Turbay

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El Gobierno de Gustavo Petro presentó un paquete regulatorio para el ahorro de energía eléctrica con el que busca reforzar la seguridad energética y dejar reglas listas para actuar antes de una nueva presión sobre el sistema eléctrico ante la sequía generada por el fenómeno de El Niño. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo el anuncio desde Cartagena. Las medidas, que quedarán en firme en los próximos días, incluyen descuentos de hasta 40% en la factura para hogares y usuarios que reduzcan su consumo y cobros adicionales proporcionales para quienes excedan su referencia.

El esquema forma parte de la preparación del sistema eléctrico colombiano ante el Fenómeno de El Niño. Palma dijo que el paquete busca preparar mejor al país ante episodios de baja hidrología y menor disponibilidad de generación.

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“Estamos dejando un legado regulatorio para que Colombia llegue mejor preparada al Fenómeno de El Niño. Estas medidas premian a quienes hacen un uso responsable de la energía y envían una señal contundente a quienes desperdician un recurso que es de todos”. Añadió que “ahorrar energía no solo beneficia el bolsillo de las familias, también fortalece la seguridad energética del país”. También explicó que el ahorro eléctrico tiene efecto sobre el gasto de los hogares y sobre la estabilidad del sistema.

Edwin Palma es el ministro de Minas y Energí de Colombia - crédito @PalmaEdwin/X

Cómo funcionará el incentivo al ahorro de energía

El eje del paquete será un programa nacional de incentivos al uso eficiente de la energía eléctrica. La medida busca reducir la demanda en períodos de estrechez energética y proteger la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

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Según lo anunciado, los usuarios que reduzcan su consumo hasta en una tercera parte podrán obtener descuentos de hasta 40% en su factura de energía. Los que aumenten el consumo frente a la referencia deberán pagar un cobro adicional proporcional al exceso.

El Ministerio explicó el mecanismo con un caso puntual. Si un usuario consume 30% más que su meta, pagará un 30% adicional sobre ese sobreconsumo y no sobre el total de la factura.

Con este esquema, el Gobierno busca que el comportamiento de la demanda tenga efecto directo sobre el valor que pagan los usuarios. La señal económica pretende premiar el ahorro y sancionar el derroche cuando las condiciones del sistema exijan moderar el consumo.

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El fenómeno de El Niño que llegaría a Colombia en 2026 sería el más fuerte de las últimas trres décadas e impactaría el secto energético - crédito Grupo Energía Bogotá/Europa Press

Reglas permanentes para períodos de estrechez energética

Además del incentivo para reducir la demanda, el Gobierno dejará establecido un marco regulatorio permanente para activar medidas extraordinarias sin expedir nuevas resoluciones cada vez que surja una contingencia climática. Ese trabajo se desarrolló entre el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) durante los últimos meses.

La intención es contar con herramientas listas para responder con mayor rapidez a escenarios de baja hidrología y riesgo para el abastecimiento eléctrico. Dentro de esas herramientas figuran mecanismos para:

Gestionar la demanda

Fortalecer la confiabilidad del sistema.

Estabilizar las tarifas.

El paquete también contempla medidas para proteger el bolsillo de los usuarios, evitar la acumulación de deuda y no caer en deudas como la opción tarifaria. A eso se suma el objetivo de preservar las reservas hídricas del país en períodos de menor disponibilidad de agua.

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Palma remarcó el alcance de estas reglas con una segunda advertencia. “El país no puede volver a improvisar frente a los eventos climáticos. Estamos dejando reglas claras, permanentes y oportunas para proteger el suministro de energía de todos los colombianos y garantizar que el sistema responda con anticipación a los desafíos que impone el cambio climático”, apuntó el funcionario.

El mantenimiento de SPEC avanza sin comnplicaciones, reportó el Ministerio de Minas y Energía - crédito Ministerio de Minas y Energía

Seguimiento a SPEC en medio del anuncio regulatorio

El anuncio se produjo mientras el Gobierno supervisa el mantenimiento programado de la terminal de regasificación SPEC, iniciado el 30 de julio y previsto hasta el 3 de agosto. La revisión se desarrolla en Cartagena con seguimiento del Ministerio, la Creg, XM, el Consejo Nacional de Operación de Gas, el Gestor del Mercado de Gas y los demás agentes del sector.

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Según lo informado por el Gobierno, las labores avanzan sin contratiempos. Durante ese proceso se mantiene garantizado el abastecimiento de la demanda esencial de gas natural y la continuidad del suministro de energía eléctrica.

Con corte a las 6:00 a. m. del 2 de agosto, las labores registran un avance del 79%, incluyendo las actividades de puesta en operación de la planta. De acuerdo con la programación técnica, sobre la medianoche se espera alcanzar un 86% de ejecución, manteniendo el desarrollo de los trabajos dentro de los tiempos previstos. Desde las instalaciones de Termoflores, en Barranquilla, el ministro Edwin Palma le hace el seguimiento permanente a esta operación estratégica para la seguridad energética del país, junto con los equipos técnicos y los agentes del sector, verificando el comportamiento del sistema energético y el avance de las actividades programadas.

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“Nuestra mayor satisfacción es poder decirles hoy a los colombianos que esta operación avanza conforme al cronograma y que la seguridad energética del país está garantizada. Ese fue el compromiso del Gobierno nacional desde el inicio de este mantenimiento y hoy podemos demostrar, con hechos, que lo estamos cumpliendo.”, señaló Palma.