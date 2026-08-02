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Ghetto Kids sorprendieron con invitación a Shakira para que visite Uganda: “No podemos esperar para verte”

Los pequeños destacaron la belleza natural de su país para que la barranquillera se anime a conocer su casa, utilizando paisajes, el nacimiento del río Nilo, entre otros detalles de interés en la agenda de la artista

Los pequeños mostraron las cualidades del país y su atractivo natural - crédito @ghettokids_tfug/IG
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Después de las presentaciones que tuvieron los Ghetto Kids en Estados Unidos en la final de la Copa del Mundo, así como en una de las presentaciones de la gira Las mujeres ya no lloran en su segunda etapa por territorio norteamericano, los pequeños sorprendieron nuevamente a la colombiana con una curiosa invitación.

Hola, Shakira. ¡Uganda te está llamando! ¡Te invitamos oficialmente, por favor, ven a visitar un lugar al que estamos orgullosos de llamar casa! ¡No podemos esperar a verte! Vamos a llevarte por ahí“, escribieron desde la agrupación en su cuenta de Instagram.

Los pequeños bailarines que se robaron las miradas con la emotiva despedida de la colombiana después de compartir el escenario en el Prudential Center de Nueva Jersey, invitaron a la artista a que los visite en su casa para mostrarle las maravillas naturales que allí encontrará.

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Shakira y los Ghetto Kids desatan entusiasmo en Times Square antes de la final del Mundial - crédito @Shakira / Instagram
Shakira y los Ghetto Kids desatan entusiasmo en Times Square antes de la final del Mundial - crédito @Shakira / Instagram

“Hola Shakira. Soy María. Quiero mostrarte este lugar tan maravilloso”, muestra la apertura del video, mientras enseñan el río Jinja, que para ellos es el río más largo del mundo, según muestran en uno de los letreros que acompañó la publicación.

El clip muestra grandes paisajes, cargados de un verde imponente en el que las cascadas y el brillo del sol dan a los visitantes un halo de colores con el arcoíris.

Otra de las cosas que llamaron la atención fue que los niños compusieron una canción para la artista colombiana: “Estamos listos para recibirte y mostrarte muchos lugares de Uganda”, al igual que confirman que esperan poder llevarla a lo largo del nacimiento del río Nilo.

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Shakira compartió el momento en que se despidió de los Ghetto Kids, quienes la acompañaron en el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram
Shakira compartió el momento en que se despidió de los Ghetto Kids, quienes la acompañaron en el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram

Los comentarios en la publicación etiquetan a Shakira para que acepte la invitación de la fundación, que acompañaron con mensajes como: “Yo creo que Shakira no se alcanza a imaginar todo lo que cambió en la vida de estos niños”; “Tienes que ir reina, ellos te estarán esperando con los brazos abiertos siempre”; “Qué gran oportunidad y visibilidad les diste a estos niños”; “Qué lugar más hermoso!”, entre otros.

La historia de los Ghetto Kids

Los Ghetto Kids son un grupo de danza fundado en 2014 por Dauda Kavuma, un profesor de matemáticas que creció en la pobreza y quiso crear oportunidades para niños vulnerables y huérfanos del barrio de Katwe, en Kampala, Uganda.

El colectivo opera bajo la Inspire Ghetto Kids Foundation, una ONG que usa la danza para rescatar, educar y empoderar a menores en situación de calle.

Su historia con Shakira arrancó de forma casi casual. En mayo de 2026, los jóvenes publicaron un video bailando Dai Dai —el himno oficial de la Copa del Mundo 2026, grabado por Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy— mientras sostenían las banderas de los tres países anfitriones del torneo: México, Canadá y Estados Unidos.

La participación de los Ghetto Kids en la ceremonia de la final da visibilidad a proyectos sociales en comunidades vulnerables como Katwe, Kampala, donde nació la agrupación - crédito @shakira / Instagram
La participación de los Ghetto Kids en la ceremonia de la final da visibilidad a proyectos sociales en comunidades vulnerables como Katwe, Kampala, donde nació la agrupación - crédito @shakira / Instagram

El clip se viralizó en cuestión de días y llegó a ojos de la cantante colombiana, quien lo reposteó y les envió un mensaje directo: “Necesito bailarines así. ¿Quieren venir a actuar conmigo en la final?”.

La invitación se materializó el 19 de julio de 2026, cuando el grupo subió al escenario del MetLife Stadium en Nueva Jersey para el primer espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl en la historia de una final de la Copa del Mundo.

Junto a Shakira y Burna Boy, los Ghetto Kids bailaron “Dai Dai” ante una audiencia global, en lo que se convirtió en uno de los momentos más vistos del torneo.

La colaboración no terminó ahí. Semanas después, el grupo volvió a compartir escenario con Shakira en el Barclays Center de Brooklyn, durante la gira de la artista en Estados Unidos, donde repitieron la actuación como participación sorpresa.

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