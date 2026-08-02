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Jota Pe Hernández respaldó a De la Espriella por su deseo de gobernar desde Barranquilla y lo comparó con Petro: “Haciendo quién sabe qué cosas”

El senador, que aún hace parte del partido Alianza Verde, se pronunció sobre el plan del mandatario electo y puso la atención en el contraste con su antecesor, al que le restan solo cinco días en el poder, al aludir a uno de los escándalos de su administración

Jota Pe Hernández - Abelardo de la Espriella - Palacio presidencial Barranquilla
El senador Jota Pe Hernández defendió la intención del presidente electo Abelardo de la Espriella de gobernar desde Barranquilla - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia
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En una defensa pública del anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella, que adelantó que despachará desde Barranquilla, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández se pronunció en sus redes sociales. Y con un corto, pero contundente mensaje, no solo respaldó al mandatario electo en su intención, sino que aprovechó la ocasión para arremeter contra el presidente saliente, Gustavo Petro.

El senador dijo que prefiere a Abelardo de la Espriella “despachando” desde la capital del Atlántico antes que “haciendo quien sabe que cosas en Manta Ecuador o Panamá”, en referencia a la decisión del entrante mandatario de establecer una sede permanente del Ejecutivo en esa ciudad. De esta manera, revivió la controversia que salpica al mandatario actual, en su presencia en el país vecino.

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Jota Pe Hernández y su respaldo a Abelardo de la Espriella
El senador Jota Pe Hernández expresó su respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella, que buscaría gobernar desde Barranquilla - crédito @JotaPeHernandez/X

Prefiero al presidente despachando desde Barranquilla, que haciendo quien sabe que cosas en Manta Ecuador o Panamá. ¡Aquí lo que se necesita es trabajar muy duro para poder ordenar la casa que los que van de salida dejaron patas arriba! ¡Que Dios bendiga a Colombia!“, remarcó Hernández, al compartir una imagen de cómo serían las instalaciones de la presidencia en la capital atlanticenses.

La decisión de despachar desde Barranquilla de Abelardo de la Espriella

En la víspera a la transmisión de mando, el presidente electo decidió establecer una sede permanente del Ejecutivo en Barranquilla para descentralizar el poder. La propuesta también plantea reconocer a esa ciudad, junto con Cali y Medellín, como capital alterna; al igual que la Casa de Nariño pasaría a ser un museo abierto al público, pues el despacho en la capital funcionaría desde el Palacio de San Carlos.

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La nueva sede presidencial que se adecúa en Barranquilla ha generado críticas por su diseño, que sectores de oposición comparan con una imitación de la Casa Blanca de Estados Unidos - crédito @EsmeHernandezSi/X - Reuters
La nueva sede presidencial que se adecúa en Barranquilla ha generado críticas por su diseño, que sectores de oposición comparan con una imitación de la Casa Blanca de Estados Unidos - crédito @EsmeHernandezSi/X - REUTERS

En la “Arenosa”, la edificación que está siendo adecuada contrarreloj es un edificio de 1938 dentro del Batallón Paraíso de la Segunda Brigada del Ejército Nacional. El lugar fue remodelado con columnas que recuerdan a la Casa Blanca e incluye niveles subterráneos con sala de crisis y comunicaciones de alta seguridad, con una inversión superior a los $2.000 millones.

Las obras no usan recursos públicos del Ministerio de Defensa, según se conoció, pues los recursos provenían de financiación privada se coordina con donaciones y apoyos de empresarios de la región, con el propósito de que el gobernante puedan ejercer desde la ciudad su labor como jefe de Estado, mientras que también se contemplan desplazamientos a otras partes del territorio nacional.

Jota Pe Hernández encendió la polémica por la alusión al viaje de Petro a Manta

En otro de los apartes, Hernández se refirió al viaje que hizo Petro a Manta, ciudad de Ecuador, entre el 24 y el 26 de mayo de 2025. Petro había viajado primero a Quito para asistir a la posesión presidencial de Daniel Noboa y posteriormente se desplazó a este puerto costero, a través del avión FAC 001; sin embargo, ese desplazamiento no figuraba en la agenda oficial ni en los permisos enviados al Congreso.

Acuarela de Gustavo Petro sonriendo, con gorra y camisa blanca. Al fondo, una lujosa casa con tejas rojas, vegetación exuberante y el mar.
La visita del presidente saliente Gustavo Petro a Manta (Ecuador) sigue siendo tema que causa controversia en el plano político - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La estancia se prolongó por cerca de 72 horas en una casa de lujo de la urbanización Marina Blue. El saliente mandatario mantuvo un perfil bajo y contó con esquemas de protección reservados; en una visita que coincidió con operativos de inteligencia de las agencias locales para capturar a José Adolfo Macías alias Fito, prófugo y jefe de la organización criminal Los Choneros en la región de Manabí.

A partir de esa coincidencia, el mandatario Noboa suscitó sospechas públicas sobre una eventual reunión clandestina con emisarios de Fito o con sectores del correísmo. De hecho, el presidente ecuatoriano calificó la estadía de “extraña” y dijo que estaba bajo investigación; pese al rechazo de Petro, que anunció una denuncia penal por calumnia contra su par, por estos señalamientos.

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