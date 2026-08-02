El arco del futuro: los 5 porteros colombianos que aparecen como candidatos para el Mundial de 2030

Kevin Mier tiene un promedio de 1.06 goles encajados por partido y un porcentaje de atajadas cercano al 68.24% en su paso por el fútbol mexicano - crédito @somos_FOX/X

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La selección Colombia ya comenzó a mirar hacia el próximo ciclo mundialista. Tras la participación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el panorama bajo los tres palos apunta a un inevitable cambio generacional, teniendo en cuenta que los dos arqueros que lideraron el proceso durante los últimos años, David Ospina y Camilo Vargas, difícilmente estarán presentes en la cita orbital de 2030 debido a su edad.

Ospina, que actualmente supera los 37 años, y Vargas, de 37, llegarían al siguiente Mundial con más de 41 años, un escenario que hace pensar en la consolidación de una nueva generación de guardametas que ya comienza a ganar protagonismo tanto en el fútbol colombiano como en el exterior.

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En ese contexto, el portal especializado Cantera Colombia elaboró un listado con los cinco porteros colombianos que considera con mayores posibilidades de integrar la selección nacional en el Mundial de 2030. La nómina mezcla experiencia en la Tricolor, actualidad internacional y jóvenes talentos que apenas empiezan a construir su carrera profesional.

Kevin Mier llegaría con 31 años al Mundial 2030, mientras que Álvaro Montero tendría 35 años de edad en la próxima cita orbital - crédito Atlético Nacional/Dimayor

Kevin Mier, uno de los dos principales candidatos

El primer nombre es Kevin Mier, quien tiene 26 años para muchos aparece como el principal candidato para asumir la titularidad de Colombia en el próximo proceso mundialista. El antioqueño acumula más de 150 partidos como profesional y ha construido una destacada trayectoria entre Atlético Nacional y Cruz Azul de México.

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Con el conjunto verdolaga conquistó la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Superliga de Colombia antes de dar el salto al fútbol mexicano, donde rápidamente se consolidó como titular. Además de sus condiciones bajo los tres palos, Mier ha sido reconocido por su capacidad para iniciar el juego desde el fondo, una característica cada vez más valorada en el fútbol moderno.

Álvaro Montero, el otro principal candidato

Otro de los nombres con recorrido es Álvaro Montero, de 31 años. El guardameta de 2,01 metros ha vestido las camisetas de San Lorenzo, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, Millonarios y actualmente Boca Juniors. En el fútbol colombiano superó el centenar de partidos con Millonarios, manteniendo su arco en cero en cerca de la mitad de esos compromisos.

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Su hoja de vida también incluye tres títulos de Liga BetPlay, una Copa BetPlay y una Superliga de Colombia, además de múltiples convocatorias con la selección Colombia absoluta, lo que lo convierte en uno de los arqueros con mayor experiencia del grupo.

Aldair Quintana es un arquero colombiano de 32 años que juega para el Independiente del Valle. Mide 1,94 metros, pesa 85 kg y lleva la camiseta número 1 - crédito Independiente del Valle

Aldair Quintana, experiencia y pasado en el fútbol colombiano

La lista también incluye a Aldair Quintana, de 32 años, otro guardameta con amplio recorrido en el rentado nacional. El nacido en Ibagué pasó por Deportes Tolima, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga antes de llegar a Independiente del Valle de Ecuador.

Con una estatura cercana a los 1,95 metros, Quintana suma varios títulos obtenidos con Nacional y ha logrado mantenerse vigente en el fútbol internacional, una condición que podría mantenerlo dentro del radar del cuerpo técnico de la selección durante el próximo ciclo.

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Juan Diego Castillo y Jordan García, los más jóvenes

Entre los representantes de la nueva generación aparece Juan Diego Castillo (23 años), actual arquero del Vitória Guimarães de Portugal y formado en Fortaleza CEIF. El caleño acumula 125 partidos oficiales como profesional entre Colombia y Europa.

Durante la temporada 2025/26 disputó 15 encuentros como titular en la Primeira Liga, registró seis vallas invictas, recibió 16 goles y alcanzó una efectividad del 69,8 % en atajadas tras detener 44 de los 63 remates que enfrentó. Además, integró el plantel que conquistó la Copa de la Liga de Portugal en enero de 2026 y ha representado a Colombia en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

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El portero colombiano Juan Diego Castillo Reyes registra una efectividad del 69.8% en paradas con el Vitória de Guimarães - crédito Fortaleza CEIF

Otro de los proyectos destacados es Jordan García (21 años). El arquero surgido en Fortaleza CEIF ya supera los 40 partidos como profesional y dio el salto al Club León de México a finales de 2025.

En el fútbol colombiano disputó 37 encuentros oficiales y mantuvo su arco invicto en 15 ocasiones. Durante la temporada 2025 registró un promedio de apenas 0,69 goles recibidos por partido y un porcentaje de atajadas superior al 84 %. Con la selección Colombia Sub-20 también sumó 14 compromisos oficiales, consolidándose como uno de los prospectos más importantes de su generación.