En video: comunidad golpeó a un hombre acusado de presuntos tocamientos a menores en una playa de Santa Marta

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios bañistas enfrentando al individuo, con puños y patadas, mientras lanzan reclamos y exigen explicaciones en el balneario de Santa Marta - crédito @STAMARTAYLAREGI / X

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Un hombre fue retirado de la playa de El Rodadero tras ser señalado de presuntos tocamientos a menores, en un episodio que dejó a la comunidad en estado de indignación y obligó a la intervención de las autoridades.

El hecho ocurrió el domingo 2 de agosto en el conocido balneario de Santa Marta, cuando varios ciudadanos advirtieron un comportamiento sospechoso que, según versiones preliminares, habría derivado en acciones consideradas inapropiadas contra menores de edad.

El incidente y la respuesta de la comunidad

La tranquilidad habitual de El Rodadero se vio alterada por la rápida reacción de quienes se encontraban en la playa. Según testimonios recogidos por medios locales, varios bañistas notaron la actitud del hombre y, ante la sospecha de un posible delito contra la integridad de menores, actuaron de manera inmediata.

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Lo rodearon, lo increparon de forma colectiva y lo apartaron de la zona, mientras solicitaban la presencia de las autoridades. En videos difundidos en redes sociales, se observa el momento en que el individuo es confrontado por varias hombres y mujeres que no solo le reclaman, sino que lo golpean fuertemente con puños y patadas en todo el cuerpo.

Un hombre fue golpeado en la playa de El Rodadero en Santa Marta tras ser señalado de presuntos tocamientos a menores - crédito @STAMARTAYLAREGI / X

También se escuchan reclamos y exigencias de explicaciones, mientras la multitud expresa su indignación. Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Santa Marta no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos ni ha confirmado la identidad del implicado.

Las autoridades reiteraron la relevancia de que cualquier denuncia por delitos contra menores se realice ante los organismos pertinentes, con el propósito de garantizar el debido proceso, proteger a las víctimas y evitar la propagación de versiones no verificadas.

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Es preciso mencionar que, la justicia por mano propia es ilegal, peligrosa y constituye un delito, por lo que la Policía Nacional de Colombia interviene para evitar agresiones, proteger la vida de los sospechosos y capturar a los infractores conforme a la ley.

Otros hechos recientes y percepción de inseguridad

Lo que parecía ser un acto típico de justicia por mano propia en el barrio Dangond de Valledupar se transformó en una escena insólita cuando el señalado de intentar un robo, tras ser reducido por la comunidad, tomó la palabra y comenzó a recitar versículos bíblicos a sus captores, invitando al perdón y a la reflexión con mensajes como “Ama a tu prójimo como a ti mismo” - crédito @LaJornadaco / X

El caso de El Rodadero se presenta en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana. Solo en los últimos días, se reportaron episodios similares en otras ciudades de la costa Caribe.

Uno de los más comentados sucedió en el barrio Dangond de Valledupar, donde un hombre señalado por la comunidad de intento de hurto fue retenido por vecinos y agredido antes de la llegada de la policía. Este incidente también fue registrado en video y circuló ampliamente en redes sociales.

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Durante el altercado, el presunto delincuente sorprendió a los presentes al levantarse y citar versículos bíblicos, pronunciando frases como “Ama a tu prójimo como a ti mismo” y “No devuelvas mal por mal”.

La reacción dividió opiniones entre quienes consideraron genuina su actitud y quienes interpretaron el gesto como un intento de evitar represalias. Según cifras del Observatorio de Seguridad y Convivencia, Valledupar reportó 2.808 casos de hurto a personas en 2025, y el robo de celulares mantuvo una tendencia al alza en 2026, con 122 incidentes en lo que va del año.

Llamado a la denuncia formal y vigilancia institucional

En el barrio Dangond, vecinos retuvieron y agredieron a un señalado de intento de hurto antes de la llegada policial, en una ciudad que registró 2.808 robos a personas en 2025- crédito Colprensa

Tanto en Santa Marta como en Valledupar, los episodios recientes reavivaron la discusión sobre el papel de la ciudadanía ante presuntos delitos y la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones. Las autoridades reiteran la importancia de que todas las denuncias se canalicen a través de los mecanismos oficiales para garantizar investigaciones imparciales y evitar arbitrariedades.

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Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Santa Marta no ha comunicado nuevas actualizaciones sobre el caso de El Rodadero. La expectativa se mantiene sobre los resultados de la investigación y los pasos que tomarán las autoridades para esclarecer lo sucedido y asegurar la protección de los menores en los espacios públicos.