El Icetex amplió el plazo para pedir créditos educativos: así se hace la solicitud virtual

El Icetex mantiene además 28.000 créditos educativos para el segundo semestre de 2026 y ofrece trámites en línea y en la App Icetex by Siceap - crédito Icetex

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El Icetex anunció la ampliación hasta el 28 de agosto de 2026 del plazo para postularse a créditos educativos que permiten el acceso, permanencia y finalización de estudios de educación superior en Colombia y el exterior, correspondientes al segundo semestre de este año.

La decisión, que extiende el calendario original de inscripciones para pregrado y posgrado, busca asegurar mayores oportunidades de financiación a miles de estudiantes que requieren recursos para avanzar en su formación profesional.

Con dicha prórroga, la entidad espera que más personas puedan diligenciar su solicitud de crédito educativo y acceder a diferentes líneas de financiación, adaptadas a sus necesidades y condiciones económicas.

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El cierre de inscripciones general para los programas de pregrado y posgrado será el 28 de agosto, mientras que la financiación para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Etdh) y Educación Continuada (diplomados, certificaciones y segundas lenguas) permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre.

La convocatoria 2026-2 del Icetex incluye créditos para quienes ingresan por primera vez, continúan sus estudios o renuevan su financiación - crédito Icetex

Más plazo para el crédito educativo: quiénes pueden postularse y cómo hacerlo

La convocatoria del segundo semestre de 2026 incluye líneas de crédito a corto y mediano plazo, con planes de pago flexibles: parte de la deuda se cancela durante el periodo de estudios, y el resto, una vez finalizada la carrera. El registro está abierto a quienes desean ingresar por primera vez a la educación superior, continuar con sus estudios o renovar el crédito ya asignado para el periodo 2026-2.

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Las líneas de crédito para pregrado en Colombia comprenden:

El Plan Flexible (mediano plazo, “Tú eliges 30%”)

El Plan Progresivo (“Tú eliges 40%”)

El Plan Ethd para formación técnica y tecnológica.

Para educación continuada, están disponibles Plan Saber Más y Plan Segundo Idioma para diplomados, certificaciones y capacitación en lenguas extranjeras, bajo “Tú eliges 30%”.

En el caso de posgrados, el Icetex ofrece financiación para estudios tanto en Colombia como en el exterior. En territorio nacional, el Plan Posgrado País Medicina permite pagar hasta el 80% del crédito al finalizar los estudios, mientras que el Plan Posgrado País exige cancelar el 60% restante tras los pagos iniciales.

Las líneas de crédito para pregrado del Icetex incluyen Plan Flexible, Plan Progresivo y Plan ETDH para formación técnica y tecnológica - crédito Icetex

Para quienes buscan cursar posgrados en el extranjero, existen opciones como el Crédito Condonable para Artistas, 100% condonable si al final se ejecuta un proyecto de retribución social en el sector artístico colombiano. Si el beneficiario no cumple, deberá devolver el capital más intereses del 14,56 % efectivo anual.

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Calendario detallado y proceso de solicitud

El proceso de inscripción es completamente virtual y se gestiona a través de la página web www.icetex.gov.co o mediante la aplicación móvil “Icetex by Sicep” disponible en App Store y Play Store. Los postulantes deben registrar sus datos, validar su identidad, elegir el plan de financiación adecuado y completar el formulario en línea.

El calendario para los créditos de posgrado 2026-2 es el siguiente:

Cierre de formularios: viernes, 28 de agosto de 2026

Fecha límite para cargar documentos: miércoles, 02 de septiembre de 2026

Fecha límite para subsanar: martes, 08 de septiembre de 2026

Fecha límite para obtener verificado_2 de documentos: viernes, 11 de septiembre de 2026

Último Comité 2026-2: martes, 15 de septiembre de 2026

Publicación de resultados: miércoles, 16 de septiembre de 2026

Cabe recordar que la inscripción es solo el primer paso del proceso de selección. La aprobación del crédito depende de una evaluación posterior y el cumplimiento de todos los requisitos documentales y legales. El trámite es gratuito y directo, sin intermediarios, el Icetex insiste en que los usuarios no deben acudir a tramitadores externos.

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La financiación de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y de educación continuada seguirá abierta hasta el 25 de septiembre de 2026 - crédito Icetex

Beneficios, renovaciones y advertencias para aspirantes

Las renovaciones de crédito para quienes ya cuentan con apoyo del Icetex también están abiertas hasta el 28 de agosto. Los beneficiarios pueden realizar pagos anticipados o abonos a capital en cualquier momento, lo que facilita la administración de la deuda.

La entidad recordó que para garantizar la transparencia y seguridad de los aspirantes, todo el proceso debe realizarse exclusivamente por los canales oficiales: página web, aplicación móvil o los puntos de atención autorizados. No se requiere pago alguno para la inscripción; cualquier irregularidad debe ser reportada directamente a la entidad.