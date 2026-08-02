Independiente Santa Fe anunció cambio en la programación del partido contra Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2026-II

Así viven la experiencia los hinchas VIP de Independiente Santa Fe, que ahora sacó el plan de abonos que incluye el partido ante Boyacá Chicó, que sufrió un cambio en su programación - crédito Santa Fe

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Independiente Santa Fe confirmó una modificación en la programación de uno de sus próximos compromisos por la Liga BetPlay 2026-II. El club informó que el partido correspondiente a la cuarta fecha del campeonato frente a Boyacá Chicó fue adelantado un día, por lo que ya no se disputará el domingo 9 de agosto, como estaba previsto inicialmente.

Ahora, el encuentro se jugará el sábado 8 de agosto a las 2:00 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá. El cambio fue solicitado por el conjunto cardenal con el objetivo de tener un mayor margen de recuperación antes de afrontar la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a River Plate, uno de los compromisos más importantes del semestre.

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Esta fue la imagen publicada por Independiente Santa Fe, en la que anunció el cambio en la programación del partido ante Boyacá Chicó - crédito Independiente Santa Fe

La modificación quedó reflejada en el cronograma oficial publicado por Santa Fe, que en las próximas semanas afrontará una seguidilla de partidos entre la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, además del compromiso correspondiente a la Copa BetPlay.

Aunque el club no explicó de manera oficial que la reprogramación obedezca exclusivamente a la participación internacional, el nuevo calendario beneficia directamente la planificación deportiva del equipo dirigido por Pablo Repetto. Con el ajuste, Santa Fe dispondrá de cuatro días entre el duelo ante Boyacá Chicó y el partido de ida frente al conjunto argentino.

El compromiso internacional se disputará el miércoles 12 de agosto a las 7:30 p. m., también en El Campín, escenario donde el cuadro bogotano buscará tomar ventaja en una serie que representa uno de los mayores retos de su temporada.

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En su último partido por la Liga BetPlay, Boyacá Chicó le sacó un empate a Santa Fe en Bogotá por 0-0 en la fecha 16 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La decisión cobra importancia debido a la exigencia del calendario que afrontará el conjunto cardenal durante agosto. Antes de recibir a River Plate, el equipo deberá disputar tres compromisos oficiales en apenas diez días, lo que obliga al cuerpo técnico a administrar las cargas físicas de la plantilla.

El primer reto será este domingo 2 de agosto, cuando Santa Fe reciba a Once Caldas por la Liga BetPlay. Posteriormente, el miércoles 5 de agosto, volverá a jugar como local frente a Unión Magdalena, en un compromiso que hace parte de la programación del fútbol colombiano y que servirá como antesala del duelo contra Boyacá Chicó.

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Tras el cambio de fecha, el encuentro frente al equipo boyacense quedó programado para el sábado 8 de agosto a las 2:00 p. m, lo que permitirá al plantel disponer del domingo completo y de tres jornadas adicionales para preparar el enfrentamiento ante River Plate.

La última vez que River Plate enfrentó a Independiente Santa Fe fue el 19 de mayo de 2021, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores que terminó con victoria de River 2-1 en el Estadio Monumental - crédito River Plate

El partido ante River Plate, la razón del cambio

El cuerpo técnico ha señalado en diferentes oportunidades la importancia de manejar las cargas físicas durante este tipo de calendarios, especialmente cuando se alternan competencias nacionales e internacionales. En ese sentido, el día adicional de descanso podría convertirse en un factor importante para llegar en mejores condiciones al compromiso continental.

Luego del primer partido contra River Plate, Santa Fe volverá rápidamente a la acción en la Liga BetPlay. El 15 de agosto visitará a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, uno de los partidos más exigentes del campeonato, antes de viajar a Buenos Aires para disputar la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El encuentro definitivo frente al conjunto argentino quedó programado para el 19 de agosto a las 7:30 p. m. en el estadio Más Monumental, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final del certamen continental.

Próximos partidos de Independiente Santa Fe

Con la modificación anunciada, así quedó el calendario inmediato de Independiente Santa Fe:

2 de agosto (8:00 p. m.) : Santa Fe vs. Once Caldas – Liga BetPlay.

5 de agosto (7:00 p. m.) : Santa Fe vs. Unión Magdalena – Liga BetPlay.

8 de agosto (2:00 p. m.) : Santa Fe vs. Boyacá Chicó – Liga BetPlay.

12 de agosto (7:30 p. m.) : Santa Fe vs. River Plate – Copa Sudamericana.

15 de agosto (8:10 p. m.) : Atlético Nacional vs. Santa Fe – Liga BetPlay.

19 de agosto (7:30 p. m.): River Plate vs. Santa Fe – Copa Sudamericana.