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Yina Calderón aseguró que el problema de la gira de Karol G radica en su mejor amigo Daiky Gamboa: “No conecta con la gente”

La empresaria de fajas aseguró que, si bien Gamboa tiene talento para el baile y para las mezclas musicales, no está logrando esa cercanía con el público y la energía que transmite tampoco está contribuyendo a que la apertura del concierto sea la esperada

La DJ y empresaria de fajas aseguró que la presencia del mejor amigo de la Bichota no está ayudándola - crédito @soloteamyina/TikTok

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La nueva gira de Karol G, Viajando por el mundo - Tropitour, abrió el 24 de julio en Chicago entre videos de sectores vacíos y una discusión paralela que apunta menos a la cantante que a una decisión de su puesta en escena: la presencia de Daiky Gamboa en uno de los momentos del show.

Esa fue la tesis que planteó Yina Calderón al sostener que el problema de esta etapa de Tropitour “no es Karol”, sino el amigo y DJ que aparece sobre la piscina instalada en el escenario principal.

La controversia no surgió solo por la comparación con Mañana será bonito, la gira que la colombiana cerró con cuatro presentaciones en Madrid, España. En redes también se multiplicaron los comentarios sobre Gamboa, que aparece bailando en el espacio donde la Bichota interpreta el tema Bandida Entrenada.

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El mejor amigo de la Bichota se presenta como parte del show en el tour de la artista - crédito @daikygamboa/IG

Durante una transmisión en vivo en TikTok junto a su hermana Leonela Calderón, la influenciadora formuló una defensa y una crítica al mismo tiempo. Para ella, la artista mantiene un lugar de excepción en el reguetón, pero la apertura del espectáculo y ese segmento puntual del montaje afectan la percepción del show.

Calderón habló sobre Karol G y atribuyó a Daiky Gamboa una parte de las reacciones negativas que circulan sobre la nueva gira. Dijo que la cantante sigue siendo una figura central del género, pero afirmó que la decisión de poner a su amigo en ese espacio del concierto le resta fuerza a la conexión con el público.

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Yina Calderón separó el desempeño de Karol G de la recepción del montaje

En el vivo, Calderón pidió no reducir la carrera de la cantante a un momento puntual de menor recepción. “Sí hay un problema en Karol y no es Karol, porque para mí Karol ha hecho cosas que no ha hecho ninguna artista colombiana o no las han hecho muchas”, dijo.

La empresaria de fajas agregó que un eventual bajón en el impacto del álbum no debería borrar su recorrido reciente. “No, que porque tiene un momento de pronto bajo o que de pronto el álbum no le pegó como Mañana será bonito, entonces ya le vamos a dar re duro”.

Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monaco - June 7, 2026 Musician Karol G is seen during the race REUTERS/Yves Herman/Pool
Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monaco - June 7, 2026 Musician Karol G is seen during the race REUTERS/Yves Herman/Pool

Esa defensa incluyó una comparación con otras figuras femeninas del reguetón para remarcar el lugar que, a su juicio, conserva la artista paisa. “A Karol G hay que no quitarle lo que ha logrado”, afirmó antes de introducir el punto central de su crítica.

La crítica apuntó a Daiky Gamboa y al lugar que ocupa en la apertura del concierto

Cuando pasó de la defensa a la objeción, Calderón ubicó el foco en el inicio del espectáculo. “El problema de Karol G, y fúnenme, y si quieren fúnenme, pero ustedes ya me conocen. Para empezar, el concierto es el amigo. Yo no sé a ella quién le dijo que tenía que poner a abrir el concierto a ese muchacho”.

Su cuestionamiento no se limitó a la presencia de Gamboa, sino al efecto que, según dijo, provoca en escena. “Ese man no vibra, ese man no conecta con la gente, ese man no transmite, ese man no tiene aura, ese man le hace ver el show económico”.

Karol G en tres looks de concierto: bikini dorado y falda, conjunto azul bordado con corset, y top blanco con flor roja y colores colombianos, en el escenario
La cantante Karol G irradia energía y estilo con tres de sus deslumbrantes atuendos de concierto, mostrando su versatilidad artística y el impacto visual de sus presentaciones.

Leonela Calderón intervino para matizar esa lectura y afirmó que Gamboa “es bueno”. Yina aceptó parte de esa valoración, pero la acotó al plano técnico: “Sí, él es buen bailarín. Es bueno”.

La comparación con un antiguo bailarín de Karol G apareció en la discusión

En el intercambio, Leonela recordó que la cantante había tenido antes a otro bailarín en su espectáculo. A partir de esa mención, Yina enlazó su crítica con una comparación directa sobre el rol que ahora ocupa Gamboa.

“Está imitando a Tristan, a ese bailarín que tenía Karol G”, dijo Calderón. La referencia apareció en medio del debate sobre si el amigo de la artista debe o no ocupar ese espacio dentro del show.

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