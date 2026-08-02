Video| El partido entre Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional fue suspendido por disturbios en las tribunas: esto pasó

Transcurría el minuto 38' del partido, ganaba Atlético Nacional 3-0 ante Jaguares, cuando tuvo que ser suspendido el compromiso por estos disturbios de los hinchas en las tribunas - crédito Nacional Es Pasión

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El partido entre Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional, válido por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II, fue suspendido por disturbios en el estadio Jaraguay de Monteria. El compromiso estaba en el minuto 38′, el equipo nacionalista ganaba 3-0, con anotaciones de Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos y Marlos Moreno, cuando los vándalos comenzaron a lanzarse objetos, de acuerdo con el video que circula por redes sociales, incluso las sillas que desprendieron de la propia grada del estadio, entre sí.

Según las versiones que han circulado en redes sociales, sobre todo entre los medios de comunicación partidiarios de Atlético Nacional, la razón de los disturbios fue que la secta de hinchas del equipo verde, radicada en Montería, quiso desprenderse de la tradicional barra organizada Los del Sur. Esa separación, e inconformismos entre grupos, habrían provocado los disturbios en el estadio Jaraguay de Montería. Las familias que disfrutaban del partido en la tribuna tuvieron que ingresar a la gramilla del estadio para disminuir el riesgo al que estaban expuestas de ser agredidas con una de las sillas que eran lanzadas.

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Estas fueron las imágenes de los disturbios que provocaron los vándalos en medio del partido entre Jaguares y Atlético Nacional, en el estadio Jaraguay de Montería - crédito Nacional Es Pasión

La reanudación del partido entre Jaguares y Atlético Nacional

35 minutos después de la suspensión del partido, el árbitro central del partido José Bautista del Tolima anunció que el partido se reanudará. Exactamente, a partir de las 5:00 p.m de acuerdo a lo determinado por el juez central con aval de la Federación Colombiana de Fútbol, más no FIFA.

Para tomar esta determinación, el juez central debe determinar que todos los involucrados en el compromiso cuentan con las garantías de seguridad para que el juego se pueda disputar, las cuales están a cargo del equipo local, en este caso, Jaguares de Córdoba.

Él es Andrés Sarmiento, el anotador del segundo gol de Atlético Nacional ante Jaguares - crédito Dimayor

Así avanzaba el partido

Atlético Nacional venía teniendo un estreno contundente en la Liga BetPlay 2026-II al imponerse con autoridad sobre Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería. El equipo dirigido por Lucas González resolvió el compromiso desde el primer tiempo gracias a una propuesta ofensiva que le permitió tomar rápidamente el control del encuentro y construir una ventaja de tres goles antes de la media hora.

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El conjunto verdolaga abrió el marcador apenas a los seis minutos. Tras una buena combinación en ataque, Andrés Sarmiento encontró el espacio para asistir a Marlos Moreno, que definió con un remate de pierna izquierda para vencer al guardameta rival y poner el 1-0. Desde ese momento, Nacional dominó la posesión y marcó el ritmo del partido, mientras Jaguares intentó responder principalmente con acciones de balón detenido.

La superioridad del cuadro antioqueño volvió a reflejarse en el minuto 18. Mateus Uribe filtró un pase entre líneas y Andrés Sarmiento aprovechó el desmarque para controlar el balón y definir con precisión, ampliando la ventaja a 2-0. Poco después, Alfredo Morelos estuvo cerca del tercero, pero un potente remate se estrelló en el poste tras una asistencia de Edwin Cardona.

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Franco Armani en su primera etapa en Atlético Nacional atajó 249 partidos y consiguió 13 títulos - crédito Atlético Nacional

Franco Armaní también brilló. El histórico arquero argentino, leyenda de Atlético Nacional, regresó al club en el actual mercado de pases, después de ocho años desde su salida hacia River Plate, desde Nacional. Dos atajadas a los atacantes de Jaguares de Córdoba, la primera al 14′ y la segunda al 28′, demostraron que Armaní regresó para competir, y no solo para jugar sus últimos partidos como profesional, con 41 años de edad.

El tercer tanto llegó en el minuto 32. Andrés Román filtró un pase a la espalda de la defensa, el zaguero Colpa no logró anticipar la jugada y Alfredo Morelos definió con tranquilidad para establecer el 3-0. El delantero cordobés celebró el gol en su tierra natal y dejó prácticamente sentenciado el compromiso.

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Hasta ese momento, las estadísticas reflejaban el dominio de Nacional, que registraba el 62 % de la posesión del balón, ocho remates frente a tres de Jaguares y mayor número de recuperaciones de pelota.