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Ensalada de mango y pepino: así puede hacer en minutos una receta fresca, prefecta para el verano

Esta preparación es ideal para acompañar un almuerzo o para comer como un pasabocas saludable

Unas manos usan dos cucharas de madera para mezclar mango en cubos, pepino, cebolla morada y cilantro en un bowl de vidrio, sobre una encimera de cocina.
A diferencia de muchas preparaciones, el mango debe estar maduro - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una ensalada que refresca los días calurosos, perfecta para picar en reuniones familiares o como acompañante de platos fuertes. El contraste entre el mango jugoso con el pepino crocante crea una experiencia llena de color y sabor que evoca la frescura de la cocina tropical.

En las regiones del Caribe y el Valle del Cauca, el mango es protagonista en bebidas, postres y ensaladas. Esta receta sencilla de ensalada de mango y pepino resalta ingredientes frescos que son muy fáciles de conseguir en Colombia durante todo el año, y es ideal para quienes buscan algo ligero pero sabroso.

Además, surge de la tradición culinaria de América Latina y del Sudeste Asiático, donde se combinan de forma natural frutas tropicales y hortalizas crujientes con limón, sal y chile.

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En países como Tailandia y Vietnam cuentan con una larga historia de ensaladas agridulces y picantes a base de mango verde y pepino, aderezadas con hierbas frescas y limones. No obstante, también existen versiones dulces sin picante y con fruta madura que sirven para todos los integrantes de la familia.

Un mango, un pepino, una cebolla morada, dos mitades de lima, un ají, cilantro, un cuchillo y una tabla de mármol sobre una tabla de madera.
Esta es una ensalada que combina lo dulce con lo salado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de ensalada de mango y pepino

La ensalada de mango y pepino es una preparación fría, ligera y muy rápida que se arma con mango maduro, pepino cohombro, cebolla morada, un toque de limón. La técnica principal es el corte fino y uniforme de los vegetales y frutas, asegurando que cada bocado mezcle lo dulce, lo ácido y lo crujiente. Se termina con hierbas frescas y, opcionalmente, un toque de picante.

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Tiempo de preparación

  • Total: 15 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Montaje y reposo: 5 minutos

Ingredientes

  1. 1 mango maduro, pero firme es decir que no presente regiones oscuras
  2. 1 pepino cohombro grande
  3. 1/4 de cebolla morada
  4. 1 ají pequeño (opcional)
  5. Zumo de 2 limones
  6. 2 cucharadas de cilantro finamente picado
  7. Sal al gusto
  8. 1 cucharadita de azúcar (opcional, solo si el mango no está muy dulce)
  9. Pimienta negra al gusto
Plato blanco hondo con ensalada de cubos de mango, rodajas de pepino, plumas de cebolla morada y hojas de cilantro picado sobre una mesa de madera.
El uso de pepino aporta agua y texturas en la receta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada de mango y pepino, paso a paso

  1. Lava muy bien todos los ingredientes. Pela el mango y el pepino.
  2. Corta el mango en tiras delgadas o cubos medianos. Haz lo mismo con el pepino, retirando las semillas si prefieres una textura menos acuosa.
  3. Pela y corta la cebolla morada en plumas muy finas. Si quieres que pierda fuerza, sumérgela en agua fría por 5 minutos y escurre bien.
  4. Si decides usar ají, retira las semillas y pica finamente.
  5. En un bowl grande, mezcla el mango, el pepino, la cebolla y el ají.
  6. Exprime el zumo de los limones sobre la mezcla.
  7. Añade el cilantro picado, la sal, la pimienta y el azúcar si es necesario.
  8. Revuelve suavemente hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Evita aplastar el mango para conservar la textura.
  9. Deja reposar en la nevera por 5 minutos antes de servir para potenciar los sabores.
Un plato de cerámica con salmón a la plancha y un cuenco con ensalada de mango y pepino sobre una mesa de madera, con un vaso de vino al lado.
La ensalada sirve para acompañar otras preparaciones - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • Usa un cuchillo bien afilado para lograr cortes parejos y evitar que el mango se deshaga.
  • Si el pepino tiene piel muy gruesa o amarga, pélalo completamente.
  • No mezcles con mucha fuerza, el mango debe mantenerse entero.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones como acompañante o 2 porciones grandes si es plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 60-70
  • Carbohidratos: 18g
  • Grasas: menos un 1g
  • Proteínas: 1g
  • Fibra: 2g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada se debe guardar en un recipiente hermético en la nevera y consumir en un máximo de 24 horas. Pasado ese tiempo, el mango y el pepino pierden textura y frescura. No es recomendable congelar.

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