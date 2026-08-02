Ensalada de mango y pepino: así puede hacer en minutos una receta fresca, prefecta para el verano

A diferencia de muchas preparaciones, el mango debe estar maduro - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una ensalada que refresca los días calurosos, perfecta para picar en reuniones familiares o como acompañante de platos fuertes. El contraste entre el mango jugoso con el pepino crocante crea una experiencia llena de color y sabor que evoca la frescura de la cocina tropical.

En las regiones del Caribe y el Valle del Cauca, el mango es protagonista en bebidas, postres y ensaladas. Esta receta sencilla de ensalada de mango y pepino resalta ingredientes frescos que son muy fáciles de conseguir en Colombia durante todo el año, y es ideal para quienes buscan algo ligero pero sabroso.

Además, surge de la tradición culinaria de América Latina y del Sudeste Asiático, donde se combinan de forma natural frutas tropicales y hortalizas crujientes con limón, sal y chile.

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En países como Tailandia y Vietnam cuentan con una larga historia de ensaladas agridulces y picantes a base de mango verde y pepino, aderezadas con hierbas frescas y limones. No obstante, también existen versiones dulces sin picante y con fruta madura que sirven para todos los integrantes de la familia.

Esta es una ensalada que combina lo dulce con lo salado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de ensalada de mango y pepino

La ensalada de mango y pepino es una preparación fría, ligera y muy rápida que se arma con mango maduro, pepino cohombro, cebolla morada, un toque de limón. La técnica principal es el corte fino y uniforme de los vegetales y frutas, asegurando que cada bocado mezcle lo dulce, lo ácido y lo crujiente. Se termina con hierbas frescas y, opcionalmente, un toque de picante.

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Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

Preparación: 10 minutos

Montaje y reposo: 5 minutos

Ingredientes

1 mango maduro, pero firme es decir que no presente regiones oscuras 1 pepino cohombro grande 1/4 de cebolla morada 1 ají pequeño (opcional) Zumo de 2 limones 2 cucharadas de cilantro finamente picado Sal al gusto 1 cucharadita de azúcar (opcional, solo si el mango no está muy dulce) Pimienta negra al gusto

El uso de pepino aporta agua y texturas en la receta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada de mango y pepino, paso a paso

Lava muy bien todos los ingredientes. Pela el mango y el pepino. Corta el mango en tiras delgadas o cubos medianos. Haz lo mismo con el pepino, retirando las semillas si prefieres una textura menos acuosa. Pela y corta la cebolla morada en plumas muy finas. Si quieres que pierda fuerza, sumérgela en agua fría por 5 minutos y escurre bien. Si decides usar ají, retira las semillas y pica finamente. En un bowl grande, mezcla el mango, el pepino, la cebolla y el ají. Exprime el zumo de los limones sobre la mezcla. Añade el cilantro picado, la sal, la pimienta y el azúcar si es necesario. Revuelve suavemente hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Evita aplastar el mango para conservar la textura. Deja reposar en la nevera por 5 minutos antes de servir para potenciar los sabores.

La ensalada sirve para acompañar otras preparaciones - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

Usa un cuchillo bien afilado para lograr cortes parejos y evitar que el mango se deshaga.

Si el pepino tiene piel muy gruesa o amarga, pélalo completamente.

No mezcles con mucha fuerza, el mango debe mantenerse entero.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones como acompañante o 2 porciones grandes si es plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 60-70

Carbohidratos: 18g

Grasas: menos un 1g

Proteínas: 1g

Fibra: 2g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada se debe guardar en un recipiente hermético en la nevera y consumir en un máximo de 24 horas. Pasado ese tiempo, el mango y el pepino pierden textura y frescura. No es recomendable congelar.