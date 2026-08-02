Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda de hoy, 2 de agosto

El patinaje de carreras aportó 12 oros para Colombia en el medallero - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia afianzó su segundo lugar en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 tras otra jornada con podios en patinaje de velocidad, natación, clavados, lucha, triatlón, ciclismo de montaña y ecuestre, un impulso que llevó a la delegación a 52 oros, 62 platas y 40 bronces, todavía detrás de México y por delante de Cuba.

Según el Comité Olímpico Colombiano, el equipo nacional llegó a esa marca mientras México ya superó las 100 preseas doradas y Cuba alcanzó 24 títulos. La jornada también incluyó triunfos en deportes de conjunto y nuevos frentes abiertos en disciplinas que apenas comenzaron su calendario.

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El dato más contundente volvió a llegar desde el patinaje de velocidad, donde Colombia cerró su participación como campeón del medallero de la disciplina con 20 medallas: 12 oros, cinco platas y tres bronces. En la última fecha, Kollin Castro ganó los 1.000 metros sprint femeninos y Jhon Tascón hizo lo mismo en la rama masculina; Jacobo Mantilla fue plata y Gabriela Rueda, bronce.

Colombia ganó medalla de plata en la prueba de natación por relevos 4x100 metros - crédito Comité Olímpico Colombiano

La natación sumó dos platas más. Emiliano Calle terminó segundo en los 50 metros mariposa con récord nacional de 23.48 segundos, y el relevo femenino 4x100 combinado integrado por Jasmin Pistelli, Laura Melo, Samantha Baños y Sirena Rowe también ocupó el segundo puesto, detrás de México.

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En clavados, Luis Felipe Uribe obtuvo la plata en la final masculina del trampolín de tres metros. Con ese resultado, la participación colombiana en la disciplina cerró con cuatro medallas de plata.

La lucha libre femenina aportó cuatro bronces a través de Yusmy Chaparro en 53 kg, Tatiana Hurtado en 57 kg, Katherine Rentería en 62 kg y Nicoll Parrado en 68 kg. Todas ganaron sus respectivos combates por el tercer lugar.

En triatlón, Carolina Velásquez se quedó con la plata de la prueba individual femenina tras completar el recorrido en 1:59:39. En ciclismo de montaña, Ana María Roa fue bronce en el cross country femenino al cubrir 23,76 kilómetros en 1:26:53, mientras Gloria Garzón terminó cuarta.

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El ecuestre entregó otras dos medallas con Mariana England y su caballo Viva Vitalis en adiestramiento. La colombiana fue bronce en la Doma individual con 71.780 de calificación y plata en la clasificación individual general con 208.133 puntos acumulados en las tres pruebas.

Ángel Barajas, Eider Arévalo, Miguel Ángel Rodríguez y los clavadistas pueden darle nuevas alegrías a Colombia

Ángel Barajas, medallista olímpico, es candidato a ser multiple medallista en Santo Domingo 2026 - crédito Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Colombia este domingo 2 de agosto tendrá el debut en marcha atlética, gimnasia artística y squash.

En gimnasia artística, la delegación competirá en el Pabellón de Gimnasia del Complejo Deportivo del Parque del Este hasta el jueves 6 de agosto, con un formato que incluye clasificación y finales por aparatos entre los ocho mejores, además de la prueba por equipos con hasta cinco atletas por país. La rama masculina entregará ocho oros, ocho platas y ocho bronces, de acuerdo con la entidad.

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La marcha atlética se disputará este jueves y el sábado 8 de agosto en un circuito de 1 km en la Avenida George Washington de Santo Domingo, con pruebas de 21.098 km en la primera jornada y de 42.195 km en la segunda. Los representantes colombianos serán Éider Arévalo, Laura Chalarca y César Herrera.

El squash se jugará en el Centro Comercial Agora hasta el viernes 7 de agosto, con modalidades de individuales, dobles, equipos y dobles mixto, en ambas ramas. La competencia entregará 56 medallas y todos los partidos se disputarán al mejor de cinco en eliminación directa, con Miguel Ángel Rodríguez al frente del equipo integrado por Juan Camilo Vargas, Matías Knudsen, Lucía Bautista, Laura Tovar y María Paula Tovar.

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En clavados, Colombia puede sumar tres nuevas medallas en las pruebas masculinas de salto sincronizado desde trampolín de 10 metros y la prueba individual desde la misma plataforma. Daniela Zapata y Viviana Uribe tendrán la final de salto desde trampolín de 3 metros.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La selección Colombia de patinaje celebra su título como campeona centroamericana y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

México: 104 medallas de oro; 71 medallas de plata; 56 medallas de bronce. Colombia: 52 medallas de oro; 62 medallas de plata; 40 medallas de bronce. Cuba: 24 medallas de oro; 19 medallas de plata; 30 medallas de bronce. Venezuela: 18 medallas de oro; 30 medallas de plata; 56 medallas de bronce. Puerto Rico: 13 medallas de oro; 18 medallas de plata; 24 medallas de bronce. República Dominicana: 12 medallas de oro; 14 medallas de plata; 42 medallas de bronce. Guatemala: 10 medallas de oro; 18 medallas de plata; 16 medallas de bronce. El Salvador: 6 medallas de oro; 3 medalla de plata; 9 medallas de bronce. Costa Rica: 5 medalla de oro; 3 medallas de plata; 11 medalla de bronce. Trinidad y Tobago: 5 medalla de oro; 2 medallas de plata; 8 medalla de bronce.