Nequi se desliga de Bancolombia a partir del 1 de septiembre y da las claves para no caer en fraudes

Nequi se despide de Bancolombia y confirma el inicio de sus operaciones como compañía de financiamiento - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A partir del próximo 1 de septiembre, Nequi iniciará operaciones como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, integrándose formalmente al Grupo Cibest, que hasta hace poco era conocido como Grupo Bancolombia.

La compañía destacó a través de un comunicado emitido en su sitio web que este cambio es estrictamente institucional, sin repercusiones en la experiencia cotidiana de sus más de 20 millones de usuarios en Colombia.

La transición de Nequi a Compañía de Financiamiento no modifica el uso habitual de la aplicación. Los servicios de enviar, recibir, solicitar, recargar y retirar dinero continuarán funcionando sin costo adicional, y los usuarios seguirán accediendo a los cajeros y corresponsales de Bancolombia como hasta ahora.

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La empresa insistió en que la operación diaria y la manera de gestionar el dinero permanecerán intactas.

Así quedarán las operaciones de Nequi y los próximos pasos durante su transición a compañía financiera independiente en Colombia, según un comunicado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a una nueva razón social implica un ajuste en el marco de supervisión. Desde septiembre, Nequi S.A. estará vigilada directamente por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Además, los fondos de los usuarios estarán respaldados por el seguro de depósito de Fogafin, mecanismo que protege los ahorros ante posibles riesgos financieros.

Esta transformación busca fortalecer la confianza al garantizar mayor supervisión y respaldo patrimonial, manteniendo siempre la pertenencia al Grupo Cibest.

Para quienes se preguntan si deben hacer algún trámite, la respuesta es sencilla: no se requiere ninguna acción por parte de los usuarios. Nequi fue clara al señalar que se trata de un proceso informativo. Toda comunicación relacionada llegará exclusivamente por la app oficial o el correo institucional.

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La compañía advirtió que nunca solicita datos personales ni financieros a través de terceros, llamadas o enlaces externos.

Para prevenir fraudes durante la transición, Nequi recomendó verificar cualquier mensaje sospechoso directamente en su página web oficial, dentro de la aplicación o a través de su línea de atención.

Nequi confirma que se desliga de Bancolombia y empezará a funcionar como compañía de financiamiento- crédito Nequi

La empresa realiza un monitoreo constante para detectar y neutralizar intentos de engaño o desinformación vinculados a este proceso. El mensaje es contundente: no se debe entregar información fuera de los canales oficiales.

Canales de información y atención para el usuario

Quienes tengan dudas sobre el cambio pueden consultar el sitio habilitado www.nequi.com.co/independencia, donde encontrarán respuestas a preguntas frecuentes sobre la nueva etapa de la compañía.

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Este portal permite a los usuarios resolver inquietudes sin necesidad de contacto directo, aunque los canales tradicionales de atención —la línea 3006000100, el botón de “Ayuda” en la app y el chat en línea del sitio web— seguirán operando con normalidad y sin cambios en los tiempos de respuesta.

La anticipación en la comunicación del anuncio, hecha más de un mes antes de la fecha efectiva, busca que los usuarios lleguen informados y sin sobresaltos al 1 de septiembre. En un entorno donde las entidades financieras digitales enfrentan crecientes desafíos de seguridad y suplantación, Nequi apuesta por la transparencia y la prevención.

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De acuerdo con el comunicado, varios movimientos se seguirán realizando a través de los canales de Bancolombia gratis - crédito Bancolombia

El cambio de Nequi a Compañía de Financiamiento representa una actualización en su estructura legal y regulatoria, pero no en la experiencia o acceso a productos para los usuarios.

La clave, según la empresa, es la tranquilidad: la operación no exige ningún trámite nuevo ni implica modificaciones en los servicios existentes.

Sin embargo, usuarios de la plataforma recuerdan lo dicho por el director de la compañía en 2024, con un anuncio similar y que no cambió en nada las operaciones: “Estamos listos para concretar el spin-off y lo que pasará en las próximas semanas es que la Superintendencia Financiera deberá evaluar si estamos listos o no”, expresó Mora en medio de su discurso.

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Este hecho fue celebrado por los usuarios, puesto que no solo se evitarán costos en un futuro, sino que traerá nuevos beneficios para quienes usan la plataforma.