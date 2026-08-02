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Jugador español, que debutó con el Real Madrid en el 8-0 a Millonarios, sería refuerzo del Deportivo Pasto para la Liga BetPlay II-2026

Derik Osade entrenó junto a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid pero no juega un partido como profesional desde el 2024

Deportivo Pasto por segundo torneo consecutivo trae a sus filas un jugador español, de la mano del entrenador de esta nacionalidad Jhonathan Risueño - crédito Colprensa
Deportivo Pasto por segundo torneo consecutivo trae a sus filas un jugador español, de la mano del entrenador de esta nacionalidad Jhonathan Risueño - crédito Colprensa
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El defensa español Derik Osede está a un paso de convertirse en refuerzo de Deportivo Pasto, una operación que sigue pendiente de firma y que pondría en la Liga BetPlay II-2026 a un futbolista de 33 años con pasado en la cantera del Real Madrid, presencia en el recordado 8-0 sobre Millonarios en 2012 y un título europeo sub-19 con España.

La negociación, según el periodista Germán Paz de Pasto, se encuentra en su etapa definitiva y solo falta la formalización contractual. Si se concreta, el club nariñense sumará una alternativa para la zaga con recorrido en España, Inglaterra, Irlanda y Finlandia.

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Osede ingresó en el tramo final del Trofeo Santiago Bernabéu del 26 de septiembre de 2012, cuando el Real Madrid goleó 8-0 a Millonarios. José Mourinho lo envió al campo para reemplazar a Fabio Coentrão al minuto 73.

El español no juega un partido oficial desde el 2024 y no supera los 100 partidos jugados como profesional - crédito Instagram

Aquel partido no fue oficial, pero sí quedó como una de sus apariciones con la plantilla principal del club blanco. En ese encuentro, Kaká marcó tres goles, José Callejón y Álvaro Morata hicieron dos cada uno, y Karim Benzema completó la cuenta.

El central se formó en las divisiones menores del Real Madrid y pasó por el Real Madrid Castilla. La precisión importa: no llegó a consolidarse como integrante habitual del primer equipo, aunque sí transitó por la estructura madridista y tuvo minutos en ese amistoso ante el conjunto bogotano.

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Su carrera internacional juvenil también incluye un logro con España. Según los registros de la UEFA, integró el plantel dirigido por Julen Lopetegui que ganó el Campeonato Europeo Sub-19 de 2012.

Durante la fase de grupos de ese torneo marcó el segundo gol en la victoria 2-1 contra Grecia. Ambos equipos volvieron a cruzarse en la final, que terminó 1-0 con tanto de Jesé Rodríguez.

La trayectoria profesional de Osede incluye pasos por Deportivo La Coruña, Numancia y Pontevedra en el fútbol español, además de experiencias en Bolton de Inglaterra, Waterford de Irlanda, Inter Turku de Finlandia y UD Barbadas en la Segunda Federación de España.

Iago Herrerín y su fugaz paso por el fútbol colombiano en el primer semestre del 2026

Iago Herrerín fue portero del Athletic Bilbao y jugó por seis meses en Colombia - crédito LUIS TEJIDO/EFE
Iago Herrerín fue portero del Athletic Bilbao y jugó por seis meses en Colombia - crédito LUIS TEJIDO/EFE

El Deportivo Pasto anunció este lunes el fin del vínculo con el arquero español Iago Herrerín, que no seguirá en el club para el segundo semestre de la Liga BetPlay.

La salida se concretó “de mutuo acuerdo”, de acuerdo con el comunicado difundido por la institución en sus redes sociales: “El Deportivo Pasto informa que, de mutuo acuerdo entre las partes, se ha decidido dar por finalizado el vínculo del arquero español Iago Herrerín con nuestra institución. Agradecemos a Iago su profesionalismo y deseamos éxitos en sus nuevos retos”.

Según el periodista Sebastián Hurtado, el arquero de 38 años cerró su etapa en Pasto cuando restaban seis meses para el final de su contrato. El guardameta, con pasado en el Athletic Club de Bilbao, se despide tras nueve apariciones y sin consolidarse como titular.

El técnico español tuvo fuertes enfrentamientos con la prensa nariñense-crédito @DeporPasto/X
El técnico español Jhonatan Risueño ha tenido fuertes enfrentamientos con la prensa nariñense-crédito @DeporPasto/X

La baja de Herrerín se suma a otras salidas del plantel para el segundo semestre, entre ellas la de Andrey Estupiñán, que pasó a Millonarios, además de José Bernal, Edwin Velasco y Johan Caicedo. También se confirmó el retiro de Wilson Morelo, que ahora integra el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Jonathan Risueño.

En una entrevista con Castro Punto Radio, Herrerín explicó su salida con una crítica directa al funcionamiento interno de la institución: “Había decidido jugar la Clausura, pero ha cambiado todo”. Luego agregó: “El fútbol es mucho menos profesional que en Europa y el equipo con el que habíamos clasificado para jugar unas finales lo estaban deshaciendo: empezaban a entrar amigos de los propietarios a jugar”.

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