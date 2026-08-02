Así fue recibido Luis Díaz en el aeropuerto de Jeju, Corea del Sur, para la gira del Bayern Múnich por Asia

El extremo del Bayern Múnich firmó varios autógrafos en camisetas con su nombre - crédito Bayern Múnich

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El FC Bayern ya está en Jeju, Corea del Sur para iniciar su Audi Summer Tour y, con Luis Díaz recién reincorporado a la pretemporada y siendo uno de los más aclamados, el club alemán abrió un agosto que combinará preparación en Asia, amistosos y el arranque de los torneos oficiales, incluida la Supercopa de Alemania del 22 de agosto y el debut en la Bundesliga el 28.

La delegación llegó a la isla surcoreana tras un vuelo de unas 11 horas y permanecerá allí hasta el miércoles antes de viajar a Hong Kong. La gira se extenderá entre el 1 y el 8 de agosto y contempla dos amistosos: el 4 de agosto ante Jeju SK FC y el 7 de agosto frente a Aston Villa.

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Un gran número de aficionados recibió al equipo a la 1:00 p. m., hora de Europa central, en el aeropuerto de Jeju. Luis Díaz y sus compañeros atendieron pedidos de autógrafos y selfis en el primer contacto con los hinchas surcoreanos.

Luis Díaz en su primera temporada con Bayern Múnich marcó 26 goles y dio 19 asistencias en 51 partidos - crédito Bayern Múnich

Manuel Neuer y Joshua Kimmich participaron poco después en un encuentro con periodistas locales. El capitán explicó: “Allá donde entrenemos y juguemos, siempre que haya aficionados presentes, nos acercaremos a ellos y estaremos encantados de firmar autógrafos. Queremos mostrar nuestra mejor versión”.

Neuer también remarcó el sentido deportivo del viaje. “Aunque valoramos mucho el cariño de los aficionados, no hacemos el Audi Summer Tour únicamente por ellos. También lo hacemos por nosotros, porque estamos en plena preparación para la temporada. Además, tenemos partidos importantes contra el Jeju y, más adelante, en Hong Kong frente al Aston Villa. Afrontamos todo ello con el cien por cien de compromiso y disciplina”.

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La agenda con aficionados también se trasladó a la tienda temporal del club, ubicada junto al Jeju World Cup Stadium. Allí, entre el 1 y el 4 de agosto, los hinchas pueden comprar, entre otros productos, un dorsal conmemorativo diseñado de forma exclusiva para Jeju, que el equipo utilizará en el amistoso ante Jeju SK.

Durante esa visita aparecieron dos exjugadores del club: Roy Makaay y Giovane Élber, que firmaron autógrafos y se fotografiaron con los asistentes. La mascota Berni también pasó por el lugar para saludar a los aficionados.

Estos serán los partidos de Luis Díaz en pretemporada del Bayern Múnich

Luis Díaz tuvo varios días de vacaciones luego de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Bayern Múnich

La presencia de Luis Díaz en Jeju, Corea del Sur marca el inicio formal de su pretemporada con el Bayern. El colombiano se reincorporó el 1 de agosto después de sus vacaciones, que comenzaron tras la eliminación de la selección de Colombia del Mundial de 2026 el 7 de julio ante Suiza en una definición por penales.

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El extremo afronta este tramo del calendario en un momento relevante para el ataque del equipo, porque varios jugadores recibieron descanso adicional tras disputar las fases finales del Mundial. Ese contexto le abre la posibilidad de asumir un papel protagónico en la primera etapa de la preparación.

Tras el regreso desde Asia, el conjunto bávaro seguirá su puesta a punto con un amistoso ante RB Leipzig el 15 de agosto en el Allianz Arena y otro el 18 de agosto como visitante frente a Heidenheim. Cuatro días después llegará la primera competencia oficial: la visita al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park para disputar la Supercopa de Alemania.

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Luis Díaz estuvo el 29 de julio en el estadio Romelio Martínez para ver la clasificación de Barranquilla ante Junior por la Copa Colombia-crédito Bayern Múnich

La defensa del título de la Bundesliga comenzará el 28 de agosto, cuando el Bayern reciba al Stuttgart en el Allianz Arena. Ese partido será el estreno liguero de Díaz en la temporada 2026-27.

El colombiano inicia el nuevo curso después de una primera campaña en la que ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la Supercopa de Alemania. En ese periodo aportó 26 goles, cerca de una veintena de asistencias y disputó más de 50 partidos.