Dimayor espera recibir US$100 millones por los derechos de televisión: estos son los motivos de su valoración

En los próximos días se reunirán los clubes del FPC para determinar el nuevo modelo de repartición del dinero por derechos de televisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Dimayor espera adjudicar en octubre los derechos de transmisión del fútbol colombiano por al menos USD 100 millones al año, una meta que su presidente Carlos Mario Zuluaga justifica por el tamaño económico del sector, la exportación de jugadores y la apertura de ofertas no solo para televisión sino también para plataformas digitales.

La discusión no se limita al precio de la licencia. También está en juego cómo se repartirán esos ingresos entre los 36 clubes que integran la asamblea de la entidad, el órgano que deberá definir la distribución del dinero generado por el contrato.

Hoy el torneo recibe una cifra cercana a los USD 60 millones anuales, dijo Zuluaga a Forbes Colombia. Su planteo es que ese monto quedó por debajo del valor real del producto y que la próxima negociación puede superarlo hasta acercarse a la barrera de los 100 millones de dólares.

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El directivo sostuvo: “Si bien nosotros estamos recibiendo una cifra cercana a los US$60 millones anuales y pues no es nada despreciable, sí creemos que el producto produce mucho más y creemos que podemos tener una negociación que supere este monto. Incluso iremos a recibir ofertas cercanas a los US$100 millones de dólares y creemos que lo podemos lograr”.

El presidente Carlos Mario Zuluaga llegó a Dimayor en marzo de 2025 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La principal defensa de la aspiración económica de la Dimayor es el peso agregado de la industria. Zuluaga afirmó que el fútbol colombiano mueve más de $1 billón al año, una cifra que, según explicó, surge de sumar los ingresos que generan los clubes por televisión, patrocinios, boletería, premios por clasificación a torneos internacionales y venta de productos.

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En esa estructura de ingresos, el merchandising ocupa un lugar cada vez más visible. Zuluaga puso como ejemplo a Atlético Nacional, donde la marca propia y la venta de productos como camisetas, pijamas y cobijas pueden representar entre el 8% y el 10% de los ingresos del club.

El dirigente también describió el costo operativo del sistema. Organizar cada año la Liga cuesta $650.000 millones; el torneo de la B, $100.000 millones; la Copa, $10.000 millones; y la liga femenina, $40.000 millones.

“Ahí tiene cerca de $800.000 millones de pesos únicamente en las competencias”, dijo Zuluaga. Según su explicación, ese gasto se distribuye en administración, seguridad, arbitraje, alimentación, hoteles y transporte de jugadores.

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La publicación señaló además que el impacto económico excede a los clubes y a las competencias profesionales. Zuluaga calculó que en Colombia se juegan más de 20.000 partidos oficiales cada ocho días y más de 1.000 partidos profesionales al año, un volumen que, según su visión, activa una economía formal e informal alrededor de cada jornada.

Carlos Mario Zuluaga fue presentado por la Dimayor como su nuevo presidente y con varias propuestas bajo el brazo - crédito Colprensa

Otro de los argumentos de Zuluaga es el creciente interés de capitales extranjeros por los equipos colombianos. Citado por Forbes Colombia, mencionó la compra de La Equidad por el Grupo Tylis-Porter el año pasado y la adquisición del Deportivo Cali por IDC Network en septiembre de 2025.

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A eso sumó que este año Millonarios escuchó ofertas internacionales y que se espera una nueva transacción millonaria con un club de Antioquia. Para el presidente de la entidad, esos movimientos son una señal de que el mercado percibe mayor valor en el fútbol local.

Zuluaga agregó que Colombia fue en 2025 el séptimo exportador de talento futbolístico, con cerca de 500 jugadores en equipos del exterior. “Ese es un mercado de US$19 millones de dólares anuales”, afirmó.

Según el dirigente, los futbolistas colombianos llegan a ligas de Portugal, España, Francia, Alemania e Inglaterra. También identificó a Rusia como un destino importante para ese talento y a Arabia Saudita como un mercado para jugadores ya formados, no para menores.

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Las situaciones que devalúan el fútbol profesional colombiano, según Alejandro Pino Calad

La grama de el Estadio Nemesio Camacho El Campín en los primeros partidos de la Liga BetPlay I-2026 estuvo en lamentables condiciones - crédito Colprensa y Camila Benavides

La pretensión de cobrar USD 100 millones al año no está exenta de cuestionamientos. Uno de los críticos citados en el texto es el periodista Alejandro Pino Calad, especialista en fútbol colombiano, que sostuvo en una edición de su pódcast en YouTube que el torneo no ofrece hoy condiciones para una oferta de esa magnitud.

Pino dijo: “Es muy difícil presentar una oferta por un fútbol profesional como el nuestro, ya que los escenarios son mediocres y están en mal estado (…). No hay escenarios. Sí hay algunos estadios buenos, no se puede negar, hay algunos estadios decentes”.

Su objeción también alcanzó al nivel deportivo. “No es bueno, es un fútbol de veteranos, mucho jugador viejo. Los jóvenes se van pronto y la Dimayor quiere US$100 millones al año y eso no va a pasar en estos momentos”, afirmó.

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Ese contrapunto resume la disputa de fondo. De un lado, la dirigencia sostiene que el torneo ya es una industria de gran escala y que su siguiente contrato debe reflejarlo; del otro, analistas y periodistas plantean que el estado de los estadios y la calidad del campeonato todavía limitan el valor comercial del producto.