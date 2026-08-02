A partir del 3 de agosto habrá cambios para obtener el 50% de descuento en comparendos por pronto pago: habrá nuevo sistema de reconocimiento

A partir del 3 de agosto se requerirán nuevos requisitos para acceder al descuento para el pago de la multa - crédito @SectorMovilidad/X

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La Superintendencia de Transporte ordenó que, a partir del domingo 3 de agosto, los conductores que quieran acceder al descuento de hasta el 50% en el valor de un comparendo deberán someterse a una verificación biométrica de identidad antes de completar el curso pedagógico que habilita ese beneficio.

Esta medida, formalizada en la Resolución 8863 del 16 de julio de 2026, responde a múltiples casos detectados en los últimos años en los que terceras personas asistían a los cursos en lugar del infractor para obtener el descuento de forma irregular.

Qué cambia con el SICOV y cómo funciona

El nuevo sistema se llama SICOV —Sistema de Control y Vigilancia— y operará en los Centros Integrales de Atención (CIA), que son las entidades donde se dictan los cursos para infractores.

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La medida aplica a nivel nacional. La Superintendencia de Transporte no delimitó municipios específicos: todos los CIA y organismos de tránsito habilitados para dictar cursos a infractores en el país están obligados a implementar el sistema dentro de los plazos establecidos.

Supertransporte pone nueva normativa para las personas que acrediten descuento del 50% en sus multas - crédito Superintendencia de Transporte

La plataforma verificará la identidad del asistente mediante tres mecanismos: reconocimiento facial, cotejo de huellas dactilares y validación de datos en tiempo real con las bases de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La información recopilada se cruzará luego con los registros del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), de modo que la autoridad pueda confirmar que quien hizo el curso es efectivamente la persona sancionada.

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La implementación será gradual. Los CIA tienen la obligación de operar con el SICOV desde el 3 de agosto; los Organismos de Tránsito que también ofrecen estos cursos deberán incorporarlo a partir del 16 de septiembre de 2026.

La Superintendencia confirmó que realizará visitas de inspección sin previo aviso en todo el país para verificar que las validaciones biométricas se estén efectuando correctamente.

Consecuencias de no pagar un comparendo a tiempo

Los organismos de tránsito encargados tendrán que implementar el nuevo sistema a la mayor brevedad - crédito Colprensa

Quien no pague su multa dentro de los plazos establecidos pierde el beneficio del descuento, y la deuda comienza a generar intereses.

Además, la mora puede bloquear trámites ante los organismos de tránsito: renovar la licencia de conducción, traspasar un vehículo o adelantar cualquier proceso que exija estar a paz y salvo con el SIMIT.

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Si la infracción implicó la inmovilización del vehículo, el conductor también deberá asumir los costos de patio y grúa antes de poder recuperarlo.

Las multas más comunes en Bogotá

El exceso de velocidad encabeza la lista de infracciones, con 320.082 sanciones emitidas. Las zonas con mayor incidencia fueron Suba, Kennedy y Engativá. La multa por esta falta asciende a $633.200 para 2026, aunque es posible acceder a descuentos si se realiza un curso pedagógico en el plazo correspondiente.

El mal parqueo es la segunda falta más frecuente, con 91.899 comparendos. Chapinero, Fontibón y Teusaquillo son las localidades más afectadas. Esta infracción también implica una multa de $633.200, con opciones de reducción por capacitación. El parqueo indebido genera bloqueos en vías principales y complica la circulación en sectores concurridos.

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Parqueo indebido se posiciona como la segunda causa principal de multas en Bogotá, afectando la fluidez del tráfico en zonas como Chapinero, Fontibón y Teusaquillo - crédito Colprensa

Circular en horarios restringidos, especialmente durante el pico y placa, fue motivo de 72.339 multas. La evasión de esta medida, que busca disminuir la congestión, sigue siendo común en Suba, Ciudad Bolívar y Kennedy.

No realizar la revisión tecnomecánica en tiempo generó 67.340 sanciones, con la inmovilización del vehículo como consecuencia adicional. Por último, las faltas relacionadas con la seguridad en motocicletas sumaron 48.686 comparendos, especialmente por conducir sin casco o chaleco reflectivo.

Las sanciones tienden a concentrarse los domingos y en horarios específicos. La zona occidental de la ciudad es la que presenta mayor prevalencia de infracciones. Las autoridades insisten en que el endurecimiento de los controles tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes en una ciudad que registra 12 millones de desplazamientos diarios.

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