Colombia
Agregar Infobae enGoogle

A partir del 3 de agosto habrá cambios para obtener el 50% de descuento en comparendos por pronto pago: habrá nuevo sistema de reconocimiento

La Superintendencia de Transporte ordenó que los conductores que quieran acceder al beneficio por pronto pago de un comparendo deberán validar su identidad mediante reconocimiento facial y huella dactilar antes de completar el curso pedagógico

Parqueo indebido se posiciona como la segunda causa principal de multas en Bogotá, afectando la fluidez del tráfico en zonas como Chapinero, Fontibón y Teusaquillo - crédito @SectorMovilidad/X
A partir del 3 de agosto se requerirán nuevos requisitos para acceder al descuento para el pago de la multa - crédito @SectorMovilidad/X
Guardar

La Superintendencia de Transporte ordenó que, a partir del domingo 3 de agosto, los conductores que quieran acceder al descuento de hasta el 50% en el valor de un comparendo deberán someterse a una verificación biométrica de identidad antes de completar el curso pedagógico que habilita ese beneficio.

Esta medida, formalizada en la Resolución 8863 del 16 de julio de 2026, responde a múltiples casos detectados en los últimos años en los que terceras personas asistían a los cursos en lugar del infractor para obtener el descuento de forma irregular.

Qué cambia con el SICOV y cómo funciona

El nuevo sistema se llama SICOV —Sistema de Control y Vigilancia— y operará en los Centros Integrales de Atención (CIA), que son las entidades donde se dictan los cursos para infractores.

PUBLICIDAD

La medida aplica a nivel nacional. La Superintendencia de Transporte no delimitó municipios específicos: todos los CIA y organismos de tránsito habilitados para dictar cursos a infractores en el país están obligados a implementar el sistema dentro de los plazos establecidos.

Supertransporte propone pago anticipado para reducir congestiones viales - crédito Superintendencia de Transporte
Supertransporte pone nueva normativa para las personas que acrediten descuento del 50% en sus multas - crédito Superintendencia de Transporte

La plataforma verificará la identidad del asistente mediante tres mecanismos: reconocimiento facial, cotejo de huellas dactilares y validación de datos en tiempo real con las bases de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La información recopilada se cruzará luego con los registros del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), de modo que la autoridad pueda confirmar que quien hizo el curso es efectivamente la persona sancionada.

PUBLICIDAD

La implementación será gradual. Los CIA tienen la obligación de operar con el SICOV desde el 3 de agosto; los Organismos de Tránsito que también ofrecen estos cursos deberán incorporarlo a partir del 16 de septiembre de 2026.

La Superintendencia confirmó que realizará visitas de inspección sin previo aviso en todo el país para verificar que las validaciones biométricas se estén efectuando correctamente.

Consecuencias de no pagar un comparendo a tiempo

La carrera 13 de Bogotá contará con un carril exclusivo de 5.5 km, mejorando la calidad y tiempo del transporte público - crédito Colprensa
Los organismos de tránsito encargados tendrán que implementar el nuevo sistema a la mayor brevedad - crédito Colprensa

Quien no pague su multa dentro de los plazos establecidos pierde el beneficio del descuento, y la deuda comienza a generar intereses.

Además, la mora puede bloquear trámites ante los organismos de tránsito: renovar la licencia de conducción, traspasar un vehículo o adelantar cualquier proceso que exija estar a paz y salvo con el SIMIT.

Si la infracción implicó la inmovilización del vehículo, el conductor también deberá asumir los costos de patio y grúa antes de poder recuperarlo.

Las multas más comunes en Bogotá

El exceso de velocidad encabeza la lista de infracciones, con 320.082 sanciones emitidas. Las zonas con mayor incidencia fueron Suba, Kennedy y Engativá. La multa por esta falta asciende a $633.200 para 2026, aunque es posible acceder a descuentos si se realiza un curso pedagógico en el plazo correspondiente.

El mal parqueo es la segunda falta más frecuente, con 91.899 comparendos. Chapinero, Fontibón y Teusaquillo son las localidades más afectadas. Esta infracción también implica una multa de $633.200, con opciones de reducción por capacitación. El parqueo indebido genera bloqueos en vías principales y complica la circulación en sectores concurridos.

Parqueo indebido se posiciona como la segunda causa principal de multas en Bogotá, afectando la fluidez del tráfico en zonas como Chapinero, Fontibón y Teusaquillo - crédito Colprensa
Parqueo indebido se posiciona como la segunda causa principal de multas en Bogotá, afectando la fluidez del tráfico en zonas como Chapinero, Fontibón y Teusaquillo - crédito Colprensa

Circular en horarios restringidos, especialmente durante el pico y placa, fue motivo de 72.339 multas. La evasión de esta medida, que busca disminuir la congestión, sigue siendo común en Suba, Ciudad Bolívar y Kennedy.

No realizar la revisión tecnomecánica en tiempo generó 67.340 sanciones, con la inmovilización del vehículo como consecuencia adicional. Por último, las faltas relacionadas con la seguridad en motocicletas sumaron 48.686 comparendos, especialmente por conducir sin casco o chaleco reflectivo.

Las sanciones tienden a concentrarse los domingos y en horarios específicos. La zona occidental de la ciudad es la que presenta mayor prevalencia de infracciones. Las autoridades insisten en que el endurecimiento de los controles tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes en una ciudad que registra 12 millones de desplazamientos diarios.

Temas Relacionados

Superintendencia de TransporteMultas de TránsitoBiometríaDescuentoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Pacto Histórico no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella: no es la primera vez que sucede, un partido se ausentó en 2014

El bloque opositor anunció movilizaciones pacíficas en tres ciudades mientras se realice la ceremonia en Cali

El Pacto Histórico no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella: no es la primera vez que sucede, un partido se ausentó en 2014

Nequi se desliga de Bancolombia a partir del 1 de septiembre y da las claves para no caer en fraudes

Para los usuarios de este servicio a través de la aplicación, este proceso no representa ningún cambio en la experiencia y la forma como usan la plataforma. Sus canales de atención siguen siendo los mismos

Nequi se desliga de Bancolombia a partir del 1 de septiembre y da las claves para no caer en fraudes

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: tensión entre Paola Holguín y Yannaí Kadamani por nombramientos en el Ministerio de Cultura

Holguín, la ministra entrante, denunció designaciones dentro del ministerio con el fin de afectar el empalme

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: tensión entre Paola Holguín y Yannaí Kadamani por nombramientos en el Ministerio de Cultura

Pacientes de la Nueva EPS en Cali ya no serán atendidos en el hospital Sagrada Familia por millonarias deudas: solo recibirán casos especiales

El centro de salud indicó que, a partir del primer día de agosto, dejaron de recibir servicios que sean considerados de segundo nivel, por lo que pidieron a los pacientes comunicarse con la EPS para ser redirigidos a otras IPS

Pacientes de la Nueva EPS en Cali ya no serán atendidos en el hospital Sagrada Familia por millonarias deudas: solo recibirán casos especiales

Así fue recibido Luis Díaz en el aeropuerto de Jeju, Corea del Sur, para la gira del Bayern Múnich por Asia

El colombiano inicia la preparación con el club alemán de cara a los retos de la temporada 2026-2027 que iniciarán a finales de agosto

Así fue recibido Luis Díaz en el aeropuerto de Jeju, Corea del Sur, para la gira del Bayern Múnich por Asia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro y Feid sorprendieron a los habitantes del Pedregal en Medellín con una breve presentación

Ryan Castro y Feid sorprendieron a los habitantes del Pedregal en Medellín con una breve presentación

Ghetto Kids sorprendieron con invitación a Shakira para que visite Uganda: “No podemos esperar para verte”

Yina Calderón aseguró que el problema de la gira de Karol G radica en su mejor amigo Daiky Gamboa: “No conecta con la gente”

El feminismo en la música latinoamericana: de dónde viene y para dónde va

Rodrigo Candamil habló de su separación de Adriana Romero y aclaró cómo quedó su relación: “Ya no se comparte la misma ruta”

Deportes

Así fue recibido Luis Díaz en el aeropuerto de Jeju, Corea del Sur, para la gira del Bayern Múnich por Asia

Así fue recibido Luis Díaz en el aeropuerto de Jeju, Corea del Sur, para la gira del Bayern Múnich por Asia

Dimayor espera recibir US$100 millones por los derechos de televisión: estos son los motivos de su valoración

Jugador español, que debutó con el Real Madrid en el 8-0 a Millonarios, sería refuerzo del Deportivo Pasto para la Liga BetPlay II-2026

Los retos de Néstor Lorenzo con la selección Colombia, luego de su renovación como director técnico: La “mentalidad ganadora”, la renovación y la relación con la prensa

Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda de hoy, 2 de agosto