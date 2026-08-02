Pacientes de la Nueva EPS en Cali ya no serán atendidos en el hospital Sagrada Familia por millonarias deudas: solo recibirán casos especiales

La Corte Suprema anuló las sanciones contra Salomé Henao y concluyó que los desacatos en Nueva EPS respondían a una falla estructural - crédito Nueva EPS

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Más malas noticias siguen recibiendo los pacientes afiliados a la Nueva EPS después de que otro hospital anunciara la suspensión de servicios debido a las millonarias deudas que acumula la promotora de salud.

A través de un comunicado, el hospital Sagrada Familia de la ciudad de Cali anunció que, a partir del 1 de agosto, dejó de recibir afiliados que requieran de atención de segundo nivel, lo que impacta directamente a pacientes que mantienen tratamientos y consultas de mayor estudio.

Según indicó el centro hospitalario en un comunicado, a partir de la fecha solo atenderán casos específicos, mientras que el resto de los usuarios deberán buscar alternativas con la EPS.

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El hospital comunicó que la causa principal es una deuda millonaria que la EPS mantiene con la institución, lo cual ha llevado a suspender dichos servicios ante la imposibilidad de sostener el correcto funcionamiento de la entidad.

El hospital Sagrada Familia dejó de recibir desde el 1 de agosto a afiliados de Nueva EPS que requieren atención de segundo nivel - crédito hospital Sagrada Familia

La medida, según el comunicado oficial, no afecta las consultas y servicios de primer nivel, que continúan con normalidad. Sin embargo, los procedimientos, exámenes y tratamientos que requieren mayor complejidad han quedado fuera del alcance en este hospital para los afiliados de la Nueva EPS.

“El Hospital Sagrada Familia informa a la comunidad Toresana que, a partir del 1ero de Agosto de 2026, se SUSPENDEN los servicios de segundo nivel para los usuarios de Nueva EPS, debido a situaciones administrativas relacionadas con la falta de pago por la EPS al Hospital”, señaló el hospital.

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En Colombia, la atención de segundo nivel hace referencia a un conjunto de servicios de salud que superan la complejidad del primer nivel, pero no alcanzan la alta especialización del tercer nivel. Este tipo de atención está dirigido a pacientes que requieren manejo médico especializado, pero cuyos casos no son tan complejos como para necesitar un hospital de alta tecnología.

Dentro del segundo nivel se encuentran las consultas con médicos especialistas, como internistas, pediatras, ginecoobstetras y cirujanos generales. Además, los hospitales y clínicas de este nivel cuentan con infraestructura adecuada para realizar procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad y hospitalización básica.

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La situación actual del INC fue informada a las autoridades de control, mientras se programa una reunión clave con la interventoría de la Nueva EPS para buscar soluciones - crédito Colprensa

Muchos exámenes diagnósticos, como ecografías, radiografías avanzadas y algunas pruebas de laboratorio especializadas, también se ofrecen en este nivel. Los recursos disponibles permiten dar respuesta a situaciones clínicas que no pueden resolverse en el primer nivel, donde la atención la brindan médicos generales o personal de enfermería.

Qué deben hacer los pacientes de Nueva EPS en Cali

Las personas afiliadas a la Nueva EPS y que necesiten servicios de segundo nivel deberán contactar a la entidad para recibir orientación. La EPS tiene la responsabilidad de redirigir a los usuarios a otras IPS donde puedan continuar con sus tratamientos o recibir las atenciones necesarias.

El hospital Sagrada Familia recomendó que los afectados se comuniquen directamente con su EPS para conocer la red de prestadores habilitada. Así, podrán identificar nuevos centros donde continuar con su atención sin interrupciones graves.

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“Invitamos a los usuarios de Nueva EPS que requieran atención de segundo nivel a comunicarse con su EPS para recibir orientación sobre la red de prestación de servicios habilitada. Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso de continuar brindando una atención oportuna y de calidad dentro de nuestras competencias”, concluyó el centro hospitalario.

La crisis financiera de Nueva EPS elevó la deuda con la red hospitalaria de Cali a más de 1,5 billones de pesos, según la Secretaría de Salud - crédito Nueva EPS y Alcaldía de Cali

Entretanto, la crisis financiera de la Nueva EPS ha generado alarma en Cali y el Valle del Cauca, donde hospitales y clínicas alertan sobre la sostenibilidad de la atención médica. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cali, la deuda de esta EPS con la red hospitalaria de la ciudad supera los 1,5 billones de pesos, lo que pone en juego el acceso a servicios para cientos de miles de usuarios.

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Más del 44 % de la deuda total hospitalaria de Cali corresponde a la Nueva EPS, lo que afecta directamente la atención de aproximadamente 300 mil usuarios en la ciudad. Según el secretario de salud distrital, Germán Escobar, la cuenta pendiente con la red pública distrital es superior a 10 mil millones de pesos, mientras que la deuda con el resto de la red privada y pública alcanza los 1,3 billones de pesos.

El impacto no se limita a la capital del Valle. En todo el departamento, la deuda de la Nueva EPS con la red pública supera los 540 mil millones de pesos. El Hospital Universitario del Valle es el centro más afectado por la falta de recursos, situación que pone en entredicho la continuidad de los servicios en uno de los principales hospitales de la región.

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