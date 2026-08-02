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Codensa detalló en qué localidades de Bogotá hay más problemas con la cometas y las redes eléctricas: dio recomendaciones

Durante esta temporada se recomienda elegir espacios abiertos, evitar materiales metálicos y nunca intentar recuperar una cometa atrapada

Cometa multicolor y rota enredada en cables eléctricos sobre una calle mojada. Se observan edificios, un autobús TransMilenio, vehículos y personas con paraguas.
Durante agosto, cientos de cometas quedan atrapadas en cables eléctricos en Bogotá y Cundinamarca, generando riesgos de cortes de luz y accidentes eléctricos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con la llegada de agosto, los cielos de Bogotá y Cundinamarca se llenan de cometas de colores, una tradición que alegra a miles de familias y niños. Sin embargo, la emoción de ver volar estos artefactos convive con una preocupación creciente: el riesgo de que las cometas se enreden en las redes eléctricas, generando incidentes que pueden afectar a comunidades enteras.

Localidades y municipios con más incidentes de cometas enredadas

El análisis realizado por Enel Colombia a lo largo de los años ha permitido identificar las zonas donde se presentan más casos de cometas atrapadas en cables de energía. En el caso de Bogotá, hay cinco localidades que concentran la mayoría de los reportes: San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba. Estas áreas, caracterizadas en su mayoría por alta densidad poblacional y presencia de tendidos eléctricos aéreos, se han convertido en puntos críticos durante la temporada de vientos.

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En Cundinamarca, el fenómeno es especialmente frecuente en Cogua, Gachancipá, El Rosal, Soacha y Sibaté. Allí, los espacios abiertos suelen ser limitados, lo que lleva a muchas personas a elevar sus cometas cerca de infraestructuras eléctricas, aumentando el riesgo de accidentes y cortes del servicio.

Dos hombres con uniforme de trabajo y casco en una cesta elevadora manipulan una cometa grande enredada en un tendido de cables aéreos.
Las localidades de San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba encabezan los reportes de cometas enredadas en redes eléctricas cada temporada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué estas zonas presentan mayor riesgo

La concentración de incidentes en estas localidades y municipios responde a factores como la escasez de parques amplios y el crecimiento urbano sin suficiente planeación de zonas recreativas. Las familias, al no contar con áreas seguras y despejadas, optan por utilizar potreros, calles o tejados cercanos a la red eléctrica.

Durante agosto de 2025, Enel Colombia tuvo que retirar 350 objetos enredados en cables, la mayoría cometas, en Bogotá y Cundinamarca. Una gran parte de estos incidentes se registró justamente en las zonas antes mencionadas.

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Consecuencias y respuesta ante emergencias

Cada cometa atrapada en la red eléctrica representa un riesgo para la vida y la seguridad de las personas. El contacto directo con los cables puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Además, estos incidentes provocan cortocircuitos, incendios y la suspensión del servicio eléctrico en barrios enteros.

Un gran parque verde con muchas personas volando cometas de colores; al fondo se ven edificios de una ciudad y montañas bajo un cielo nublado.
Enel Colombia recomienda volar cometas solo en espacios alejados de cables para evitar emergencias y proteger la seguridad de la comunidad - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para enfrentar esta problemática, Enel Colombia ha fortalecido su plan de mitigación durante la temporada de cometas. La empresa mantiene 58 cuadrillas especializadas distribuidas estratégicamente en las zonas identificadas como de mayor riesgo. Su tarea es actuar de manera rápida ante cualquier emergencia, retirando las cometas y otros objetos de manera segura.

Entre 2024 y 2026, se instalaron 2.896 separadores preventivos en puntos críticos de la red. De esos, 420 fueron incorporados específicamente para la actual temporada de vientos. Estos dispositivos ayudan a mantener la separación entre cables de media tensión, reduciendo la probabilidad de cortes por contacto con cometas.

Medidas para reducir accidentes en las zonas afectadas

La recomendación de los expertos es clara: evitar absolutamente elevar cometas en barrios o municipios donde la presencia de cables eléctricos es constante. En su lugar, se debe buscar parques, zonas despejadas y espacios habilitados por la Alcaldía para esta actividad.

Calle de barrio al anochecer con personas en balcones y en la calle usando velas. Un camión de servicio y una cometa colorida enredada en los cables.
La temporada de vientos obliga a cuadrillas especializadas a trabajar en la remoción segura de cometas atrapadas en la infraestructura eléctrica - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la cometa queda enredada en un cable, lo correcto es soltar el hilo y no intentar recuperarla con ningún tipo de herramienta. La intervención debe quedar siempre en manos del personal especializado de Enel Colombia, a quien se puede contactar a través de la línea de emergencias 115, redes sociales o números de atención al cliente.

La compañía refuerza cada año su campaña educativa en los sectores con mayor incidencia, llevando charlas y recomendaciones a escuelas, juntas de acción comunal y eventos barriales. Insisten en el uso de cometas livianas, de tamaño pequeño para evitar que quedan en las infraestructuras, sin partes metálicas ya que además pueden atraer rayos si se presenta lluvia o nubosidad, y en la importancia de la supervisión adulta constante.

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