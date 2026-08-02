El feminismo en la música latinoamericana: de dónde viene y para dónde va

Andrea Echeverri, Julieta Venegas, Shakira, Frida Kahlo y otras artistas latinoamericanas, vestidas con atuendos variados, interpretan música en un paisaje vibrante con un sol radiante, un río y notas musicales flotando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Eres Mentirosa fue una de las canciones que definió el auge de la música tropical (y de la cumbia en particular) en América Latina. Originalmente compuesta y publicada por la agrupación Los Mirlos, pioneros de la cumbia amazónica en Perú, en Colombia alcanzó reconocimiento gracias a la versión que hizo Pastor López. En su letra describe a una mujer atractiva pero calculadora que manipula los sentimientos ajenos.

Hace unos meses Los Mirlos publicaron The World Meets Los Mirlos, un LP de colaboraciones con artistas de todo el continente, incluída Li Saumet de Bomba Estéreo que fue elegida para reversionar la pista que para la ocasión se rebautizó Eres Mentiroso. Esa decisión vino acompañada de un cambio total en su sentido, y le bastó una improvisación vocal a Saumet para lograrlo.

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“Me vienes a decir que yo soy una mentirosa. Es que se ve mal ser una mujer poderosa. ¿Quieres que te diga cómo son las cosas? Yo no soy una princesa, llévate tu carroza”, canta la colombiana con ese identificativo tono suyo entre rapeo y canto cumbiero.

- crédito Los Mirlos YouTube

Ese gesto es uno de los ejemplos de cómo la evolución del discurso femenino y feminista en la música latinoamericana llegó al punto de la resignificación de la tradición musical de la región, especialmente en lo referido al arraigo machista que perduró en un porcentaje considerable de las canciones del siglo XX.

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Este proceso vino de la mano con los cambios socioculturales de los siglos XX y XXI, incluidas las distitnas olas del feminismo. Por eso al abordar esa historia no se limita a señalar el hecho de que las mujeres buscaran y concretaran una mayor presencia en la industria musical, sino de comprender cómo en determinados puntos el discurso femenino reivindicaba cosas diferentes cada vez, y se empoderaba asumiendo ciertos roles en determinados contextos y situaciones.

Ganándose un lugar en la mesa

Si la primera mitad del siglo XX se definió en el tránsito entre las mujeres como musas de las canciones de hombres a las mujeres que demostraban capacidad para cantar —véase Chavela Vargas o Matilde Díaz en la orquesta de Lucho Bermúdez— pero también para componer —caso de Violeta Parra, Mercedes Sosa o Totó La Momposina—, en la segunda mitad la visión de un pop latino dio paso a las primeras perspectivas femeninas sobre el amor y el romance, pero también a visiones más personales y atrevidas sobre lo que significaba ser mujer.

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Andrea Echeverri de Aterciopelados, fue una de las responsables de marcar la transición hacia propuestas musicales femeninas más arriesgadas y confrontativas desde los años 90 - crédito Carlos Ortega/EFE

En el primer sentido, figuras como Amanda Miguel, Ana Gabriel, Rocío Durcal o Daniela Romo dieron pasos fundamentales desde la balada o los géneros más populares durante los 80. En el segundo, el pop más irreverente de Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Paulina Rubio y Shakira, pero sobre todo el auge del rock en español como Julieta Venegas —desde sus días en Tijuana No!—, Andrea Echeverri de Aterciopelados o Ely Guerra inauguraron en los 90 un modo de abordar la feminidad más compleja, abordando temas como la maternidad, la sexualidad, el aborto o la posibilidad de no seguir las reglas o estándares de buen comportamiento marcadas por una sociedad machista durante siglos.

“Yo creo que antes era revolucionario y profético. Y ahora vigente”, comentó Andrea Echeverri de Aterciopelados a Infobae Colombia, sobre el acto de escribir canciones siguiendo ese tipo de premisa.

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La sexualidad como bandera

Con la llegada del nuevo milenio, el auge del reguetón y las discusiones alrededor de su contenido machista y sexualizador, una nueva generación se apropió de ese sonido y esa expresividad para empoderar a las mujeres desde una sexualidad más explícita y desafiante.

Con Ivy Queen marcando la pauta, en los años posteriores surgieron nombres como Karol G, Young Miko, Natti Natasha, Tokischa o Nesi. Incluso las múltiples identidades de la feminidad representadas por Villano Antillano o Arca comenzaron a jugar un rol importante en los últimos años.

Nesi cantó en Yo Perreo Sola de Bad Bunny, uno de los mayores éxitos de 2020 y que formó parte del aclamado álbum del puertorriqueño YHLQMDLG.

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Antes del estribillo que se tomó las discotecas de todo el continente, la cantante dejó claro que ante todo la idea dar un mensaje de empoderamiento y, sobre todo, de autodeterminación femenina, con la sexualidad como el motor principal. “Ante’ tú me pichaba’, ahora yo picheo. Antes tú no quería’, ahora yo no quiero”, canta la puertorriqueña.

La cantante puertorriqueña puso su voz en el éxito de 2020 de Bad Bunny - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Ese quiebre en el discurso femenino tiene sus detractores incluso dentro del feminismo. Una de las más vocales al respecto es Andrea Echeverri. “A mí se me acercan muchos pelados en la calle, porque yo creo que encuentran eso, como ese mensaje también de quererse a uno mismo. Nos están convenciendo de que no nos queramos y que necesitamos comprar esta cantidad de cosas y hacer esta cantidad de cosas para encajar. Y nosotros les estamos diciendo que hay que más bien congraciarse con uno mismo, sacar lo más bonito de uno, pero sobre todo aceptarse y quererse. Las chicas estamos en una carrera superficial muy loca”, señaló.

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En un punto intermedio podría ubicarse la mirada de Betzabeth, colombia radicada en Miami que recientemente fue acto de apertura de Blessd en Estados Unidos. Y es que, si bien reconoció la importancia de poder expresarse libremente, igualmente señaló que eso no liberó a las mujeres del escrutinio sobre ellas.

La cantante señaló que a pesar de los cambios producto del Me Too, todavía hay camino por recorrer ante los juicios de valor que prevalecen en la sociedad - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

“Las mujeres tenemos mucha más libertad. Podemos contar nuestras propias historias, maquillarnos como queremos, vestirnos como queremos. Pero también es verdad que estamos más expuestas y la gente piensa que puede opinar sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo. Entonces, lo importante es no perder la esencia en ese camino”, comentó.

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El feminismo más visceral

Como contrapartida a las maneras del urbano, una generación de cantautoras se mostraron como la continuación del discurso impulsado en los 90, pero ahora de un modo más directo y abordando temas hasta entonces tabú. Figuras como Ana Tijoux, Mon Laferte, Vivir Quintana, Lido Pimienta, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, Javiera Mena, o Francisca Valenzuela, se transformaron en abanderadas de ese tipo de posibilidades.

“Yo he visto en los repertorios de las mujeres cada vez más libertad para tratar temas que antes no se trataban”, reflexionó la comunicadora y gestora cultural Renata Rincón en diálogo con Infobae Colombia. “Se hablaba de la belleza de la vida y de la maternidad, pero no se hablaba desde un lugar combativo, no se hablaba de temas del cuerpo, desde las mujeres cantando”.

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En esa línea se expresó igualmente la cantante colombiana Ysa C, figura en ascenso en la música colombiana gracias a su híbrido entre reguetón, afrobeats y ritmos del Pacífico colombiano que ya la llevó a ser apertura en varios conciertos de Camilo.

“Antes incluso yo me sentía un poco menos libre de poder tener ciertas conversaciones, pero creo que se ha abierto ese espacio a tener esas conversaciones. A saber que nosotras también podemos poner límites, a saber decir que nos gusta de esta manera y no de esta, saber cuál es nuestra identidad (...) eso hace parte del proceso”, manifestó la caleña para Infobae Colombia.

Uno de los aspectos más reveladores de ese cambio de paradigma lo señaló Renata Rincón, al notar que hubo en el último tiempo canciones y álbumes que abordaban la maternidad de manera más recurrente. “Una de las rupturas más grandes fue cuando las mismas artistas me decían que si fueran ellas hombres, yo les haría las mismas preguntas sobre la maternidad, por ejemplo, que a los hombres no se les preguntaba sobre la paternidad”, explicó.

Un ejemplo notable de esto lo dio Acróstico de Shakira. En un disco dedicado enteramente a los sentimientos de la ruptura de la barranquillera con Gerard Piqué y que dejó la recordada sesión con Bizarrap como el arquetipo de “tiradera” femenina, esa canción se centró en el amor de madre y en cómo estaba dispuesta a protegerlos a toda costa.

“Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites, estoy. Viniste a completar lo que soy” canta Shakira allí.

Shakira, Milan y Sasha colaboraron en el tema Acróstico - Shakira/YouTube

Otra perspectiva de la maternidad —y en particular del postparto— lo aportó Francisca Valenzuela recientemente con el estreno de su LP MALDITA, inspirado en sus propias experiencias con la depresión postparto. “Maldigo el día en que nací, Maldigo el día en que parí, Maldigo mi juventud, Eterna ineptitud”, dice la letra que da título a esta producción.

Valenzuela, que celebrará el Ruidosa Fest en octubre próximo con un cartel netamente femenino y nombres como Tokischa o Ana Tijoux, también demostró a lo largo de su carrera la capacidad de crear un lenguaje propio alrededor del despecho. Su canción Rompecorazones de 2024 es un ejemplo de los más notables. “Yo fui tu amiga, fui tu confidente. Fui tu porrista, fui tu fan. Y me clavaste tu puñal”, reza parte de su letra.

“Siento que cada mujer está como en su curva de desarrollo, de aprendizaje y su momento de la vida en el que se hace unas preguntas y que ahora puede responder esas preguntas con total libertad en sus letras, cosa que antes no se hacía por X, Y, Z razón. Ahora todas cuentan sus procesos a lo largo de la vida de una forma más tranquila y natural de lo que antes se expresaban”, concluyó Rincón.

Manuela Ocampo es hija de Teto Ocampo, el recordado instrumentista y colaborador de Carlos Vives en los años 90. En los últimos años ha desarrollado una carrera musical y en diálogo con Infobae Colombia no tuvo problemas en reconocer los avances en las posibilidades de expresarse desde el feminismo, pero dejó claro que todavía queda camino por recorrer y realizó énfasis en lo que falta por ver.

“Hay una amplia gama de personalidades y de voces en las mujeres, y sí hay una apertura, pero sí queda bastante camino como para entender, qué es lo que nos quieren decir estas voces realmente”, señaló.

¿Y el futuro?

La puertorriqueña señaló que el siguiente paso podría estar en que las mujeres tomen las riendas de la industria musical - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Para las figuras vigentes o en pleno ascenso en el panorama musical consultadas por Infobae Colombia, todo apunta a que los siguientes pasos en las luchas del feminismo tienen dos frentes claros.

Uno se relaciona con la consolidación del peso de la mujer en la industria musical. Un informe de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California publicado en 2025 apuntó que el 39,4% de los puestos ejecutivos generales en los grande sellos discográficos están ocupados por mujeres. No obstante, también apuntó que “Las mujeres ocupan menos del 20% de los cargos de liderazgo y aún rara vez forman parte de los equipos de liderazgo sénior en las principales compañías”.

Tanto Ysa C como Nesi abordaron la discusión en ese sentido, y la puertorriqueña hasta lanzó su particular pronóstico: “Vas a ver muchas mujeres firmando otros artistas, así como se ve con los hombres. Ya yo creo que vamos por ahí. Yo ya veo a Karol G firmando un nuevo talento, una Ivy Queen”, lanzó.

La caleña sugiere que las mujeres, más que luchas por un lugar en la industria, ahora deberían privilegiar que se sumen más mujeres a ese lugar - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

En el caso de Manuela Ocampo, su postura puso tierra de por medio con los ritmos de la industria y dejó entrever que los procesos creativos podrían ser parte de esa lucha femenina y feminista. “Ese ritmo de la industria se ha maximizado y lo que hace que no nos pensemos a nuestros propios ritmos. Sigue siendo bien patriarcal, eso de los ritmos acelerados, y de no comprender cómo hay procesos que toman tiempo y que además es importante dejar que las cosas fragüen y que se transformen en su proceso, que podamos ver realmente nuestro alrededor y que eso nos atraviese y que podamos hacer un ejercicio real de comunicar con nuestras voces, unos contextos en los que vivimos y que es necesario que atendamos”, explicó.

En el caso de Betzabeth, hizo especial énfasis en cómo los artistas deberían incorporar la salud mental como un tema a seguir. “Hoy en día estamos más expuestas, todo pasa más rápido. Entonces, es importante que sepamos quiénes somos y no solamente llegar al éxito, sino no perdernos en ese proceso”, manifestó.

La cantante colombiana radicada en Miami apuntó a que el discurso alrededor de la salud mental podría ser el próximo tema en la agenda - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

En un lugar intermedio se ubicó la postura de Renata Rincón. “Yo creo que la siguiente gran conversación es cómo hacemos de esta industria un lugar más auténtico y amigable y realista para las mujeres y para todos los artistas. La conversación va hacia el ser mujer en la industria”, señaló.