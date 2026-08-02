Los retos de Néstor Lorenzo con la selección Colombia, luego de su renovación como director técnico: La “mentalidad ganadora”, la renovación y la relación con la prensa

Néstor Lorenzo está bajo el reto de darle el segundo título en la historia a la selección Colombia absoluta. La renovación del plantel y aprovechar el proceso de las divisiones inferiores también aparecen como prioridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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En medio de críticas por el rendimiento de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente en el partido contra Suiza en los octavos de final en donde cayó eliminada tras la tanda de penaltis, la Federación Colombiana de Fútbol firmó la renovación de Néstor Lorenzo como entrenador, por los próximos cuatro años, hasta 2030.

En Infobae Colombia consultamos a Néstor Rodríguez, entrenador colombiano con licencia UEFA Pro otorgada por la Real Federación Española de Fútbol, y que ha sido director técnico de Cortuluá, Bogotá FC y Vendsyssel FF de Dinamarca. Además, fue formador del Getafe CF de España y Shenzhen FC de China.

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Juan Guillermo Cuadrado, tercer jugador en la historia de la selección Colombia con mayor cantidad de partidos jugados (116) y en el top 15 de máximos goleadores, respondió a Infobae Colombia la pregunta de cuál será el reto más importante de Néstor Lorenzo ahora que se anunció su continuidad en el cargo

“Mentalidad ganadora”, el reto de adaptar el nuevo discurso de la Federación Colombiana de Fútbol

Néstor Lorenzo llevó a Colombia a su tercera final de Copa América, la primera después de 23 años - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Néstor Rodríguez se refirió a la idea de establecer una “mentalidad ganadora”, que ha sido proclamada por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jeserún. El entrenador puso como ejemplo a la vigente campeona del mundo que cambió su mentalidad hace cerca de medio siglo y haciéndola extensiva a las selecciones juveniles:

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“Nada es imposible con mucho trabajo, planificación y una estructura sólida desde la base. Pasaron 44 años para que España volviera a ganar una Eurocopa y desde allí se ha convertido en una de las selecciones más ganadoras en Europa y el mundo, no solo por los títulos, sino, por su idea establecida. Cambiaron una idea que traían de años anteriores a la que hoy los ha llevado a ganar, realizando un trabajo en conjunto desde la selección sub 15, hasta la absoluta, todas las selecciones trabajan con un modelo claro, hasta las femeninas.

El director técnico destacó que el camino para llegar a los títulos en la Federación Colombiana de Fútbol no es fácil por la calidad de los equipos sudamericanos, pero que hay que aprovechar el momento individual de los jugadores, siendo campeones en las ligas locales, para que lleguen los éxitos en la selección:

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“Fácil no es, eso seguro, porque tenemos al frente selecciones muy competitivas y campeones del mundo como Brasil, Argentina, Uruguay y otras selecciones con ganas de triunfo y con un gran trabajo hecho. Pero es evidente que nosotros tenemos un gran proceso, jugadores de gran rendimiento en sus clubes y trabajo hecho durante los últimos años, sumándole a esto la generación de jugadores que vienen desde la sub-20 y sub-17 para complementar con los que ya están en la selección absoluta y algunos que no estuvieron en el mundial”.

El reto de pasar de ganar los amistosos al éxito en los partidos de competencias oficiales

La selección Colombia volverá a reunirse para la fecha FIFA de septiembre/octubre, en donde tiene como rival confirmado a México - crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters

Una de las críticas que se le ha realizado al proceso de Néstor Lorenzo es su alto rendimiento en los partidos amistosos, pero flojos resultados en los torneos oficiales. Durante sus primeros cuatro años disputó 22 partidos amistosos en donde ganó 17 encuentros, empató tres y solo perdió dos. Mientras que en torneos (Eliminatorias, Copa América y Mundial) fueron 29 partidos en donde ganó 14, empató 10 y perdió 5.

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Para Néstor Rodríguez, en los amistosos debe dejarse de convocar a jugadores los cuales no van a tener minutos y seleccionar a aquellos que Lorenzo considera que se pueden adaptar a su idea: “Estos partidos amistosos sirven para mucho, pero principalmente deben ser para seleccionar futbolistas que encajen en la idea que se quiere aplicar, no se deberían convocar jugadores que no vayan a tener minutos en este tipo de partidos”.

La Copa América, el reto más cercano de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

El tercer jugador con más partidos jugados en la selección Colombia le dio una importancia especial a la Copa América 2028 -crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Juan Guillermo Cuadrado con la selección Colombia jugó 21 partidos de la Copa América, conformando las nóminas que fueron terceras de América en la Copa América Centenario y la Copa América 2021. El volante respondió a Infobae Colombia que el título de la Copa América 2028 debe ser el principal reto para Lorenzo, que deberá aprovechar el tiempo de trabajo hasta la próxima cita:

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“No, yo creo que uno de los mayores retos puede ser la Copa América que se viene y que está muy cerca, porque pues obviamente el pueblo colombiano está como pidiendo resultados o que la selección llegue mucho más lejos de lo que fue ahorita como el Mundial. Pero yo creo que el profe está preparado obviamente para eso. Es un técnico con mucha experiencia y yo creo que todo este tiempo le va a servir para ajustar todo lo que tenga que ajustar para que la selección, obviamente, pueda seguir encantando”.

La final de la Copa América USA 2024 la perdió en el tiempo extra, 1-0, contra Argentina - crédito Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

Para Rodríguez, se debe trabajar sobre lo construido que llevó a Colombia a la final de la Copa América USA 2024 y no se le puede volver en contra a Néstor Lorenzo por la presión de alcanzar la misma instancia. Los títulos a nivel de clubes y la pasión que expresan los jugadores por representar a la selección deberían ser aliados del cuerpo técnico.

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“Es un punto alto, pero nos sirve para que la mentalidad que utilizan nuestros jugadores en sus clubes sea aplicada en la selección y así poder ganar otro título más. Muchos de ellos saben lo que es ganar títulos en los clubes, pero representar a todo un país es diferente y si el sentimiento es como se ve cada que cantamos el himno nacional, pues ese sentimiento debe de estar en cada minuto de juego en la competición que afrontemos; así que el haber sido finalistas no debe ser presión para ellos afrontar la próxima copa America, debe ser el gran objetivo, sin necesidad de catalogarnos candidatos, realizar un trabajo en silencio, con seriedad, disciplina y madurez para que se construya desde el primer entrenamiento en la preparación que empieza desde septiembre de este año un grupo solido.”

El reto de renovar el plantel: James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en la mira

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero siguen sin equipo después del Mundial 2026 y con las pretemporadas en curso en las ligas más importantes del mundo - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Analistas han asegurado que uno de los “pecados” de Néstor Lorenzo es darle lugar en la selección Colombia a jugadores con mal presente e incluso sin muchos minutos de juego como James Rodríguez, Kevin Castaño o Juan Fernando Quintero.

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Néstor Rodríguez, con el conocimiento de entrenar por varios años en el fútbol español, resaltó cómo los jugadores de esta selección trabajan con el fin común, poniendo por encima la idea de juego y priorizando el trabajo en equipo. Para el entrenador es importante que los que lleguen en las convocatorias venideras tengan como factor común este rendimiento colectivo:

“Discúlpame que sea tan insistente con España, pero he visto algunos procesos de ellos, la convocatoria de la ultima selección española fue basada en eso, en jugadores que iban a aplicar lo que su seleccionador quería, lo que su seleccionador pedia, que tenían claro lo que trae el fútbol actual, que se iban a esforzar y sacrificar como ¡equipo!, de esa forma ganaron el mundial, trabajando en equipo, con su idea, con su modelo, con mucho esfuerzo y virtudes individuales enfocadas en la inteligencia colectiva. La selección de los jugadores para la Copa América debe estar basada en ese esfuerzo y rendimiento colectivo que necesita el cuerpo técnico y en las necesidades y características que el fútbol actual trae”.

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El reto del empalme entre la selección Colombia absoluta y la selección Colombia campeona del Sudamericano sub-17

-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútboi

Colombia tiene la fortuna de ser la vigente campeona del Sudamericano sub-17 de la Conmebol. Esta base puede ser bien aprovechada en la selección absoluta, pero debe tenerse en cuenta el rendimiento de los jugadores campeones en sus clubes y si son figuras, llamarlos sin importar la edad, según explicó Néstor Rodríguez.

“Ya se empezó por algo importante y es que el profe Fredy Hurtado estuvo cerca de la selección absoluta, eso ha sido un gran paso para esa categoría sub-17. El otro paso importante es el paso de Samuel Martínez a un club como el Liverpool; esto es importante para lo que se busca con este tipo de jugadores a esta edad. Yo pienso que si uno de ellos destaca en sus clubes, debería ser llamado, pero lo mismo que pasa con los mayores debe pasar con ellos: deben tener minutos y destacar en los clubes para que los llamen a la selección de mayores. La edad no debe ser un impedimento para ser convocado, si es figura en el club, deben llamarlos, al menos en estas convocatorias de partidos amistosos”.