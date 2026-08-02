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Juez envió a prisión a presuntos implicados del asesinato de Camila Potosí y su bebé: Fiscalía los acusa de orquestar el crimen

Los cinco detenidos deberán enfrentar el proceso legal en un centro carcelario, después de que el ente acusador demostrara pruebas suficientes en su contra por los presuntos delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada

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Un juez de control de garantías ordenó la reclusión de cinco acusados por el asesinato de una mujer embarazada en Cali - créditos Mecal y red social Facebook
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Un juez de control de garantías ordenó durante el fin de semana la reclusión de Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, señalados por las autoridades como presuntos responsables del asesinato de Camila Potosí y su bebé prematura en Cali el 16 de julio.

El expediente judicial armado por la Fiscalía General de la Nación sostiene que los acusados habrían orquestado un plan para atraer a la víctima hasta una vivienda en el sector de Alto de Polvorines. En ese lugar, la mujer fue atacada con un arma cortopunzante en repetidas ocasiones, con el objetivo de extraerle a la bebé que gestaba.

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Las pruebas recabadas sugieren que existió un presunto acuerdo previo entre los implicados para ejecutar el crimen. Según la investigación, la víctima fue engañada y llevada bajo falsas promesas hasta el inmueble donde posteriormente perdió la vida.

Los implicados enfrentan cargos por feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, todos ellos en su modalidad agravada. Además, la Fiscalía les imputó el delito de alteración de elemento material probatorio en relación con los hechos.

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La investigación judicial sostiene que los acusados atrajeron a la víctima hasta una vivienda del sector Alto de Polvorines en Cali - crédito Mecal

Durante la audiencia, los procesados rechazaron los cargos en su contra. Sin embargo, las autoridades judiciales determinaron que su detención preventiva debía cumplirse en un centro carcelario, dada la gravedad del caso y la necesidad de proteger el proceso investigativo.

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Estas personas fueron imputadas, de acuerdo con su participación individual, por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; así como alteración de elemento material probatorio. Los procesados no aceptaron cargos”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Entretanto, con el paso de las horas se siguen conociendo nuevos detalles detrás del crimen de la joven y pequeña aún no nacida que, tras el crimen, fue extraída del cuerpo de su madre y luego abandonada sin signos vitales.

Entre los datos más escalofriantes se encuentra la suma ofrecida para cometer el asesinato de María Camila Potosí. Según la Fiscalía General de la Nación, la presunta autora intelectual, Yulieth Cecilia Angulo, habría prometido cuatro millones de pesos a quienes colaboraron en el crimen.

- crédito Mecal
La Fiscalía General de la Nación solicitó la medida de aseguramiento contra Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga - crédito Mecal

El avance de la investigación permitió reconstruir la estructura interna del grupo implicado en el asesinato. Yulieth Angulo habría actuado como coordinadora, contactando a Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan José Narváez y Edwin García para concretar el acto criminal. La Fiscalía sostiene que cada uno asumió funciones específicas, desde el engaño inicial hasta la disposición final de los cuerpos.

La acusación formal detalla que Yulieth Angulo fue quien trasladó a la víctima al inmueble donde se perpetraría el crimen. Según Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Angulo convenció a María Camila Potosí de acompañarla a una pañalera en Alto de Polvorines. Una vez allí, Nitzon Mondragón habría abordado a la joven de manera violenta y la atacó con un arma cortopunzante.

El ataque terminó con la práctica de una cesárea no autorizada en la vivienda, donde le extrajeron a la bebé, identificada como Alahia. La investigación atribuye a Juan José Narváez la tarea de conducir el vehículo que transportó los cuerpos hasta la ribera del río Meléndez, donde finalmente los abandonaron. Edwin García se habría encargado de vigilar el lugar durante la operación, mientras que Kevin López habría coordinado la logística, asegurando que el pago prometido se ejecutara.

La mujer estaba esperando un bebé y tenia ocho meses de gestación - crédito TuBarco/Facebook | red social Facebook
La mujer estaba esperando un bebé y tenia ocho meses de gestación - crédito TuBarco/Facebook | red social Facebook

Uno de los elementos más llamativos del caso es que el ofrecimiento de cuatro millones de pesos fue la motivación económica que, según los fiscales, unió a los procesados en la ejecución del crimen.

Las autoridades judiciales imputaron a cada uno de los implicados cargos como alteración de elemento material probatorio, feminicidio, desaparición forzada agravada y secuestro simple agravado. Todos los procesados deberán responder individualmente por su nivel de participación.

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