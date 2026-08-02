Gustavo Petro desató debate sobre su seguridad tras advertencia de Beto Coral: “Le pido que lo tome muy enserio”

Beto Coral recomendó a Gustavo Petro salir de Colombia ante escenarios de peligro tras dejar la presidencia - crédito Iván Valencia/AP - Suministrada a Infobae Colombia

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El presidente saliente Gustavo Petro compartió a través de su cuenta oficial en X, un mensaje recibido por Beto Coral, hijo de un expolicía colombiano conocido por su persecución a Pablo Escobar y por haber enfrentado procesos judiciales en el extranjero, tras ser capturado por agentes federales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y posteriormente ser deportado a Colombia el 16 de julio de 2026.

El texto, difundido este domingo 2 de agosto, contiene una advertencia sobre supuestos riesgos inminentes para la integridad del mandatario y una petición directa para que abandone el país antes de que se posesione el presidente electo Abelardo de la Espriella.

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En la publicación, Petro transcribió el mensaje de Coral: “Señor Presidente, en nombre de la mamá de mi hijo, de mi hijo Juan Manuel, de Logan, mi perro, y en el mío propio, queremos darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros”.

Coral resaltó su intención de transmitir un agradecimiento personal por el apoyo recibido, pero rápidamente abordó inquietudes relacionadas con la seguridad del jefe de Estado.

Beto Coral advirtió a Gustavo Petro sobre amenazas y le pidió abandonar el país antes del 6 de agosto de 2026 - crédito @petrogustavo/X

El mensaje señaló: “Estoy convencido de que van a ir por usted. En la audiencia de fianza de mi caso, un abogado del Departamento de Estado afirmó que yo era un agente de su gobierno. Durante esa audiencia lo mencionó a usted en siete ocasiones, presentándolo como un enemigo de los Estados Unidos y vinculándolo con supuestas actividades de espionaje u otras acusaciones que, según ellos, se han venido construyendo”.

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Coral sostuvo que, pese a estos señalamientos, no se logró formular una acusación formal en su contra y atribuyó su salida de Estados Unidos a la intervención del presidente Petro.

El texto advirtió sobre la existencia de amenazas provenientes de actores judiciales y no judiciales. Coral afirmó: “Estoy completamente seguro de que este señor mafioso De la Espriella (presidente electo de Colombia) facilitará todos los mecanismos, judiciales y no judiciales, para intentar someter su libertad, su dignidad e incluso poner en riesgo su vida”.

En este contexto, solicitó a Petro que evite exponerse y priorice su protección: “Por favor, no sea un héroe. Le pido que salga del país antes del 6 de agosto. Lo necesitamos con vida y con dignidad para recuperar el país”.

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El mensaje de Beto Coral a Petro subrayó la persistencia de tensiones entre sectores políticos y la percepción de amenazas en el entorno del mandatario saliente, en un momento de alta sensibilidad institucional en Colombia.

Gustavo Petro recibió petición de exilio temporal por supuestas amenazas judiciales y personales - crédito Joel González/Presidencia de la República

Beto Coral denunció detención ordenada por memorando atribuido a Marco Rubio y la vinculó a su apoyo a Gustavo Petro

El activista político Beto Coral exhibió durante una entrevista en Canal Red TV un documento que atribuyó al secretario de Estado Marco Rubio, asegurando que ese memorando motivó su detención sin presentar cargos formales ni faltas específicas.

Coral sostuvo que la medida respondió a su respaldo público a Gustavo Petro y a una denuncia penal presentada ante la Corte del Distrito Sur de la Florida contra el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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En sus declaraciones, Coral subrayó: “No menciona ningún, ningún delito, ninguna contravención, ninguna falta, nada en contra mía”, y calificó la orden como un “mandato del señor Marco Rubio”.

El activista planteó que la acción coercitiva tuvo motivaciones políticas, enmarcadas en su actividad judicial y de opinión vinculada con Colombia.

Coral precisó que el documento lo señaló por “haber apoyado a Iván Cepeda” y por la denuncia presentada contra Abelardo de la Espriella, insistiendo en que su detención se produjo “simplemente” por esas causas.

El activista político Beto Coral exhibió un memorando que atribuye al secretario de Estado Marco Rubio y sostuvo que ese documento ordenó su detención sin describir delito o falta - crédito @Betocoralg/X

Durante la transmisión, Coral afirmó que el abogado “delinquió en el sur de la Florida” y, en sus redes, utilizó términos como “alias Papucho” y “mafioso” para referirse a De la Espriella. Agradeció a Canal Red TV “por la invitación en Europa donde vamos a elevar la voz en contra del mafioso”.

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En el video que difundió en X, Coral enfatizó: “Este es el memorando del señor @marcorubio, quien ordenó mi detención y tortura. No contiene una sola acusación” y agregó que el texto mencionó “cinco veces” al presidente colombiano, lo que interpretó como un intento de criminalizar su vínculo con Petro.

Al ser consultado sobre su ingreso a Estados Unidos, Coral respondió que estaba “todo en orden”. Además, destacó que no existe “en ninguna legislación del mundo ni en tratado internacional alguno, ni en la Constitución de los Estados Unidos” una norma que impida a un solicitante de asilo expresar opiniones sobre su país.

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Coral definió el episodio como “el símbolo de la vergüenza y del fascismo a nivel mundial” y concluyó: “Las ideas no se encarcelan”.