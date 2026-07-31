Ministro de Trabajo rechazó la polémica oferta laboral sin salario que hizo cofundador de Rappi: “No normalicemos la conchudez”

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, rechazó la propuesta y pidió no naturalizar convocatorias que ofrecen trabajo gratuito - Composición fotográfica: @MintrabajoCol / X, Andrés Bilbao LinkedIn

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La publicación de Andrés Bilbao, cofundador de Rappi y de la firma de inversiones 30X, generó una fuerte polémica en redes sociales tras ofrecer una vacante para producción de contenido audiovisual sin remuneración.

Bilbao compartió la convocatoria en su perfil de LinkedIn, en el que buscaba a un estudiante, practicante o profesional del campo audiovisual interesado en involucrarse en el funcionamiento interno de su empresa y colaborar con la creación de contenido para sus redes.

En el mensaje, Bilbao destacaba: “Busco alguien con hambre de aprender y ganas de crecer a lo bestia. Si sos estudiante, practicante o querés intentarlo, leé esto (sic)”.

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Añadió que el puesto consistía en acompañar la producción audiovisual en 30X, pero advirtió: “Ojo, esto no es pago”. Además, afirmó que el puesto se dirigía a quienes “están arrancando” y valoran la experiencia más que el dinero, pese a que la empresa y el propio Bilbao gozan de reconocimiento en el sector.

La publicación de Andrés Bilbao en LinkedIn desató una polémica en redes sociales por ofrecer una vacante de producción audiovisual sin remuneración - crédito Andrés Bilbao / LinkedIn

La publicación, eliminada horas más tarde por la reacción adversa, fue interpretada por algunos usuarios como una oportunidad para sumar experiencia profesional, mientras que otros la señalaron como un ejemplo de prácticas que promueven la precarización laboral y la falta de reconocimiento económico por el trabajo.

Sanguino pidió no naturalizar prácticas abusivas

La respuesta del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no tardó en llegar. Desde su cuenta de X, el funcionario rechazó la propuesta de Bilbao y pidió evitar la normalización de este tipo de convocatorias. Según el ministro, no se debe aceptar que empresarios busquen aprovecharse de quienes buscan una oportunidad laboral.

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En su declaración, Sanguino advirtió sobre la peligrosa narrativa del “emprendedurismo” que, en su opinión, intenta disfrazar la precariedad laboral como superación personal. “El señor Andrés Bilbao, quien hizo parte de Rappi, ahora pretende pagar con aprendizaje’ y ‘conocimiento”, expresó el funcionario, citando el caso como ejemplo de propuestas que “venden” la experiencia laboral gratuita como una ventaja.

Antonio Sanguino cuestionó la narrativa del emprendimiento que, según dijo, disfraza la precariedad laboral como superación personal- crédito @AntonioSanguino / X

El ministro también recordó antecedentes relacionados con el empresario, señalando: “Ya es conocido su video maltratando a repartidores de plataforma, trabajadores que, gracias a la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, tendrán por primera vez acceso a la seguridad social”.

Para Sanguino, resulta fundamental no permitir que figuras empresariales con alta visibilidad impongan estas prácticas en el discurso público: “No normalicemos la conchudez de los megarricos ni de los vendedores de cursos que prometen riqueza instantánea mientras pisotean a quienes sí trabajan (sic)”.

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Reacciones políticas y debate en redes sociales

Otras figuras políticas también expresaron su rechazo a la publicación de Bilbao. María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara e impulsora de la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, cuestionó el planteo del empresario.

Utilizando su cuenta de X, Carrascal escribió: “Andrés Bilbao, quien formó parte del equipo inicial de Rappi, publicó esta maravilla en LinkedIn. Parece un chiste, pero no lo es”.

Carrascal sostuvo que discursos como el de Bilbao buscan justificar la ausencia de pago a quienes aportan su trabajo bajo la retórica del emprendimiento. “Aquí, la ideología del emprendimiento sirve para edulcorar la precariedad laboral absoluta: trabajo gratuito presentado como oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Definitivamente, algunos millonarios lo quieren todo regalado”, afirmó la congresista en su mensaje.

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María Fernanda Carrascal sostuvo que el mensaje de Andrés Bilbao edulcora la precariedad laboral al presentar trabajo gratuito como oportunidad de aprendizaje - crédito @MafeCarrascal / X

Una discusión sobre el valor del trabajo y la experiencia

La polémica reavivó el debate sobre el equilibrio entre formación, aprendizaje y compensación económica en el mercado laboral colombiano. Mientras algunos usuarios en redes sociales defendieron la idea de que estas experiencias pueden enriquecer el portafolio profesional, otros insistieron en que el aprendizaje y la experiencia nunca deberían suplir la remuneración por el trabajo.

El caso de Bilbao y la reacción del ministro de Trabajo se produjeron en un contexto de discusión nacional sobre las condiciones laborales, impulsada por la reciente reforma laboral y la protección de practicantes, aprendices y trabajadores en formación.

La controversia evidenció el rechazo de numerosos profesionales y usuarios de redes sociales a la normalización de ofertas laborales sin sueldo, especialmente en el ámbito de las empresas tecnológicas y startups de alto perfil.

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Hasta el momento, Andrés Bilbao no ha respondido públicamente a las críticas surgidas tras la publicación de su convocatoria.