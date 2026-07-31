Kevin Castaño despertó el interés del Vasco da Gama: estos son los detalles

Kevin Castaño podría continuar su carrera en el fútbol brasileño si prosperan las negociaciones con Vasco da Gama - crédito @RiverPlate / X

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Kevin Castaño podría cambiar de equipo antes del cierre del mercado de fichajes. El mediocampista colombiano, que atraviesa un momento de nula continuidad en el River Plate del “Chacho” Coudet, despertó el interés de Vasco da Gama, club brasileño que ya inició conversaciones con el conjunto argentino para explorar un posible traspaso.

La posibilidad surgió luego de que el equipo de Río de Janeiro encontrara dificultades para concretar la incorporación de Santiago Sosa, actualmente en Racing. Ante ese panorama, la dirigencia decidió activar otras alternativas para reforzar el mediocampo y el nombre del volante antioqueño apareció entre las prioridades.

Vasco da Gama busca reforzar su mediocampo y analiza el fichaje de Kevin Castaño para lo que resta de la temporada - crédito Vasco da Gama

Según informó Globo Esporte, “Vasco ha iniciado negociaciones para fichar al centrocampista Kevin Castaño, procedente de River Plate. El colombiano de 25 años, que disputó el último Mundial, interesa al departamento de fútbol, que decidió buscar otra opción para el mediocampo ante la demora en la finalización del fichaje de Santiago Sosa”.

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Aunque el club brasileño mantiene abiertas las conversaciones por Sosa, el medio señala que la operación no avanza al ritmo esperado. Por esa razón, Vasco analiza otras opciones para fortalecer su plantilla de cara al segundo semestre de 2026.

El objetivo de la institución es incorporar nuevos jugadores lo antes posible para afrontar el Brasileirao, donde actualmente ocupa los puestos de descenso en la posición 18, además de la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana. Precisamente en el torneo continental, Vasco da Gama viene de eliminar a Independiente Medellín con un marcador global de 3-2, por lo que busca ampliar las alternativas de su plantel para afrontar la siguiente fase de la competencia.

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El antioqueño estuvo presente en la Copa del Mundo con Colombia y disputó 29 minutos (disputó 21 contra Portugal y 8 ante Uzbekistán). De concretarse la negociación, Castaño se encontraría con una importante presencia colombiana dentro del equipo. En la actualidad, el conjunto de Río de Janeiro cuenta con Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza. Además, hace algunas semanas también estuvo cerca de incorporar a Nelson Deossa del Real Betis, aunque esa posibilidad perdió fuerza en los últimos días.

El volante colombiano perdió protagonismo en River Plate y dejó de ser convocado por el equipo argentino -crédito Jacob Kupferman/AP Foto

Para el volante de la selección Colombia, un cambio de club aparece como una alternativa para recuperar protagonismo. Durante el primer semestre de 2026 apenas disputó siete partidos con River Plate y solo en tres oportunidades fue inicialista. El futbolista de 25 años llegó a Argentina con la promesa de ser un bastión en el mediocampo para River Plate, pero no fue así y las críticas de la hinchada no se hicieron esperar argumentando el valor de su traspaso y el poco rendimiento que mostró tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

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Desde que fue incorporado por River Plate en marzo de 2025, Kevin Castaño sumó 45 compromisos oficiales. En ese periodo acumuló 3.160 minutos de juego, registró dos asistencias, recibió 12 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión. Sin embargo, su protagonismo fue disminuyendo con el paso de los meses. La pérdida de continuidad lo sacó de las convocatorias del equipo y actualmente trabaja de manera diferenciada, un panorama que fortaleció las versiones sobre una posible salida durante el actual mercado de fichajes.

El colombiano disputó 45 partidos oficiales con River Plate desde su llegada al club en marzo de 2025 - crédito River Plate

Mientras River define el futuro del mediocampista, Vasco da Gama avanza en las gestiones para reforzar su nómina. El interés del conjunto brasileño podría abrirle a Kevin Castaño una nueva oportunidad para volver a tener continuidad y protagonismo en el fútbol sudamericano. De igual manera, semanas atrás, según informó Germán García Grova, fue ofrecido a dos clubes mexicanos, país donde vistió los colores del Cruz Azul antes de ser transferido al Krasnodar de Rusia.

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