Estos son los artistas confirmados para el ‘Conciertazo de Verano’ del 1 de agosto en el parque Simón Bolívar: entrada gratuita para todos

El Idrd confirmó que el Conciertazo de Verano tendrá entrada gratuita y una programación musical de 2:00 p. m. a 10:00 p. m., con apertura de puertas desde la 1:00 p. m. - crédito Idrd

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) confirmó que el sábado 1 de agosto, la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar será el escenario del esperado Conciertazo de Verano, uno de los eventos centrales del 29.º Festival de Verano de Bogotá.

La jornada, de acceso gratuito, reunirá en tarima a Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A, Jhon Onofre y artistas sorpresa, con una programación musical que irá de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. y apertura de puertas desde la 1:00 p. m.

El Idrd informó que la edición 2026 del festival, dedicada a celebrar la cultura, el deporte y la recreación, contará con más de 60 eventos y actividades gratuitas durante todo agosto, en parques, escenarios deportivos y espacios públicos de la capital. México es el país invitado de honor este año, lo que enriquece la agenda con espectáculos internacionales y una oferta artística de primer nivel.

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El Conciertazo de Verano integra el 29.º Festival de Verano y se realizará el 1 de agosto en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar - crédito Idartes

Artistas que participarán en el Conciertazo de Verano

La música será protagonista en la primera jornada del Festival de Verano, con un cartel que incluye a reconocidos exponentes de distintos géneros. Según el Idrd, el Conciertazo de Verano del 1 de agosto tendrá a los siguientes artistas:

Calibre 50: referentes mundiales de la música regional mexicana, conocidos por éxitos como A La Antigüita, Siempre Te Voy A Querer, Amor Del Bueno y Simplemente Gracias. Su show promete contagiar al público bogotano con ritmos de cumbia, banda y norteña.

Luister La Voz: Luis Carlos Cabeza de Ávila, cartagenero destacado en la champeta urbana y los ritmos afrocaribeños. Interpretará temas como Abrázame, Espacio y 6AM, que han alcanzado millones de reproducciones en plataformas digitales.

Proyecto A: agrupación de salsa fundada por exintegrantes de Los Adolescent’s, con éxitos como Renuncio, A Través Del Vaso, El Amor De Mi Vida y Natural. Sus presentaciones han recibido reconocimiento en América Latina y Europa.

Jhon Onofre: voz emblemática de la música llanera, ganador del programa ‘A Otro Nivel’ y doble campeón del Torneo Internacional del Joropo. Onofre ha sido galardonado como mejor voz pasaje y artista revelación en los Latino Music Awards.

El Conciertazo de Verano se realizará el 1 de agosto en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar como parte del 29.º Festival de Verano de Bogotá - crédito Idrd

La entidad anunció que la jornada incluirá la presentación de artistas sorpresa, ampliando la diversidad musical y garantizando un espectáculo de talla internacional. La alianza con Olímpica Stereo suma experiencia en la organización de grandes eventos gratuitos, abiertos a toda la ciudadanía.

Un festival gratuito, familiar y diverso

El Conciertazo de Verano se consolida como uno de los encuentros musicales más esperados del Festival y una oportunidad para que familias y visitantes disfruten en un ambiente seguro, abierto y sin costo. El director del Idrd, Daniel García Cañón, afirmó: “El Festival de Verano es una celebración de ciudad que integra el deporte, la recreación, la actividad física y la cultura. La música también hace parte de esta gran fiesta y queremos que las familias disfruten espectáculos de primer nivel, gratuitos y abiertos para toda la ciudadanía”.

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La programación del sábado busca invitar a cantar, bailar y compartir en comunidad, celebrando la diversidad y el talento nacional e internacional en el corazón de Bogotá. El ingreso será gratuito y estará sujeto a la capacidad del escenario, con apertura de puertas desde la 1:00 p. m.

El Idrd informó que el ingreso será gratis y sujeto a capacidad en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, el sábado 1 de agosto - crédito Idrd

Programación extendida y espacios para todos

El Idrd recordó que el 29.º Festival de Verano se extenderá del 31 de julio al 31 de agosto, incluyendo más de 60 eventos de deporte, actividad física, cultura y entretenimiento en toda la ciudad. El domingo 2 de agosto, el festival continuará con el Bogotá Góspel, una jornada dedicada a la música espiritual y los mensajes de esperanza, en la misma Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar.

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La entidad recomendó consultar la programación completa en sus canales oficiales, el sitio web del Festival de Verano y la aplicación Vive Idrd. Los ciudadanos y visitantes deben verificar previamente los horarios, escenarios y condiciones de ingreso, ya que las actividades pueden presentar ajustes logísticos.

Finalmente, el instituto reiteró la invitación a participar del Conciertazo de Verano y del resto de actividades gratuitas, en una celebración que busca fortalecer el encuentro ciudadano, la convivencia y el disfrute de la cultura y el deporte en Bogotá.