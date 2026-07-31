Video | Gol de Dairon Asprilla generó que lo extrañaran los hinchas de Atlético Nacional: “Tiene que ser recocha”

Golazo de Dairon Asprilla. El colombiano lleva 2 goles en 2 partidos con Bolívar por Sudamericana. Marcó el 1-0 en su visita a Gremio, al 16’ - crédito Copa Sudamericana

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Dairon Asprilla volvió a ser protagonista en el fútbol sudamericano, pero esta vez lejos de Atlético Nacional. El delantero colombiano marcó el gol con el que Bolívar derrotó 1-0 a Gremio en Porto Alegre y selló una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su actuación no pasó desapercibida en Colombia, especialmente entre los aficionados del conjunto antioqueño, quienes reaccionaron con sorpresa y humor al nivel que mostró el atacante.

El equipo dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo dio uno de los golpes de la ronda de playoffs al eliminar a Gremio en condición de visitante. Después del 3-2 conseguido en La Paz, Bolívar llegó a Brasil con la misión de defender la ventaja y terminó ampliándola gracias a una acción individual de Asprilla.

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Con la victoria 1-0 frente a Gremio en Porto Alegre, Alejandro Restrepo escribió una página histórica para Bolívar. El colombiano se convirtió en el primer director técnico extranjero del club en ganar un partido oficial en Brasil, un resultado que además significó una de las clasificaciones más memorables de la Academia en competiciones internacionales.

Las dos caras de la moneda: felicidad con Bolívar para Dayron Asprilla, tristeza para el mismo jugador con Atlético Nacional - crédito Bolívar/Dimayor

La jugada llegó tras un pase largo de Robson Matheus. El delantero colombiano utilizó su potencia física para aguantar la marca de dos defensores, ingresó al área y definió con un remate cruzado que dejó sin opciones al arquero Gabriel Grando. Ese tanto significó el 1-0 definitivo y el 4-2 en el marcador global, suficiente para que el conjunto boliviano avanzara a los octavos de final, donde enfrentará a São Paulo.

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No fue una actuación aislada. Asprilla también había convertido en el compromiso de ida, por lo que terminó siendo uno de los grandes responsables de la clasificación de Bolívar frente a uno de los equipos tradicionales del fútbol brasileño.

Algunos de los comentarios de los hinchas de Atlético Nacional sobre el gol de Dayron Asprilla con Bolívar - crédito X

Los hinchas de Nacional reaccionaron con humor

El gol rápidamente comenzó a circular en redes sociales y varios aficionados de Atlético Nacional recordaron el paso del delantero por el club verdolaga. Aunque algunos reconocieron la calidad de la definición, la mayoría optó por tomarse la situación con humor, teniendo en cuenta el irregular rendimiento que mostró mientras vistió la camiseta del conjunto antioqueño.

Uno de los comentarios más compartidos fue: “Que golazo de Dairon Asprilla jajajajajajaja. Salió de Nacional y está definiendo como el Roni”.

Otro usuario escribió: “Tronco honesto, en equipos pequeños se vuelve Ronaldo Nazario”, haciendo referencia al contraste entre su presente en Bolívar y lo que mostró durante su paso por Nacional.

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Las comparaciones continuaron con mensajes como: “Y pensar que en Nacional se caía con el balón”, mientras que otro aficionado ironizó al escribir: “Más conocido como O Fenómeno”. En diferentes plataformas también aparecieron publicaciones asegurando que “tiene que ser recocha”.

Dairon Asprilla registró un promedio aproximado de un gol cada 399 minutos durante su etapa en Atlético Nacional, jugando principalmente como extremo o delantero - crédito Atlético Nacional

Así fue el paso de Dairon Asprilla por Atlético Nacional

Asprilla llegó a Atlético Nacional para la temporada 2025 luego de construir buena parte de su carrera en el fútbol internacional, especialmente en la MLS con Portland Timbers. Sin embargo, nunca logró consolidarse como titular ni responder a las expectativas que generó su contratación.

Con la camiseta verdolaga disputó 35 partidos entre Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Libertadores. Durante ese periodo marcó cuatro goles y entregó dos asistencias, números que estuvieron lejos de convertirlo en un referente ofensivo del equipo.

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A pesar de contar con oportunidades en distintos torneos, el atacante recibió constantes críticas por parte de la afición debido a la irregularidad de sus actuaciones y a las ocasiones desperdiciadas frente al arco rival. Esa situación terminó facilitando su salida del club una vez finalizó la temporada.

Ahora, en Bolívar, el panorama es diferente. El delantero se ha convertido en una pieza importante para Alejandro Restrepo y respondió en uno de los escenarios más exigentes del continente.