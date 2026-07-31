Sellaron varios hoteles de Bucaramanga que funcionaban como centros de explotación sexual y trata de personas

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que el golpe de la operación fue determinante para las finanzas de la banda - crédito @Cportilla40/X

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La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que se logró con éxito un operativo de extinción de dominio sobre tres hoteles y dos vehículos en el centro de Bucaramanga, señalados como centros de explotación sexual y trata de personas, incluyendo menores de edad.

Según el reporte oficial, la acción correspondió a la segunda fase de la operación La Colonia, que se inició en septiembre de 2025 y que dejó 10 personas capturadas en la fase anterior.

Los inmuebles, ubicados en el barrio Antonia Santos, eran utilizados por una organización de delincuencia común dedicada a la trata de personas y tráfico de estupefacientes, que bajo su operación dejaron cerca de veinte víctimas, entre ellas nueve menores de edad.

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Las estimaciones de la Policía, por su parte, indican que dicha cifra podría ser superior y el número exacto de afectados se conocería en siguientes etapas de la investigación que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Los bienes, avaluados en 4.500 millones de pesos, pasaron a manos de las autoridades - crédito Policía Bucaramanga

El general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de la capital santandereana explicó en una rueda de prensa que la banda no solo “utilizó estos inmuebles para cometer delitos”, sino que habría bienes “que adquirieron de manera ilícita”.

Sobre el modus operandi afirmó que los integrantes de la banda “ofrecían servicios sexuales de personas Lgtbiq+ también. Había personas que también fueron objeto de esta explotación sexual, menores de edad y algunas personas, obviamente, que por situación económica se veían en esa situación de prestar servicios sexuales. Utilizaban algunos parques de la ciudad y obviamente utilizaban estos inmuebles para hacer esas prácticas sexuales”.

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó en sus redes sociales el desarrollo del operativo como un golpe importante para esta banda que “cometían delitos en diferentes hoteles, vehículos de servicio público y servicio privado, y hoy ya van a estar fuera de circulación”.

Este fue uno de los hoteles sellados, en el centro de Bucaramanga - crédito @Cportilla40/X

“Por eso el mensaje para los delincuentes es uno solo: todos estamos unidos con nuestra fuerza pública y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para poder afectar sus rentas criminales y sus comportamientos. En Bucaramanga, ni un solo centímetro para la delincuencia, ni un solo centímetro para los bandidos. Por eso, los niños, niñas y adolescentes son nuestro principal objetivo de protección. Los lugares que son para la familia se deben respetar”, dijo.

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Cayó mujer que explotó a una menor de edad en reconocido barrio de Bucaramanga

Una mujer de 44 años fue capturada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga acusada de proxenetismo con menor de edad. La detención fur ordenada por orden del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja.

El procedimiento se llevó a cabo en el exclusivo barrio Cabecera del Llano, donde agentes de las Zonas de Atención Policial (ZAP) realizaban controles de rutina y verificación de antecedentes.

Cuando vieron a la mujer en la calle, la retuvieron para verificar sus datos; sin embargo, durante la revisión mediante la Plataforma de Análisis de Datos (PDA), los uniformados confirmaron que la mujer estaba solicitada para cumplir condena por promover y facilitar la explotación sexual de una menor.

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La mujer, capturada en el barrio Cabecera, en Bucaramanga, quedó a disposición de las autoridades - crédito Policía

Al corroborar la vigencia de la orden judicial, los policías procedieron a informarle sus derechos e hicieron efectiva la captura siguiendo los protocolos institucionales.

El brigadier general William Quintero Salazar reiteró el compromiso de la institución en la lucha contra la explotación de menores y la importancia de los controles permanentes para ubicar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas por delitos graves.

La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de presentarla ante la autoridad judicial competente para definir su situación legal y lo que sigue en el proceso judicial.

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