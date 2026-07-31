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Sofía Vergara se dejó llevar por la nostalgia y se subió a un carrusel para niños: sus acompañantes no podían creerlo

Durante su recorrido por el Mediterráneo, la estrella compartió una escena inesperada al intentar subirse a un caballo de la atracción, entre risas y comentarios de sus acompañantes

La Toty, en vestido y sandalias de plataforma, se montó a un caballo de una atracción para niños - crédito @sofiavergara/Instagram

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El 10 de julio de 2026, Sofía Vergara cumplió 54 años de edad, hecho que no pasó desapercibido en la farándula internacional.

La colombiana, reconocida por su trabajo como actriz en Modern Family y Griselda, así como por su rol como jurado en America’s Got Talent, sorprendió con su elección para celebrar su fecha especial. Mientras que en 2025 decidió organizar un festejo por todo lo alto en un yate por el Mar Mediterráneo en el que reunió figuras que iban desde J Balvin hasta Naomi Campbell, en esta oportunidad se inclinó por hacer algo más reservado e íntimo.

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Si bien volvió a escoger el Viejo Continente para celebrar su cumpleaños, esta vez se inclinó por una villa en la costa del Mediterráneo, en Italia. Junto a ella se encontraban su hijo Manolo, el empresario Douglas Chabott —con el que estuvo envuelta en rumores de noviazgo desde el año pasado, pero que finalmente fueron desmentidos por Vergara—, y el productor Luis Balaguer con el que la Toty colaboró durante la realización de la miniserie de Netflix Griselda, además de ser un habitual socio de negocios.

La celebración de cumpleaños se extendió con escalas en Grecia y Mónaco, registradas en la cuenta de Instagram de la Toty - crédito @sofiavergara/Instagram
La celebración de cumpleaños se extendió con escalas en Grecia y Mónaco, registradas en la cuenta de Instagram de la Toty - crédito @sofiavergara/Instagram

Este viaje se produjo luego de un primer semestre intenso en lo laboral, en el que protagonizó sendas apariciones en el pasado Super Bowl con varios anuncios comerciales, a lo que se sumaron las grabaciones de la temporada actualmente en emisión de America’s Got Talent donde es una de los miembros del jurado, y su presencia como embajadora de la cadena Telemundo durante la transmisión del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ese lapso incluso tuvo tiempo para asistir a uno de los conciertos de Shakira en el reciente paso de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por Los Ángeles.

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Probablemente por ese motivo la celebración fue más relajada y no se terminó el día de su cumpleaños. Durante las últimas semanas, la actriz, tras su paso por Italia, se dejó ver recorriendo Grecia y Mónaco durante el verano en el Viejo Continente, y cada parada del viaje quedó registrada en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 35 millones de personas.

Las publicaciones de Sofía Vergara generaron miles de reacciones y colocaron sus vacaciones en el Mediterráneo entre los temas de moda en redes sociales, principalmente por los atuendos que utilizó - crédito @sofiavergara/Instagram
Las publicaciones de Sofía Vergara generaron miles de reacciones y colocaron sus vacaciones en el Mediterráneo entre los temas de moda en redes sociales, principalmente por los atuendos que utilizó - crédito @sofiavergara/Instagram

Las fotografías que compartió a lo largo de las últimas semanas generaron miles de reacciones por los atuendos que lució —incluido uno en traje de baño con el que presumió su figura— y confirmaron que sus vacaciones mediterráneas se convirtieron en uno de los eventos de moda más seguidos de la temporada en redes sociales.

La "Toty" compartió un mensaje de agradecimiento por las felicitaciones recibidas, y presumió su figura a sus 54 años - crédito @sofiavergara/Instagram
La "Toty" compartió un mensaje de agradecimiento por las felicitaciones recibidas, y presumió su figura a sus 54 años - crédito @sofiavergara/Instagram

No obstante, el lado más relajado e impredecible de la barranquillera se ha dejado ver ocasionalmente durante estas vacaciones, dejando un ejemplo de ello en las últimas horas con una publicación fuera de lo común.

En sus historias de Instagram, la Toty subió una grabación en la que aparecía visitando un carrusel para niños. La actriz quería subirse a uno de los caballos de la atracción, mientras lucía un vestido y cargaba su bolso de mano. Debido a que los caballos estaban más arriba de su cintura, tuvo algunas dificultades para montarse, sobre todo porque usaba sandalias de plataforma que no le permitían ejercer fuerza suficiente en su pie.

En el video se escucha a sus acompañantes sorprendidos por lo que estaba intentando hacer la colombiana. “¿Es esto necesario?”, dijo el hombre que grababa el momento desde su celular. Pese a las reacciones, Sofía hizo oídos sordos y se las arregló para subirse a un caballo.

La actriz contó entre risas que le costó montarse al carrusel y sus acompañantes incluso evaluaron dar una vuelta en la atracción - crédito @sofiavergara/Instagram
La actriz contó entre risas que le costó montarse al carrusel y sus acompañantes incluso evaluaron dar una vuelta en la atracción - crédito @sofiavergara/Instagram

“Me costó full trabajo montarme”, dijo la celebridad entre risas y algo jadeante por el esfuerzo. Al fondo de la grabación, se escucha a otro acompañante advertir que el operario de la atracción les podía permitir dar una vuelta en el carrusel, si eso deseaban, algo con lo que aparentemente estuvieron de acuerdo la actriz y todos los presentes.

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