Yaser Asprilla fracasó en Galatasaray y se despediría de Europa: lo buscaría un equipo de Brasil

Yaser Asprilla necesita un buen equipo para volver a ser tenido en cuenta por la selección Colombia, que lo dejó afuera del Mundial 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

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Yaser Asprilla es uno de los jugadores llamados a ser parte de la renovación de la selección Colombia para los próximos años, pues uno de los objetivos del nuevo proceso del técnico Néstor Lorenzo es el recambio generacional luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El extremo ahora encontraría un nuevo equipo afuera de Europa, a donde llegó luego de destacar con el Envigado y ser comprado por el Watford, que luego lo vendió al Girona de España, pero la falta de minutos provocó que se fuera al Galatasaray en la última temporada.

Por desgracia, Asprilla no ha vuelto a brillar como en sus primeros años de profesional, pues con los turcos fueron pocos los minutos sumados y todo indica que se despediría del Viejo Continente en las próximas semanas, todo para encontrar ritmo y volver a la Tricolor.

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El futuro de Yaser Asprilla

El delantero colombiano Yaser Asprilla regresará al Girona tras terminar su préstamo en el Galatasaray, en medio de un escenario de salida posible luego del descenso del club español a Segunda División. El atacante tiene 22 años y su futuro quedó abierto ante la opción de un nuevo préstamo.

El club brasileño Cruzeiro evalúa su incorporación por la baja por lesión de Luis Fernando Sinisterra, que requerirá entre tres y cuatro meses de recuperación tras el problema sufrido en un partido del Brasileirao ante Botafogo, según informó el medio brasileño Central da Toca.

Yáser Asprilla se convirtió en refuerzo de Galatasaray para la temporada 2025-2026, pero no funcionó - crédito @GalatasaraySK/X

De acuerdo con esa publicación, Asprilla ya habría sido ofrecido y la operación podría trabarse por el precio, el salario y las condiciones del traspaso. También aparece como factor la necesidad de convencer al jugador de volver a Sudamérica, pues su sueño siempre fue Europa.

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Según el portal Transfermarkt, el atacante está valuado en 14 millones de euros y, si se concreta el pase, Cruzeiro sería el quinto club de su carrera profesional. En su último paso por Galatasaray disputó 9 partidos, sumó 335 minutos y no registró goles ni asistencias.

Yaser Asprilla quiere volver a ser jugador para el futuro en la selección Colombia - crédito Sergio Pérez/EFE

Como alternativa, el club brasileño también tendría en carpeta al extremo David Neres, del Napoli, pero primero deberán definir el futuro del colombiano en el mercado de fichajes, pues son pocas las opciones para un nuevo préstamo en otras ligas del continente.

La lesión de Luis Sinisterra

Luis Fernando Sinisterra sufrió una lesión en el muslo izquierdo el domingo 26 de julio durante el partido entre Cruzeiro y Botafogo en el estadio Mineirão, una dolencia que podría dejarlo fuera por el resto de la temporada en el Brasileirao y la Copa Libertadores.

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Cruzeiro confirmó el jueves 30 de julio el parte médico del colombiano Sinisterra y anunció que deberá someterse a una cirugía por una lesión muscular en el muslo, un procedimiento que se realizará la próxima semana en Finlandia.

Luis Sinisterra volvió a lesionarse con Cruzeiro y se perderá lo que queda de la temporada 2026 - crédito Diego Vara/REUTERS

El extremo se lesionó durante el partido por el Brasileirao, en una acción a los 36′ del primer tiempo. Sintió un tirón, cayó al césped y fue reemplazado entre lágrimas, pues se fue en camilla y dejó preocupados a los aficionados en Belo Horizonte.

Tras completar los estudios, el club informó: “El Cruzeiro informa que ha concluido los exámenes del atacante Sinisterra y el tratamiento indicado para el caso es un procedimiento quirúrgico en el muslo izquierdo”, una situación más delicada de lo esperado en Brasil.

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La institución precisó que, por una decisión compartida con el jugador, la operación en el muslo izquierdo estará a cargo del médico Lasse Lempainen, a quien definió como “principal referencia mundial en el tratamiento de lesiones en el muslo”. Luego de la intervención, Sinisterra regresará a Brasil para completar una recuperación que demandará algunos meses.