San Francisco de Panamá se pronunció sobre Falcao García: hay anuncio sobre el futuro del “Tigre”

Falcao viene de jugar seis meses con Millonarios en 2026, con el que solo marcó un gol y se fue porque el impuesto al patrimonio en Colombia impidió la renovación de contrato - crédito Colprensa

Guardar

Falcao García aún no encuentra equipo en el mercado de fichajes, debido a su edad y la poca continuidad en Millonarios durante el primer semestre, pues apenas disputó once partidos y marcó un gol, producto de las lesiones constantes que lo dejaron fuera en muchas ocasiones.

Una opción que aparecía para el “Tigre” era el San Francisco de Panamá, conjunto de la primera división de ese país y todo se dio porque la familia del delantero se encontró en la nación centroamericana, además de que el jugador se le vio en conversaciones con algunos directivos.

Cabe recordar que Millonarios, al parecer, iba a ser el último equipo de Falcao antes del retiro como futbolista profesional a los 40 años, además de que tendría opción de ser asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia, aunque esa información no está confirmada.

PUBLICIDAD

¿Falcao llegará a San Francisco?

San Francisco FC negó que exista un acuerdo para que Radamel Falcao García se incorpore como jugador del club panameño, tras versiones que circularon luego de que el futbolista fuera visto en Ciudad de Panamá en los últimos días, lo que alimentó un supuesto acuerdo.

En un comunicado, la institución confirmó que Falcao y su familia decidieron mudarse y fijar residencia en Panamá. El club atribuyó los rumores a la amistad entre el jugador y los propietarios, pero aclaró que “no existe ningún contrato, acuerdo formal ni planes” para su llegada al plantel.

San Francisco de Panamá desmintió cualquier negociación con Falcao García y explicó que su presencia en ese país es por razones personales - crédito San Francisco FC

Las especulaciones se activaron por la presencia del delantero en Panamá junto al preparador y rehabilitador Luis Fernando Lastra, después de participar como invitado del canal deportivo ESPN para comentar los partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

San Francisco pidió a la opinión pública y a los medios “respetar la privacidad” de Falcao y su familia. También sostuvo que, si en el futuro se concreta alguna alianza o vínculo formal, lo informará por sus canales oficiales, con lo que descartó cualquier opción.

Falcao García, que asistió al Mundial como comentarista, fue destacado por su labor en televisión - crédito @falcao/Instagram

De esta manera, sigue sin definirse el futuro del delantero de 40 años en el fútbol internacional, pues no se conocen otras opciones y está casi descartado su regreso a la Liga BetPlay por los impedimentos del impuesto al patrimonio, que obliga a contar con un salario demasiado alto.

Posibilidad en la selección Colombia

En paralelo, de manera extraoficial se mencionó a Falcao como posible asistente técnico del entrenador Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, un puesto que quedó vacante tras la salida de Luis Amaranto Perea para dirigir al Independiente Medellín.

PUBLICIDAD

La dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol, según El Tiempo, puso sobre la mesa el nombre del delantero para integrarse al grupo de trabajo del seleccionado, de cara a los amistosos de septiembre y octubre, uno de ellos será frente a México en Estados Unidos.

Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF

Una fuente le dijo al medio lo siguiente: “A Néstor le agrada la posibilidad de que Radamel, en caso de que decida retirarse, pueda sumarse a su equipo de trabajo”. La misma persona indicó que la iniciativa surgió desde la institución: “A Lorenzo le ofrecieron a Falcao desde la Federación, no es que él haya tomado esa decisión. Fueron los dirigentes los que sugirieron el nombre”.

PUBLICIDAD

El plan está en etapa preliminar y, según la fuente, Lorenzo y Falcao todavía no tienen una conversación formal para definir interés, disponibilidad y funciones, pues sería la primera experiencia del jugador en los banquillos, en otra función fuera de las canchas y con una obligación enorme porque el primer objetivo es la renovación de casi toda la plantilla para el proceso rumbo al Mundial de 2030.